台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）在2020年5月底，正式通知美國國會，宣布香港已經失去自治區地位，香港不再繼續按照美國法律保證，以1997年7月以前適用於美國法律的方式對待香港。因為中國13屆全國人大代表會議通過「香港版的國安法」，美國官方打算取消香港獨立關稅地位，香港最近一年的經濟、商業、政局、社會自由度、安全性，完全是急轉直下，出現1997年以來最糟的情況，比2008年金融風暴還要更為嚴重，大量資金、人才、企業都在外移，國際金融中心的地位岌岌可危。

圖1：2007年至今香港每季經濟成長率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/hong-kong/gdp-growth-annual）

圖2：2012年至今香港零售業銷售額與訪港旅客變化（%） （資料來源：https://www.macromicro.me/）

若中國經濟吸引力不再，香港重要性也自然下降

在環境變遷下，台灣有機會取代香港，成為亞洲金融中心嗎？實務上來說沒辦法。

首先，香港也早就從過去的亞洲金融中心，轉變成中國的金融中心了。國際資金和證券市場要和中國做連結，全都依靠香港，如今美國將香港徹底視為中國的一部分，包含金融與證券產業也不例外，若中國金融市場和經濟前景沒有維持過去的榮景，那國際資金前往中國的誘因自然會下降，香港的金融重要性自然也就會下降了。

比較起來，日本或許還比台灣更適合成為東亞的金融重鎮，而東南亞的金融重鎮則是新加坡，新加坡不管是語言條件、法律體系、稅賦還是金融法規等，都比台灣更具備金融重鎮的條件，一來是新加坡的全英文環境比台灣更完整，二來是新加坡屬於海洋法體系，「不成文法」的法律系統讓金融業的彈性度更大，發展空間也更大，政府沒有規定不能做的金融業務，金融業者就能去發揮，台灣的「成文法」系統，則是沒有法律授權，金融業者就不能擅自去做，兩者的彈性程度落差很大，新加坡和香港的金融法規，跟台灣相比，更傾向於保護金融業者，而台灣則是較傾向保護投資人，台灣的社會民情，認為政府應該要照顧相對弱勢的散戶投資人，但是對於國際金融業者來說，一切運作都要按照合約規範，投資人要盈虧自負，不能因為弱勢就毀約。

貧富差距拉大，是金融中心難以避免的副作用

而最大的困難度在於，台灣社會相對於香港和新加坡，民情更偏向社會主義，對資本家和地主們增加更多稅賦，透過稅賦和社會福利來降低社會的貧富差距，在台灣媒體長期的渲染下，很多台灣人可能會認為，台灣社會的貧富差距很大，但是和全世界的國家相比，其實台灣是相對的社會主義，貧富差距相對小許多。根據美國官方的統計，香港的貧富差距是亞洲地區極高的城市，吉尼係數超過50，高稅賦的大部份歐洲國家稅收與社會福利的調節下，吉尼係數可以壓低到0.35以下，聯合國開發計劃署（UNDP）設定吉尼係數超過0.4是「社會中，收入分配不均的警戒線」，台灣是亞洲地區，極少數的相對低貧富差距國家。

表1：國家排名：吉尼係數（Gini coefficient）╳100 （資料來源：https://www.cia.gov）

按照國際統計的標準，在貧富差距方面，新加坡和香港都是比台灣更為嚴重，因為一個地區要能夠長期吸引國際資金錢來投資或中轉，一定是透過極低稅賦、低行政成本、靈活且多元的投資產品與環境、低法律規範，只要能夠產生熱錢套利空間，資金自然就能吸引過來，但是長期維持在低稅賦的環境，國際熱錢長期投資的結果，房地產、物價很可能都會居高不下，靠資本營利的人，收入可能會逐漸水漲船高，但靠勞力維生的人，薪資可能長年低成長，整個社會陷入長期的貧富差距擴大。

香港就是那樣的社會環境，要成為國際金融中心，這會是很難避免的副作用，新加坡的規劃比香港好，不過那需要引入大量的低成本移民，搭配政府提供的便宜公屋，沒有最低工資的保證，企業能找到充足人力就好，才是吸引國際企業前來投資的誘因之一。至於社會底層的人民，能像螞蟻一樣辛勤工作即可，國家能留住國際熱錢，增加民間投資的成長，就算有一些貧富差距的副作用，人民還是可以接受的，反正新加坡人也只有「一個政黨」可以選。

台灣其實沒有必要成為所謂的亞洲金融中心，實務上也做不到。對台灣來說，能做出物美價廉的科技和製造業產品，還有文化輸出，優化全球最重要的科技產業供應鏈，搭配許多縮小社會貧富差距的社會福利政策，維持現有的稅率水平，或許會更適合台灣。





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