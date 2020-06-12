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進口方法發明製成之物的侵權：2019年美國Syngenta v. Willowood案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國與臺灣專利法中有一種侵權類型，是在國外使用方法專利製造之物，進口到國內或在國內進行銷售，也會構成侵權。2019年美國Syngenta v. Willowood案，就涉及這樣的問題。由於美國專利法對於多人分工實施一方法專利時，有一個特殊限制，必需要由單一實體負責，才會構成方法專利侵權。因此，2019年美國Syngenta v. Willowood案討論的問題在於，從國外進口方法發明製成之物的侵權，是否要限制，在國外的方法侵權也須限於單一實體規則？

美國專利法第271條(g)使用方法專利製成之物的侵害

美國專利法的各種侵權態樣中，第271條(g)規定：「任何未經授權向美國進口、在美國提供銷售、銷售或使用在美國獲得專利的方法，所製造的產品，如果進口、提供銷售、銷售或使用行為發生在專利保護期內，行為人應負侵權人之責。...」這一條所指的，是指侵害方法專利所製造的物品，若有進口到美國，或在在美國提供銷售、銷售，一樣構成侵權。

嚴格來說，這一條的侵權態樣，已經有跨域保護的效果。因為縱使在國外使用方法專利製造物品，不管專利權人在該外國是否有申請方法專利，只要該物品進口到美國境內或銷售，都會構成美國境內的侵權。

方法專利是否要限於單一實體規則？

美國專利法對於方法專利之侵害，由於沒有共同侵權之規定，過去都只能夠透過第271條(a)，亦即若方法是由多人完成時，必須侵害行為乃是由某個單一實體所控制或指示（direct or control），歸屬於單一實體，才會構成方法專利之侵害。也就是所謂的單一實體規則。2015年的聯邦巡迴上訴法院的Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案，對於如何才會構成控制或指示，是重要的案例。

2019年聯邦巡迴上訴法院的Syngenta v. Willowood案，其爭議在於，第271條(g)的使用方法專利製造之物的侵害，是否也要搭配第271條(a)，亦即該方法的使用，必須先歸屬於單一實體，然後才能進而使用第271條(g)主張使用方法專利所製成之物的侵害？抑或不需要受到第271條(a)的限制？

亞托敏農藥產品的化合物專利與製備方法專利

本案的專利權人是生產農藥產品的美國先正達公司（Syngenta Crop Protection, LLC），被告也是生產農藥產品美國Willowood公司，包括其在中國大陸的子公司「中國Willowood公司」。

先正達公司在本案的訴訟中主張四項專利。前二個是屬於化合物專利。後兩個專利則是調配化合物的方法專利。

表一、先正達公司的四項專利 （資料來源：Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1348-49 (2019).）
表一、先正達公司的四項專利 （資料來源：Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1348-49 (2019).）

先正達公司擁有這些與亞托敏有關的化合物專利和製造方法專利，其主要是在配製其銷售用的殺菌劑過程中，將亞托敏當做活性成分。

被告Willowood公司等專利到期後製造相同成分的農藥產品

由於原告的化合物專利將在2014年2月到期，2013年時，被告美國Willowood 公司透過中國Willowood 公司，從中國進口了5公斤的亞托敏（azoxystrobin），並請第三方公司協助調配亞托敏相關產品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra）與檢測。

中國Willowood公司是登記在香港的一家公司，負責在中國大陸製造亞托敏，並銷售殺菌劑給美國Willowood公司。而美國Willowood公司則與第三方公司合作，由第三方公司協助調配亞托敏，製成Willowood的亞托敏終端產品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra），並在美國市場行銷與銷售其亞托敏相關產品。而美國Willowood公司所銷售的產品，其實完全是原告先正達公司原本銷售的兩款產品的學名版本，成分一模一樣。

美國先正達公司提起專利侵權與著作侵權訴訟

2015年3月7日，美國先正達公司在美國北卡羅來納州中區法院，提起專利侵權之訴。同時，因為被告所製造的農藥產品的成分與原告農藥產品一模一樣，像美國環境保護署遞交的農藥上市申請的仿單中的內容，也與原告的產品仿單一模一樣，故原告也提起侵害著作權之訴。

地區法院一審時，就系爭化合物專利的直接侵權，法院認為構成侵權。但就化合物專利部分，比較有爭議的，是中國Willowood公司銷售給美國Willowood公司，這個銷售行為到底發生在中國大陸境內還是美國境內？最後一審陪審團認為，中國Willowood公司是在中國就將利托敏銷售給美國Willowood公司，故是美國Willowood公司的輸入行為，構成侵權，而中國Willowood公司並沒有輸入到美國或在美國銷售系爭化合物。


【詳細內容請見《北美智權報》262期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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