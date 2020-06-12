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2020值得期待的智慧手機新專利

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2019年手機大廠比的是智慧型手機的多鏡頭技術，今年已展開新一輪的競爭，下一代技術拼的是「如何把手機鏡頭藏起來」。Oppo、小米都曾推出將鏡頭藏在螢幕下的原型手機，只不過至今都未能量產；華為的最新專利也希望「隱形」手機的前置鏡頭，即使今年未必真能問世，但無疑是目前最受關注的焦點技術。

相機前置鏡頭隱形的華為手機

華為在2019年10月向中國知識產權局（CNIPA）申請一項外觀設計專利，有別於過去智慧型手機螢幕上的前置鏡頭，華為最新專利將鏡頭放在手機螢幕的下方，甫於今年6月2日獲得專利授權，最快在今年底推出的手機新品中就能看到相關應用。

根據CNIPA公告華為申請的專利，手機的正面設計全部都是螢幕，只有上下留有窄窄的邊框，看不到一般智慧型手機都會有的前置鏡頭；再觀察設備頂部的俯視圖，似乎沒有彈出式的鏡頭設計，因此市場推測，華為有可能推出將鏡頭藏在螢幕下方的手機。此外，設備側面也沒有任何按鈕或音量鍵，頂部只有一個開關按鈕，底部則是USB-C連接孔，沒有保留麥克風的孔位。由於華為先前早已開始採用從側邊叫出的虛擬音量鍵，往後機型很可能繼續取消側邊的按鍵。

圖一、華為手機外觀設計示意圖 （圖片來源：CNIPA（專利授權公告CN305820253S））
圖一、華為手機外觀設計示意圖 （圖片來源：CNIPA（專利授權公告CN305820253S））

除了華為之外，Oppo和小米都有推出隱藏前置鏡頭的原型手機，這將會是各家手機大廠正在開發的關鍵技術。但要將鏡頭藏在手機螢幕底下、又要能正常使用相機功能，必須確保有足夠的光線能夠通過螢幕，仍須大幅提升相關技術及OLED材質，未必今年就能看到這項技術真正落實在已經量產的手機上。

可折疊手機再添小米

三星早在 2019 年 2 月發表旗下首款可折疊螢幕手機 SAMSUNG Galaxy Fold，直到今年初才正式開賣；華為也在今年2月發佈折疊手機Mate Xs。有意加入這場折疊手機大戰的，還有小米。

2019年11月底，北京小米移動軟件有限公司向CNIPA申請了外觀設計專利。該專利於2020年6月5日發布，專利圖中顯示了小米正在打造的可折疊智慧型手機。專利顯示小米手機具有可彎曲的螢幕，正面幾乎是是無邊界的，折疊後的尺寸與普通智慧型手機相似，展開後則有一個超大的顯示螢幕。

從手機的背後可以看到4個相機鏡頭和1個閃光燈設計，鏡頭下方的橢圓形按鈕，可能用來控制折疊螢幕的開關，手機螢幕是由後往前方折疊，折疊後，從正面看螢幕是無縫的。另外，手機右側有兩個按鈕，可能是開關和音量按鈕，手機的頂部和底部均帶有麥克風，底部還有一個揚聲器和USB-C連接。小米預計最快今年底就能推出旗下第一款折疊式手機。

圖二、小米手機外觀設計示意圖 （圖片來源：CNIPA（專利授權公告CN305828341S））
圖二、小米手機外觀設計示意圖 （圖片來源：CNIPA（專利授權公告CN305828341S））

帶有彈出式鏡頭的Sony手機

為了讓手機可使用螢幕比例最大化，在過去的幾年中，包括三星、華為、小米、Oppo都曾推出帶有彈出式自拍相機的智慧型手機，而在Sony最近一項專利中，顯示Sony也在考慮伸縮式的手機彈出機制。

2018年11月，Sony公司於在日本申請了一項實用專利，涉及便攜式電子設備和控制便攜式電子設備的方法。該專利於2020年5月14日獲得世界智慧財產權組織（WIPO）批准。

由於Sony智慧手機的無邊框螢幕設計，導致鏡框邊緣非常狹窄，因此Sony對於前置鏡頭採取不同的解決方案：採用彈出式鏡頭除了讓手機外觀更加時尚，頂部彈出的擴展空間還能一起放進揚聲器。除了手機頂部有可擴展系統，設備的底端也有類似設計，Sony在手機底部另外設計一個揚聲器盒，也就是雙揚聲器，可提供更高質量的音頻。頂部和底部的可擴展系統可獨立移動，並根據用途自動開啟。若選擇自拍會彈出上方的前置鏡頭；在聽音樂或播放影片時，頂部和底部兩個揚聲器都會延伸出來。

圖三、Sony手機外觀設計示意圖 （圖片來源：WIPO（國際公開號WO2020/095387A1））
圖三、Sony手機外觀設計示意圖 （圖片來源：WIPO（國際公開號WO2020/095387A1））

不過，雖然Sony申請了相關專利，但是否真的打算推出帶有彈出式鏡頭的手機仍然未知，須待進一步觀察Sony的動向。


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