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Micro LED技術，即將引爆顯示器產業革命

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

去年下半年，台灣媒體就披露蘋果在桃園龍潭趕工建廠，秘密進行Micro LED的研發。這項新顯示器技術帶來的震撼，將不亞於當年TFT-LCD替換掉CRT的強度，使得蘋果在內的許多國際大廠在近十年爭相投入技術和專利佈局。

蘋果公司（Apple Inc.）向來很勇於「超前部署」新世代技術在自家的產品上，例如藍芽通訊（Bluetooth）、Type C連接埠、固態硬碟（SSD）……都曾經得到蘋果大力相挺；而目前最被蘋果看好、正大力研發中的，就是新一代的顯示器技術：Micro LED。

自從映像管（CRT）完全被液晶螢幕（LCD）取代，顯示器產品的多樣性大增，也引爆了全球消費者的購買慾望。在經過將近二十年的產業競爭後，除了價格以外，「薄型」、「能耗」、「色彩度」逐漸成為決定產品優劣的關鍵，而Micro LED在技術上的優勢，就是在能耗與色彩度，大幅超越現有的LCD、OLED。

Micro LED技術優勢，大幅領先現有產品

工研院電光系統研究所微組裝系統應用組組長林建中指出，Micro LED是把微米等級的LED發光體鑲嵌在基板上。他解釋，傳統LCD無法主動發光，必須使用背光模組，但LED擁有主動發光的特性，少了背光源的負擔後，顯示設備的薄度可以大幅提高。

圖1：Sony在2012年推出的Crystal LED Display，是Micro LED技術的先驅 （來源：https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201201/12-005E/）
圖1：Sony在2012年推出的Crystal LED Display，是Micro LED技術的先驅 （來源：https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201201/12-005E/）

此外，Micro LED的晶粒（Die）尺寸可以達到100微米，比起當前300微米以上的LED晶粒，可以呈現更細緻、更鮮艷的畫面，能源消耗也比LED更經濟。「現在最大的量產門檻，還是在技術成熟度還有製造成本上，」林建中估計，若在未來數年內能成功克服這些生產面的問題，Micro LED的商機將成為從手機到大型螢幕的新主流。

從歷年專利申請趨勢也可以看出Micro LED的熱門程度。在2010年以前，技術還在早期研發階段，市場主流也還是LCD螢幕，故每年全球的相關專利申請數量僅有500件不到；但從2010年開始，Micro LED的專利申請亮就開始成長，2015年之後更急速攀上高峰，到2018年已經突破了2500件（圖1）。

2015年後，Micro LED專利申請輛急速攀升

圖1：2000年以後全球Micro LED相關專利申請趨勢 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示Micro LED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）
圖1：2000年以後全球Micro LED相關專利申請趨勢 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示Micro LED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）

比較各國實力，可以發現雖然還是美、中兩大國在申請國別和申請人國籍上都具主導地位，但韓國、日本甚至台灣的影響力也不容小覷。以申請人國別為例，美、中加起來的申請量占比就將近六成，但韓國、日本、台灣合計也有25%的申請量（圖2）；鑒於Micro LED是項還在發展的技術，未來很可能再進一步成長。

圖2：全球Micro LED相關專利地區別申請概況 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示MicroLED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）
圖2：全球Micro LED相關專利地區別申請概況 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示MicroLED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）

如果只看美國的申請人狀況，更能發現台灣其實大有機會。其中，居於絕對領導者地位的，就是2014年收購了LuxVue Technology後，大力投入Micro LED研發的Apple；但緊追其後的其他申請人，也不乏鴻海（Hon Hai）、友達（AUO）、錼創（Playnitride）這些台灣廠商，在申請數量上比起三星、SONY這些大品牌也毫不遜色（圖3）。因此，只要能持續投入研發，再結合製程管理、品質控制的傳統優勢，台灣廠商在新世代的顯示器大戰中，其實握有相當大的勝算。

圖3：美國Micro LED相關專利主要申請人 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示MicroLED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）
圖3：美國Micro LED相關專利主要申請人 （資料來源：專利情報的產業競爭策略思維暨下世代新興顯示MicroLED之專利線上研討會，工業總會，2020/06/02）

【詳細內容請見《北美智權報》262期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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