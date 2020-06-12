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比神奇寶貝訓練師更夯的人工智慧訓練師登場了

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2020年1月，經中國人力資源和社會保障部（人社部）同意，中國就業培訓技術指導中心於同年2月25日發佈了《關於擬發佈新職業資訊公示的通告》，新增包括人工智慧 (AI) 訓練師在內的16個新職業。雖然AI訓練師的薪資水平不算特別吸人，但由於AI市場漸熾，未來前景絕對比神奇寶貝訓練師來得夯。另一方面，台灣產官學研雖然也在積極發展人工智慧，但AI產業職場狀況不太清晰，是不是也該考慮來「正名」一下

據朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》分析報告（下稱《報告》）指出，有人認為「人工智慧訓練師」是AI給人類帶來的第一個非技術類的「新職位」。雖然於2020年時全中國AI訓練師的人才缺口才3,494人，但伴隨著AI行業的高速成長，至2022年人才需求可望猛增5倍多，達21,884人。至於職缺需求及薪資水準方面，大公司的要求明顯高於新創公司，一般希望有3年以上經驗，而新創公司大多只要求1年以上經驗，甚至經驗不拘。

由於是非技術類的「職位」，因此相對於工程師來說薪水偏低，薪資範圍有73%落在8000元 (人民幣，下同)以下，甚至有過半數55%低於5000元，僅有27%是超過8000元的。

至於薪資偏低的原因相信是由於目前AI訓練師所屬行業以智慧客服居多 (占53%)，一般而言客服薪資水準本來就不高。

AI訓練師產生之背景與定義

機器學習 (Machine Learning) 及深度學習 (Deep Learning)是人工智慧的2個子集，也是其核心所在；而AI訓練師主要工作顧名思義，是用資料來訓練AI 設備及系統　（即使其學習）。

《報告》指出，一般而言，AI公司（或公司的AI部門）從客戶（使用者）那裡獲取到的原始資料無法直接用於模型訓練，在AI訓練師出現以前，是由AI產品經理先用相關工具簡單處理，然後再交給資料標註人員進行標註加工，但因為標註人員對資料的理解和標註品質差異很大，導致整體標註工作的效率和效果都不夠理想。

同時，AI公司（部門）在其細分領域內積累了大量資料，這些資料往往在使用一次後就不再產生更多價值，隨之帶來了第二個問題：資料無法累積和重複使用。

基於以上兩個問題，AI訓練師即應運而生。

《報告》給予AI訓練師的定義為：「人工智慧訓練師，是通過分析產品需求和相關資料，完成資料標註規則的制定，最終實現『提高資料標註工作的品質和效率』以及『積累細分領域通用資料』的價值，從工作流和工作難度等角度看，它介於資料標註和AI產品經理之間。

據說，AI訓練師是由BAT (百度、阿里巴巴、騰訊)某部門在2016年時創造出來的，但到了2020年才正式成為一門職業。不過，早在2017年10月12日，浙江省杭州市已發佈了關於公佈《杭州市專項職業能力考核項目（六）》的通知，明確了人工智慧訓練（初級、高級）的職業能力考核。在2019年中國國際貿易促進委員會商業行業委員會發布的《人工智慧訓練師職業能力要求》（徵求意見稿）中，更是明確的將AI訓練師區分為L1 ~ L5 五個等級，其中L1是最高級的，需要在相關領域有超過8年工作經驗。

在台灣，訓練AI 設備、系統的人員尚沒有正名，就筆者在104人力銀行所見，有人工智慧演算法工程師、人工智慧系統應用程式開發工程師、人工智慧應用工程師、人工智慧研發工程師、人工智慧應用後端工程師……等等，都是以工程師為主， 訓練AI可能只是其工作的一部分。所以，也可以說目前台灣很少AI公司或是公司的AI部門有專門訓練AI系統或設備的部門及職位。

然而，在中國除了正名之外，工作內容也是很明確的，《報告》指出AI訓練師工作職責主要有3大項：

  1. 提供資料標註規則：通過演算法聚類、標註分析等方式，從資料中提取行業特徵場景，並結合行業知識，提供表達精準、邏輯清晰的資料標註規則，最終確保資料訓練效果能滿足產品的需求；

  2. 資料驗收及管理：參與模型搭建和資料驗收，並負責核心指標和資料的日常跟蹤維護；

  3. 積累領域通用資料：根據細分領域的資料應用要求，從已有資料中挑選符合要求的通用資料（適用於同領域內不同客戶／使用者），形成資料的沉澱和積累。

仔細一看，這倒有一點像是大數據工程師。

與其他職位之差異

《報告》詳細分析了AI訓練師及AI產品經理與工程師之異同，人工智慧訓練師需要和AI產品經理討論需求，進而制定資料標註規則，並提出產品體驗優化建議，如圖1。在這裡，「優化」是很重要的關鍵字。試想一個服務型機器人一直沒有把服務做好 (例如點餐作業)，這時候即必須不斷改進（資料標註規則）、不斷優化，AI機器人才能把服務做好。

圖1. AI訓練師及AI產品經理的合作關係 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）
圖1. AI訓練師及AI產品經理的合作關係 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）

人工智慧訓練師需要和資料標註人員緊密協作，管控好整個流程的輸入規則和輸出結果，及最終輸出標註準確的資料（供模型訓練）（如圖2）。

圖2. AI訓練師和資料標註的異同 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）
圖2. AI訓練師和資料標註的異同 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）

表1為人工智慧訓練師的工作流程，展示了人工智慧訓練師和資料標註、AI產品經理協作的工作流及其每個節點的交付物。不難發現，人工智慧訓練師在資料標註和AI產品經理之間，起到橋樑的作用。

表1. 人工智慧訓練師的工作流程 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）
表1. 人工智慧訓練師的工作流程 （資料來源：朱明德《AI新職位「人工智慧訓練師」》）


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