數位轉型分身術：Digital Twin是什麼？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

近年來數位分身（Digital Twin）的熱度不斷成長，2017～2019連續三年被Gartner納入年度十大策略科技趨勢，2020年則融入其他趨勢中；美國工業大廠奇異（GE）宣稱，2019年間運用數位分身，幫助製造業客戶節省約1.9億美元；MarketsandMarkets則預估，全球數位分身市場將從2019年的38億美元，2025年成長至358億美元，複合年均成長率達45.4%。究竟數位分身是什麼？又將如何應用在產業發展上呢？

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師柳育林指出，數位分身的基本概念，是運用、結合IoT、AI、AR／VR等多種智慧科技，透過數據蒐集與模擬分析，對實體人事物進行數位化映射，作為各個應用領域的解決方案，可帶來改善決策等效益。除了較受關注的製造、工程產業以外，數位分身也可應用在休閒娛樂、零售商務等其他領域。

數位分身可依照「應用型態」區分，包括依所需 真實生物或事物 區分對應的分身、或是依所需 即時性程度高低 發展對應的應用。柳育林解釋，數位分身有助於數位轉型，在工廠中運用Digital Twin，可在數位空間中即時、雙向地描繪真實工廠運作，達到優化運作效率的目的，以製造業為例，可透過零組件、產線的分身，模擬實際生產情境，優化工廠運作效率，進而提升良率、降低成本。若是零售業，在實體經營方面，可打造線下的細緻虛擬穿搭體驗，邁向新零售；影視特效業則可基於名人數位資產與技術，發展跨地展演等新興業務，創造新的利潤空間。

圖一、數位分身應用型態與領域代表業者 （資料來源：MIC，2020年6月）

製造工程：Siemens製程分身

西門子的智慧工廠舉世聞名，除了智慧生產外，利用數位分身改造製造工程，才是優化生產的關鍵。西門子在機械設備等地方布建感測器蒐集數據，結合系統數據串連至西門子開發的MindSphere平台，創建分身模擬生產情境並並進行數據分析，透過視覺化監控、模擬產品開發與生產運作等動態調適，幫助工廠提升生產效率。柳育林舉例，西門子利用數位分身技術，幫助國際塗料製造商Dulux澳洲廠，大幅降低製造模型成本，最低批量從5,000升降至100升、處理循環快8倍。

圖二、西門子利用數位分身在工廠打造製程分身。 （資料來源：Siemens，MIC整理，2020年6月）

健康醫療：OnScale肺部分身

因應COVID-19疫情，美國雲端平台業者OnScale與生物力學模擬技術提供商LEXMA Technology合作，在2020年3月啟動Project BreathEasy計畫，利用匿名肺炎患者的多組核磁共振（CT）照片，建構出病人肺部的數位分身。OnScale的作法是匯集患者斷層掃描、X光，以及數千種肺部氣體與血液流動資料至平台，創建分身模擬肺部情境，持續量測模擬訓練AI，以快速預測通氣和插管過程中的氧氣與血流量，並決定有限的呼吸器設備應該提供給哪位患者，優化呼吸器的運用率，幫助醫生做出更好的治療決策，OnScale表示，由於COVID-19的病例數遠超過可用呼吸器資源10倍以上，藉由數位分身技術至少可提高呼吸器10%運用率，挽救更多病患的生命，這個計畫目前正在進行驗證測試中。

圖三、OnScale與LEXMA合作Project BreathEasy計畫。 （資料來源：OnScale、LEXMA，MIC整理，2020年6月）

健康醫療：TecnoBody運動分身

柳育林指出，義大利一家健身、健康和康復系統開發商TecnoBody，利用Digital Twin打造運動分身，已有數十家健身運動及護理機構導入TecnoBody，像是印度運動科學中心SAI-Bindra、義大利物理治療中心LARC、香港運動會所Waterfall Sports & Wellness。

TecnoBody所研發的產品「D-Wall」，是結合智慧顯示器+體感地墊，只要匯入身體資料，結合3D鏡頭掃描與體感地墊感測數據，就可以快速同步建立3D模型，創建分身同步運動情境，反饋即時資訊到鏡面，識別關節與分析各種動作，再藉由遊戲化、視覺化動作引導評估，量身客製實現運動目標，或是促進復健效果。

圖四、TecnoBody旗下的D-WALL，可為每個動作均提供即時的生物反饋。 （圖片來源：TecnoBody）

休閒娛樂：名人與音樂家分身

數位分身技術同樣可以用在休閒娛樂產業上，美國新創DNABlock的聯合創辦人Christine Marzano，兼具演員、模特身分，目前致力發展名人分身展演等創新事業，公司觸角已延伸至區塊鏈名人分身對戰遊戲，角色包括McAfee創辦人等。

DNABlock利用多種角度攝影捕捉量測名人，同時間拍攝多張不同角度照片，匯集名人影像數據，並運用AI等技術創建分身，融入特定特質在名人分身上，再透過Replickant動畫引擎添加特定特質。由於名人分身這種擬真展演的模式，可以突破時間與地理空間的限制，適合應用在跨地展演走秀。

線上虛擬娛樂平台Wave，則是把AR技術應用在打造獨一無二的虛擬音樂會，將藝術家轉換為分身並投射到虛擬舞台上，搭配每個藝術家獨特風格的表演方式，打造令人驚嘆的視覺效果。Wave利用感測套裝和體感手套，捕捉身體、手部等動作數據，即時匯入Wave平台，創建虛擬化身投射虛擬舞台，可融合大量絢麗的影音效果，觀眾可用VR裝置在Wave Club觀看互動，亦可於FB、YouTube等平台觀看。

迄今為止，Wave已經和超過20位藝術家合作舉辦音樂會，去年和電子小提琴家Lindsey Stirling的VR音樂會，吸引全球各地40萬觀眾欣賞，Wave使用XSens 3D和Manus VR Gloves捕捉Lindsey Stirling所有動作和舞蹈，並實時轉換為VR，為觀眾提供更高的臨場感。根據Wave官方表示，因應疫情已湧進更多的音樂家分身表演需求。

零售商務：Metail消費者分身

總部位於英國倫敦的Metail，替服裝零售商提供虛擬試衣間服務，也就是為消費者打造數位分身，消費者只要上傳兩張自己的照片，短短幾分鐘內就能創建自己的3D逼真照片模型。Metail的創新方案同時解決兩種需求，對於零售商提供經濟實惠且高效的電子商務模型攝影過程；消費者可以從線上自由的嘗試衣服，就好像真的穿上商品後拍照一樣。

柳育林指出，網購用戶可直接上傳兩張照片，或輸入身高、體重、三圍等數據，Metail匯集消費者體態資料後，創建分身模擬穿搭情境，透過MeModel建立個人化模型，進行穿搭同時學習用戶偏好，透過量身穿搭與推薦服飾，幫助零售業者提升銷售與降低退貨率。Metail目前的合作品牌客戶包括ASOS、Tesco、House of Holland等，宣稱已取得超過72億筆數據、幫助網路服飾業者銷售成長22%。

圖五、Metail的虛擬試衣間。 （資料來源：Metail，MIC整理，2020年6月）

台灣的發展契機

柳育林認為，從軟體端觀察，3D建模、AI等原生工具與平台，多由國際大廠把持，但是台灣業者仍須發展與強化自主能力，才能減少對外依賴。另一方面，導入國際大廠方案系統亦須整合，台灣SI業者可關注並掌握數位分身此波商機。整體而言，軟體服務業者除了厚植技術能量，同時也須重視並解決數據保護與安全議題。從應用層面思考，新冠疫情過後，相信自動／智慧化、遠距／虛擬商務等應用會更受矚目，雖然當前投入Digital Twin成本不低，台廠可先從合作試驗逐步落實。





【詳細內容請見《北美智權報》262期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】