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澳洲智財局回應註冊設計系統改革意見之摘要

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

2020年5月澳洲智慧財產局公布一份公眾諮詢的回應，這是智慧財產諮詢委員會（Advisory Council on Intellectual Property, ACIP）對於設計系統所提意見的回應。從2019年10月31日至12月20日，澳洲智慧財產局就將ACIP對註冊設計系統的審視建議以及其他可能的改進方案徵詢公眾意見。當局認為，這次諮詢意見的反饋有助於了解該局發展更廣泛的「設計新猷（designs initiative）」計劃。

※本文摘錄自[澳洲智財局回應註冊設計系統改革意見之摘要]

澳洲智慧財產局收到了22份意見書，其中包括7份機密意見書，非機密意見書已發佈在該局網站的諮詢頁面上。澳洲智慧財產局考慮了這次諮詢的所有意見，且回應了這些意見。本文中將這次公眾諮詢的回應分為「設計保護範圍」、「設計師的早期靈活性」、「簡化和澄清設計系統」三個部分介紹這次的諮詢意見內容及回應摘要。

設計保護的範圍

在設計保護範圍的部分有3項提案，(1)關於部分設計的保護；(2)虛擬、非物理或活動的設計保護；(3a)修改19(4)小節以闡明「相當認知使用者」的標準，(3b)修改19(2)小節以闡明「如何權衡或評估所列因素」，(3c)修改第19節要求使用新穎性及獨特性之聲明。

有關部分設計的保護

在ACIP的設計檢視第13項提案中，(a)建議保留目前的保護整個產品的視覺外觀之要件。(b)建議與其他國家設計申請程序以及國際合作機會時，澳洲智慧財產局可考慮允許部分產品註冊是否會增強申請要件的協調性且實質有利於澳洲申請人。如果可以顯示出對澳洲申請人的顯著優勢，並且可確認這種保護不會在國外引起實質上的實務或法律問題，ACIP將支持改革。

圖1：整體產品與部分設計特徵的註冊設計申請案
圖1：整體產品與部分設計特徵的註冊設計申請案

根據2003年澳洲設計法，設計保護與產品的整體外觀有關。該建議關於導入部分設計的保護。部分設計是整個產品（不包括複合式產品的組件或零件）設計權的一部分。儘管大多數意見書都傾向於引入針對部分設計的保護以保護產品的「明顯特徵」，但對這種保護的混合支持卻僅限於類似產品，而不是對任何產品的保護。意見書還承認，導入部分設計會增加檢索成本，而且將部分設計之保護限制在類似產品，可能會留下保護的破口。

澳洲智慧財產局回應：我們目前不考慮變更法律的理由。儘管與其他國家/區域的協調可能有助於澳洲人在國外提交設計註冊，但部分設計保護可能會增加企業確定其經營自由和/或挑戰相關外觀設計有效性的複雜性。因此，實施部分設計保護之前需要進一步的證據和諮詢。同時，這個問題已在我們的政策記錄中，並且可以隨時通過政策記錄提供進一步的反饋或證據。

有關虛擬、非物理或活動的設計保護

ACIP的設計檢視第14項提案是，虛擬設計應包括顯示螢幕，圖形化使用者介面（GUI）或顯示螢幕之圖像（Icon），減少2003年設計法對虛擬設計保護的不確定性。多數提交者都贊成導入虛擬設計的保護。支持虛擬設計保護的人中大約有一半對如何實施變更沒有特別意見。有七份意見書將虛擬設計包括在產品的定義中，有利於對虛擬設計的獨立保護。一些意見書指出，需要鏈接到物理產品的保護會給執法人員帶來新的問題，並且某些虛擬設計（例如：VR虛擬/AR擴增實境或全像攝影等，如圖2、圖3）與物理性產品無關。

圖2 Google公司的擴增實境的GUI設計專利
圖2 Google公司的擴增實境的GUI設計專利

圖3 MAGIC LEAP公司的混合實境的圖形化使用者介面
圖3 MAGIC LEAP公司的混合實境的圖形化使用者介面

澳洲智慧財產局回應：提交的文件說服本局應將虛擬設計作為獨立產品得到更好的保護。但是，這將導致目前規則（設計必須與產品相關）產生例外，因為虛擬設計本身就是產品，而且現階段尚無法律變更的理由。儘管保留在註冊簿中也無法對虛擬設計進行認證和執行，但引入虛擬設計保護可能會增加企業確定其運營自由和/或挑戰相關設計有效性的複雜度。本局同意，不應將保護與物理產品聯繫在一起，以保持技術中立並包括新興技術。


【詳細內容請見《北美智權報》262期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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