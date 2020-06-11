「撿肥皂」是否違反公序良俗？淺談商標法的道德條款

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

無論哪個法律領域，如何運用道德條款（違反公序良俗）始終是一大難題，然而，道德條款卻又是不可撼動的基本法律原則。本文透過智慧財產法院105年行商訴字第38號行政判決，闡述我國商標法的道德條款及其適用情形，並提出幾點看法。

原告於2014年以「撿肥皂設計字」商標（如下圖所示）指定使用於第35類商品及服務，然而，智慧局認為系爭標識有妨害公共秩序或善良風俗之虞，以商標法第30條第1項第7款為由做成核駁處分。原告提起訴願遭駁回後，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，惟仍以敗訴收場。

本案雖曾上訴至最高行政法院，但因上訴理由主要涉及原審取捨證據與認定事實有無不當，而非法律適用及解釋問題，法院最終裁定駁回。

爭點1：系爭標識是否違反公序良俗？

原告主張

(1)系爭標識並無不雅的負面意義

原告認為，經設計過的系爭標識可賦予相關消費者活潑可愛之印象，與先前編製的順口溜搭配宣傳產品；況且，原告「撿肥皂工作室」成立多年，並無消費者認為該標識有負面意義而向其反映。

(2)智慧局解釋系爭標識文字及圖形組合有誤

字辭典查無負面意義

原告認為，智慧局之所以認定「撿肥皂」予人負面感受或印象，主要是採用網路上以此作為流行用語的新涵義，但遍查字辭典，「撿肥皂」並無關同性間發生性行為之暗示或霸凌意義。況且，智慧局先前竟以同性間性行為給予他人不快之印象，作為原處分駁回的依據（雖嗣後改稱有霸凌涵義），顯然歧視同性伴侶。

原告認為，智慧局之所以認定「撿肥皂」予人負面感受或印象，主要是採用網路上以此作為流行用語的新涵義，但遍查字辭典，「撿肥皂」並無關同性間發生性行為之暗示或霸凌意義。況且，智慧局先前竟以同性間性行為給予他人不快之印象，作為原處分駁回的依據（雖嗣後改稱有霸凌涵義），顯然歧視同性伴侶。 智慧局認知與相關消費者不同

原告指出，系爭標識設計概念與同性間性行為並無關聯，「撿」字的臀部圖案僅是洗澡時裸體彎腰拾撿之圖案化，並無不雅意義，相關消費者也未曾有此類反映，顯然消費者認知與智慧局主張之流行用語新意不同。

法院見解

(1)「撿肥皂」係冒犯性及負面感受用語

法院認為，系爭標識的字面意義雖是拾取肥皂，但按現今社會流行用法，有「沐浴時撿拾掉落地面的肥皂，恐遭受他人從背後性攻擊」之意；況且，該詞彙源自軍隊與監獄，通常指男性強勢者對弱勢者的性暴力，屬於冒犯性及負面感受用語。法院在此採納智慧局提供的網路證據，包括以「撿肥皂」三字搜尋所得之百度百科解釋、Giga Circle創作分享平台PO文、《深蹲下去撿肥皂》創作歌曲相關新聞等網頁。

(2)系爭標識圖樣有害公序良俗

法院認為，系爭標識之撿肥皂圖樣屬於偏激、粗鄙且賦予他人不快印象的文字與圖形組合，其客觀涵義違反社會公共利益或一般道德觀念。

(3)相關消費者有不快、厭惡或被冒犯的感受

法院指出，系爭標識的「撿」字有類似臀部之圖形化設計，結合「肥皂」中文字後，整體標識更容易使相關消費者聯想至強勢者對弱勢者的霸凌行為，並非原告所稱能賦予活潑可愛之印象。

(4)標識文字或圖形的涵義應綜合整體判斷

法院表示，系爭標識的涵義是否違反公序良俗，除參酌字辭典定義外，也必須考量商標整體設計、商品性質及指定商品之市場使用情形，並從一般社會大眾的角度檢視，而不受申請人主觀看法拘束。誠如前述，系爭標識整體有直接傳達弱者遭受強者性暴力之負面感受，再加上原告在網路商城販賣商品時，有以「零涼筋疾掰」、「甘林涼」等字詞作為商品名稱，足見系爭標識確實有妨害公序良俗之嫌。





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