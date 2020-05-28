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亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - II：日本、韓國

聯合新聞網 / 北美智權報
圖4. JPO以AI將不明確的商品及服務進行商標分類 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）
圖4. JPO以AI將不明確的商品及服務進行商標分類 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

承260期亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - I：澳洲、新加坡、菲律賓一文，本刊期會將重心放在亞太國家運用AI輔助專利商標審查的第二站：日本及韓國。

（圖片來源：維基百科）
（圖片來源：維基百科）

日本

日本使用人工智慧AI來輔助專利及商標審查共有3大目的及6大目標。圖1是其6大目標的時程表。

3大目的包括 (1) 針對IP處理作業，發展更複雜，更高效的業務管理操作方式、(2) 改善對用戶的服務、(3) 推動JPO員工工作方式之改革。而6大目標則為 (1) 回應用戶的問題（第3級）、（2）申請程序數位化（第3級）、（3）分配專利分類（第3 ~ 4級）、（4）進行前案檢索（第4級）、(5) 進行商標圖形前案檢索（第3級）、（6）將不明確的商品及服務進行商標分類（第3 ~ 4級）。

圖1. 日本使用人工智慧AI來輔助專利及商標審查之6大目標及其時程 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May；後製：李淑蓮 *在推動的過程中計劃可能會有所變動。）
圖1. 日本使用人工智慧AI來輔助專利及商標審查之6大目標及其時程 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May；後製：李淑蓮 *在推動的過程中計劃可能會有所變動。）

現在分述每一項目標細節。

(1) 回應用戶的問題：這個目標分2部分，一部分是支援JPO工作人員回答用戶問題，亦即是說AI系統將可能的答案提供給JPO工作人員，由工作人員來回答用戶問題；第二部分則是自動回覆功能，由AI系統自動回覆來自email，聊天軟體或語音留言系統的問題。

目前這一部分共有14,000個由人類建立的問題及答案的資料庫，觀察重點在於AI支援JPO員工回覆或是AI直接回覆的準確率。

(2) 申請程序數位化：使用建基在AI建礎上的字母辨識系統，將申請案的資料轉化為文字資料檔 (text data)；其訓練材料為紙本申請案之圖式及文本資料。希望達成減少用眼睛核對的時間，從而減少人類審查委員之工時。

(3) 分配專利分類：根據人工智慧的建議分配專利分類及其所屬：1.專利分類的F術語、2. 段落所屬的分類（段落）。其訓練資料為已歸檔文件的文本資料（已分配之專利分類）。如圖2。

圖2. JPO以AI分配專利分類及其所屬 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）
圖2. JPO以AI分配專利分類及其所屬 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）

(4) 進行前案檢索：在前案檢索時建議關鍵字和專利分類。其訓練資料為1. 已審查的專利文件中的文字資料、2. 在審查中使用的檢索的歷史記錄。如圖3。

圖3. JPO以AI輔助前案檢索 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）
圖3. JPO以AI輔助前案檢索 （圖片來源：Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May）

(5) 進行商標前案檢索：檢索先前的圖形商標，找出與新申請商標相同或相似的商標。訓練資料為以前使用圖形商標前案搜索的結果，以利AI能夠學習流程。

(6) 將不明確的商品及服務進行商標分類：在商標申請案中，將暫定的「類似組」代碼分配給不明確的指定商品和服務。其訓練資料為參考資料，像是《相似產品及服務審查指南》（Examination Guidelines for Similar Goods & Services）。如圖4。


【詳細內容請見《北美智權報》261期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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