亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - II：日本、韓國

承260期亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - I:澳洲、新加坡、菲律賓一文,本刊期會將重心放在亞太國家運用AI輔助專利商標審查的第二站:日本及韓國。

日本

日本使用人工智慧AI來輔助專利及商標審查共有3大目的及6大目標。圖1是其6大目標的時程表。

3大目的包括 (1) 針對IP處理作業,發展更複雜,更高效的業務管理操作方式、(2) 改善對用戶的服務、(3) 推動JPO員工工作方式之改革。而6大目標則為 (1) 回應用戶的問題(第3級)、(2)申請程序數位化(第3級)、(3)分配專利分類(第3 ~ 4級)、(4)進行前案檢索(第4級)、(5) 進行商標圖形前案檢索(第3級)、(6)將不明確的商品及服務進行商標分類(第3 ~ 4級)。

圖1. 日本使用人工智慧AI來輔助專利及商標審查之6大目標及其時程 (圖片來源:Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May;後製:李淑蓮 *在推動的過程中計劃可能會有所變動。)

現在分述每一項目標細節。

(1) 回應用戶的問題:這個目標分2部分,一部分是支援JPO工作人員回答用戶問題,亦即是說AI系統將可能的答案提供給JPO工作人員,由工作人員來回答用戶問題;第二部分則是自動回覆功能,由AI系統自動回覆來自email,聊天軟體或語音留言系統的問題。

目前這一部分共有14,000個由人類建立的問題及答案的資料庫,觀察重點在於AI支援JPO員工回覆或是AI直接回覆的準確率。

(2) 申請程序數位化:使用建基在AI建礎上的字母辨識系統,將申請案的資料轉化為文字資料檔 (text data);其訓練材料為紙本申請案之圖式及文本資料。希望達成減少用眼睛核對的時間,從而減少人類審查委員之工時。

(3) 分配專利分類:根據人工智慧的建議分配專利分類及其所屬:1.專利分類的F術語、2. 段落所屬的分類(段落)。其訓練資料為已歸檔文件的文本資料(已分配之專利分類)。如圖2。

圖2. JPO以AI分配專利分類及其所屬 (圖片來源:Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May)

(4) 進行前案檢索:在前案檢索時建議關鍵字和專利分類。其訓練資料為1. 已審查的專利文件中的文字資料、2. 在審查中使用的檢索的歷史記錄。如圖3。

圖3. JPO以AI輔助前案檢索 (圖片來源:Outline of JPO’s Activities for Using AI, JPO, 2108 May)

(5) 進行商標前案檢索:檢索先前的圖形商標,找出與新申請商標相同或相似的商標。訓練資料為以前使用圖形商標前案搜索的結果,以利AI能夠學習流程。

(6) 將不明確的商品及服務進行商標分類:在商標申請案中,將暫定的「類似組」代碼分配給不明確的指定商品和服務。其訓練資料為參考資料,像是《相似產品及服務審查指南》(Examination Guidelines for Similar Goods & Services)。如圖4。





