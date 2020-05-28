快訊

孟晚舟被逮捕那天 就是美中爭霸戰的｢盧溝橋事變｣

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020生技製藥產業新趨勢：創新給付模式與數位科技興起

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

依據PwC調查結果，2019年全球有57%生技製藥公司正在採用「依據效益指標的給付模式」，相較2017年成長了一倍以上。依據效益指標的給付模式受到關注，原因是市場更容易買單。若療效不佳將使藥廠面臨虧損風險，也會進一步刺激新藥的創新研發……

資誠聯合會計師事務所會計師林玉寬表示，2019年生技製藥平均授權交易金額達到6200萬美元，2013～2019年，平均授權金額都超過4000萬美元。2020年疫情使生技業授權更加活躍，截至今年4月，全球已有超過20項與COVID-19相關的藥品授權，其中新型疫苗10項、抗體藥物5項，其他包括AI藥物開發、基因治療、免疫細胞治療、血漿療法等共8項。

雖然今年整體景氣不確定，但因生技製藥授權簽約金創新高，許多合作機會反而加速進行，台灣生技製藥對外授權也是能量豐沛，今年台灣11件授權案中，以合一授權異位性皮膚炎新藥給丹麥藥廠利奧最受矚目，授權金額高達5.3億美元，刷新台灣生技製藥對外授權新紀錄。值得注意的是，在中國、美國、歐盟這全球三大市場中，台灣生技製藥的授權都沒缺席。

圖一、生技製藥授權趨勢 （圖片來源：Evaluate Vantage；資誠計算彙整）
圖一、生技製藥授權趨勢 （圖片來源：Evaluate Vantage；資誠計算彙整）

依據效益指標的給付模式

林玉寬指出，為了提升新藥研發必須有新思維，注重創新選題才能提升新藥價值。儘管「首創新藥」（First-in-class）對歐美市場最具吸引力，但在亞洲市場中，化學修飾、新劑型、新複方和新適應症等「二類新藥」也很受歡迎。此外，國際藥廠近來採用「依據效益指標的給付模式」(value-based contract)值得關注。在全球100家生技製藥公司中，2017年僅有25％採用依據效益指標的給付模式，2019年成長至57％，原因是這種新模式讓市場願意買單。舉例來說，英瑞合資的製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）將此模式運在心血管藥品Brilinita銷售上，患者每月自付10美元，醫院將依據醫療效益給付藥廠，若患者服用後在未來12個月間不再發生急性心臟病，將付獎勵金給藥廠；若服用後12個月內發生心臟病，付給藥廠的價格則會降低。德國拜耳（Bayer）應用在實體腫瘤藥品Vitrakvi，使用後60天若未抑制或消除腫瘤，藥廠將全額退款。美國生物製藥公司吉利德（Gilead）旗下的的C肝藥物Harvoni，則是療效未達指標，藥廠需支付高額補貼金。

生技製藥業者推出依據效益指標的給付模式，主要是希望吸引消費者；除了此種模式之外，生醫產業正在推出更為創新的收費和給付模式。從2020年開始，美商艾伯維（AbbVie）以集團總採購金額6億美元為代價，在十年間持續提供無限量的C肝藥物給美國華盛頓州內的國家健保（Medicaid）保戶和公費醫療使用者；而美國糖尿病管理公司Livongo則是向保險業者及雇主收取定額月費，免費提供血糖機和耗材給糖尿病患者，每位患者平均可省下一年近2,000美元的相關醫療支出。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬解釋，Livongo是行動健康（mHealth）的成功範例，Livongo是2019年IPO上市的美國健康管理公司，向會員提供全套血糖檢測設備和耗材，根據檢測結果與個人特徵自動產生報告，並給予慢性病管理教學與引導，藉此提高糖尿病患者的使用意願。這項服務能替保險公司節省用戶未來的醫療支出，也能替企業改善員工健康，因此保險公司或企業（B端）願意為用戶（C端）付費，讓用戶不需額外付費，就能使用Livongo的線上或線下服務、量測設備與耗材。

疫情推波，醫療機構加速採用數位科技

數位科技是生醫業者推出創新收費和給付模式的成功關鍵，電子病歷能佐證和追蹤效益指標，使效益衡量更加準確，業者根據過去的保險給付資訊，做出更精準的定價，林玉寬認為，數位科技結合藥品增進療效，比單獨用藥的效果更佳，將成為未來趨勢。

圖二、數位健康五大商機 （資料來源：2020 PWC Global報告）
圖二、數位健康五大商機 （資料來源：2020 PWC Global報告）

美國衛生及公共服務部（HHS）在疫情期間放寬規定，未經《健康保險隱私及責任法案》（HIPPA）認證的通訊軟體，可用於遠距診療。此外，美國食品藥品監督管理局（FDA）發佈緊急措施，非侵入性醫材能直接用於遠距監測，不需再將軟體送交FDA。台灣方面，衛福部擴大《通訊診療法》適用範圍，將居家隔離和檢疫民眾列入通訊診療的適用對象，讓醫生在醫院透過視訊診療，提供醫療服務給居家檢疫或隔離的民眾，並放寬初診患者得以使用。

2020台灣生技業產值預估達768億元

工研院估計，今年Q1生技產業整體產值為194億元，比去年同期上升6.6％；若疫情於6月趨緩，預估2020全年產值為768.1億元，伴隨生醫廠商受防疫藥物開發的高成長性與部分的轉單，將比去年成長5.5％。

林啟萬指出，新冠肺炎對於整體生技產業的影響來看，雖然短期產能運轉比率不受影響，但台灣製藥廠使用原料藥多從中國、印度進口，台灣廠商最多只有3～6個月庫存，只能啟動備料機制或是尋求替代來源。然而印度原料藥上游材料也多來自中國，3月開始限制26種原料藥及藥品出口，未來恐造成藥品製劑成本上升。整體而言，製藥業偏向保守且受到嚴格的法規限制，未來會在穩健中成長。

防疫產業已成國安基礎

在疫情爆發初期，曾因為關鍵領組件不能進口到台灣，出現過斷鏈情形，從國家安全來看，確保原料藥和重要零組件的零件，是生技產業的重要基礎。林啟萬認為，經過這次疫情洗禮，防疫產業的供需已成為重要的國家安全議題，針對重大災害時，可能會造成的原藥來源及供應鏈斷鏈的問題，在這次疫情過後更應考量是否有穩固的原料藥來源，以及檢討相關替代方案和自行開發的可能性，並加強布局台灣生技製藥產業鏈，以強化防疫安全。而消費性醫材廠商，應考慮新的市場分銷模式，並加速拓展線上銷售通路。製藥業者可透過平台共享研究成果，促使產能最大化，建立產業合作基礎，預期未來生技的產官學合作將會更加密切。


【詳細內容請見《北美智權報》261期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

2020年5月12日，媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司，表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品，並且保留無限追溯的權利。

地理名稱可否作為商標？從蘋果「San Francisco」商標案談起

為因應小螢幕電子裝置的閱讀需求，蘋果公司於2014年開發出San Francisco字型，並在2015年全球開發者大會宣布，該字型將取代Helvetica Neue，成為OS X El Capitan與iOS 9的預設字型。與此同時，蘋果公司以「SAN FRANCISCO」字樣申請電腦軟體、字型相關商品之商標，並陸續於歐盟（No.013801758）、美國（No.86556282）等地區獲准註冊。不過，同樣的申請卻在台灣被打回票。

商標轉換過程中舊商標的維權使用 — 兩則美國判決的介紹

根據商標法第63條，商標會因為無「維權使用」而導致廢止之結果。該廢止事由有三個基本要件：（1）迄未使用或繼續停止使用系爭商標；（2）無正當事由；（3）已滿三年。反觀美國商標法15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）規定若商標「已經被放棄」（has been abandoned）時即成立廢止事由。但該條文不限定於「無正當事由」，而「迄未使用」也不問。另「停止使用」的期限並無規定，但商標未使用達「連續三年」之證據可做為「推定放棄」的初步證據（prima facie evidence）。

2020生技製藥產業新趨勢：創新給付模式與數位科技興起

依據PwC調查結果，2019年全球有57%生技製藥公司正在採用「依據效益指標的給付模式」，相較2017年成長了一倍以上。依據效益指標的給付模式受到關注，原因是市場更容易買單。若療效不佳將使藥廠面臨虧損風險，也會進一步刺激新藥的創新研發……

亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - II：日本、韓國

承260期亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - I：澳洲、新加坡、菲律賓 一文，本刊期會將重心放在亞太國家運用AI輔助專利商標審查的第二站：日本及韓國。

募資緊縮 金融科技新創寒冬期來臨！

不論脹得再大、再滿的氣球，只要出現一個小破口，馬上就會變成乾癟的消風狀態。對於全球新創企業來說，新冠肺炎就是扎出破口的那根針，原本一片大好的情勢，在今年第一季出現逆轉。就拿軟銀（SoftBank）設立的願景基金（Vision Fund）為例，在2019會計年度（2019年4月初至2020年3月底）當中，出現了8億美元的投資損失。

從ARM營運數字解讀半導體產業前景

全球IC工業有兩大「軍火商」：台灣的台積電以及英國的安謀（ARM）。ARM與台積電一樣，從不設計或者生產自家晶片，僅提供設計或者製造服務。兩者的關係在於，ARM只設計半導體晶片的基礎架構，再授權給客戶，根據應用需求進行晶片設計，待設計方案完成後，就可以交給台積電代工製造。在這兩大要角的推波助瀾下，全球資通訊產業的發展才得以不斷前進。

美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

2020年第一季，人類社會爆發中國武漢肺炎疫情，全球許多國家陷入商業和經濟大封鎖，景氣驟降，包含觀光、旅遊、共享經濟、製造業、房地產租賃、金融、保險、航空等許多產業，全面陷入大衰退，這是2008年以來的全球經濟最嚴重衰退，而且疫情傳染速度飛快，一季的時間內，世界各國全面淪陷，各國政府和人民完全措手不及。

商標審查新制5月1日正式上路 「快軌機制」讓你取得權利快一步

為了鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，智慧局 (TIPO)的商標註冊申請案「快軌機制」已於2020年5月1 日正式上路。TIPO指出，以現階段審查速度估計，「快軌案」約可比一般申請案快1.5個月取得商標權。值得一提的是，一般商標申請案想要成為「快軌案」不需要另外填寫「快軌案」的申請書，也不需要繳納額外的費用，只需要符合5個條件，系統即可從申請案自動判斷程序要件是不是符合「快軌案」要件，並進行分流審查。

品牌行銷不當 可能失去商標權？

當一個品牌的商標變成一般人口中的「慣用語」，這樣的品牌經營到底是成功還是失敗？許多品牌業者以為，商標被廣泛運用可以增加曝光，卻沒想到久而久之商品的識別性會被淡化，最嚴重的後果，還有可能因此失去商標權！

大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

時隔十年，再次修訂。2020年4月26日，大陸《著作權法修正案（草案）》提交十三屆全國人大常委會第十七次會議審議。4月30日，《著作權法修正案（草案）》全文在中國人大網公開向社會公開徵集意見。

網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

由於新冠病毒疫情影響，美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統，進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局（USPTO）反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。也可以說是拜新冠病毒疫所賜，第一次讓民眾可以透過C-SPAN （National Cable Satellite Corporation）即時收聽辯論過程。針鋒相對之言辭盡收耳底，讓民眾對法院運作更有參與感。

熱門新聞

美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

高職女生每周看一本英文小說 全國單字比賽滿分奪冠

大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

不只是選美佳麗！台灣女孩摘城市小姐亞軍 更赴美實習、發表論文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。