募資緊縮 金融科技新創寒冬期來臨！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

不論脹得再大、再滿的氣球，只要出現一個小破口，馬上就會變成乾癟的消風狀態。對於全球新創企業來說，新冠肺炎就是扎出破口的那根針，原本一片大好的情勢，在今年第一季出現逆轉。就拿軟銀（SoftBank）設立的願景基金（Vision Fund）為例，在2019會計年度（2019年4月初至2020年3月底）當中，出現了8億美元的投資損失。

在願景基金的88家被投資公司中，有高達47家公司的評價出現減損，總金額高達140億美元，其中光Uber一家就「貢獻」了14.6億美元；經營共享辦公室的新創企業WeWork其他新創企業的慘況更可想而知。無怪乎軟銀在五月初的業績發表會上，把新冠肺炎形容成新創獨角獸的死亡之谷。

以產業領域來看，金融科技絕對是重災區。根據研究機構CB Insights的調查，2020年第一季可說是過去兩年中，金融科技新創企業最為險峻的一年，在募資的金額與件數上，比起前一季都呈現嚴重衰退。以募資金額來說，CB Insight統計，2020年第1季全球金融新創的募資總額僅為60億美元，比起去年第4季的95億美元可說是天壤之別；至於件數，今年第一季也僅完成了400件左右的融資案（圖1）。尤其是早期階段（從種子期到A倫）的募資活動緊縮地更明顯，在今年第一季僅達成228件，一口氣回到了2016年的水準。

新冠肺炎成了新創企業的死亡之谷

圖1：2016~2020年金融科技新創企業募資件數與金額變化（金額單位：10億美元；2020年統計至第一季底） （資料來源：CB Insight）

募資進入冰河期後，過往被資金追捧的新創獨角獸，也被迫自尋出路。首先，在這段時間內只有新增了3家估值達10億美元的獨角獸企業：位於美國flywire、highradius以及位於印度的Pine Labs，但更多的是金融科技企業藉由併購下裝。例如：美國老牌的電子券商Etrade，在2月底宣布由投資銀行Morgan Stanley以130億美元的價格收購。經營個人信用評分平台的Credit Karma，也同樣在2月底被金融軟體公司Intuit以70億美元併購。可以預期的是，如果募資困境無法改善，未來消失的獨角獸們只會愈來愈多。

不過，在一片哀嚎聲中，也可以看到些許亮點。以金融科技最大宗的支付行業為例，就算募資金額與件數雙雙衰退，但也有Flywire這種為特定顧客量身打造的跨國支付平台崛起。Flywire主要的客戶，為學校、保險公司、旅行業等有經常性跨國支付需求的業者，提供這些業者與其客戶之間迅速、價格低廉、透明的國際匯款機制。實際上，Flywire的創辦人自己，就曾在學生時期經歷過跨國交學費的種種不便，讓他下決心設計更符合使用者需求的新平台。

客製化支付與財富管理是金融科技新亮點

另一個值得注意的趨勢是財富管理。在Morgan Stanley買下Etrade之下，嘉信理財早在去年11月底就已經併購另一家美國電子券商TD Ameritrade，而財富管理更是所有金融科技行業中，少數募資金額還呈現正成長的。換句話說，投資人感興趣的不再是利潤愈來愈薄的支付平台，而是需求愈來愈大、市場規模更不斷成長中的退休理財－－尤其在疫情肆虐下，更讓企業與一般人更加看緊荷包，減少不必要支出，催生對於網路理財平台和專屬支付服務的需求。

新冠肺炎疫情意外催生了一場新創淘汰賽，但這不見得是件壞事。不論創業家或者投資人，都可以趁這段時間仔細檢視自己的事業到底創造出什麼價值，藉此決定接下來的方向，才不會在疫情打擊下，真的血本無歸。





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