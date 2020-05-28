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美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2020年第一季，人類社會爆發中國武漢肺炎疫情，全球許多國家陷入商業和經濟大封鎖，景氣驟降，包含觀光、旅遊、共享經濟、製造業、房地產租賃、金融、保險、航空等許多產業，全面陷入大衰退，這是2008年以來的全球經濟最嚴重衰退，而且疫情傳染速度飛快，一季的時間內，世界各國全面淪陷，各國政府和人民完全措手不及。

雖然中國在2019年底就已經出現中國武漢肺炎疫情傳染的案例，但是美國中央情報局（CIA）認為，中國在2020年1月施壓世界衛生組織（WHO），迫使WHO延遲向全球宣布「國際公衛緊急事件」（PHEIC），同一時間在全球各地收購、囤積個人醫療防護設備。

雖然中國外交部與WHO都反駁了介入施壓WHO的指控，但美國政府顯然不同意那樣的說法，包含國務院、國會議員和白宮在內的美國政府，在國際上對中國的態度越來越強硬，國務卿Mike Pompeo公開批判中國完全不加任何掩飾或隱喻，中國的口頭反擊也是如此，中國和美國已經從相敬如「賓」，進展成相敬如「冰」，再下去恐怕就是相敬如「兵」了。

已有萬名美國人民向中國提告求償

而且向來講究契約與法律的美國社會，已經累積逾萬名美國民眾集體向中國提告求償6兆美元，美國Berman法律事務所正式向佛羅里達州南區地方法院提出集體訴訟，指控中國政府明知2019中國武漢肺炎疫情具危險性，可能會演變成大規模流行性疾病，卻因為自身經濟利益選擇隱匿疫情，所以向中國追討「疫情損失」。這僅是民間的單位，還不包含美國目前因為疫情損失至少超過5兆美元，美國政府也會要求中國政府賠償損失，而美國未來如果強硬要求中國賠償，那很可能會導致美國和中國真的出現戰事的風險！

2016年川普（Donald Trump）就任美國總統後，等到2018年，宣布對中國進行貿易反擊，也就是用貿易戰來扭轉中國長期造成美國貿易損失的局面，全球起初以為美國只是做做樣子，川普怎麼可能直接對中國發動貿易戰，直到2019年，世人才逐漸發現川普是玩真的，他沒有開玩笑，中國礙於面子，雖然沒有一開始就直接答應美國的要求，但2019年下半年還是接受了，川普也給中國台階下，觀察一年再來表態。

可是數兆美元的肺炎疫情求償，這個要求在中國眼裡，恐怕就很過份了。一來是，天文數字的賠償金額，中國政府若直接答應這樣的要求，民眾恐怕會對中國政府掀起很大的不滿，二來是，美國為首的世界各國，包含澳洲、英國、義大利、德國、奈及利亞、埃及、印度等國的官方或民間團體，累積求償超過50兆美元的天文數字索賠，如果中國答應美國的求償，等於承認自己隱匿疫情，造成全球經濟財物大損失，那世界各國勢必會效仿美國，逐一向中國求償，所以中國政府無論如何是不可能答應美國的，賠償美國，等於未來也要賠償世界各國。

若年底順利連任，川普施壓中國力道可能增強

美國的綜合國力遠在中國之上，川普如果在美國大選連任，未來沒有選舉壓力，他勢必會加強施壓中國，只要美國堅持求償，世界各國也會跟進，屆時究責、求償的發展態勢，一定會讓中國「有感」，不能像2016年面對南海仲裁結果一樣，完全「不予理會」，甚至可能有途徑查封中國在當地的資產，迫使中國接受「懲罰」，美國當然是希望在經濟戰、網路戰和外交戰階段就擊垮中國，讓中國臣服，而不是走到武力戰這步棋；中國自然也深知美國的國防戰力、科技實力、商業影響力，全都遠在中國之上，但是與其直接接受天文數字的賠償，那不惜一戰也是一項可以考慮的選擇，戰或不戰都要賠償的話，不如拚一下。

Trump近期對外公開指責中國隱匿疫情，已經讓跨部會官員規劃「報復性措施」，以懲治或向中國索賠疫情損失，如果美國對中國的求償行動是認真的，而且在2021年以後擴大展開，那國際局勢恐怕會掀起另一波大動盪了。


【詳細內容請見《北美智權報》261期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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