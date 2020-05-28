從ARM營運數字解讀半導體產業前景

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

全球IC工業有兩大「軍火商」：台灣的台積電以及英國的安謀（ARM）。ARM與台積電一樣，從不設計或者生產自家晶片，僅提供設計或者製造服務。兩者的關係在於，ARM只設計半導體晶片的基礎架構，再授權給客戶，根據應用需求進行晶片設計，待設計方案完成後，就可以交給台積電代工製造。在這兩大要角的推波助瀾下，全球資通訊產業的發展才得以不斷前進。

也許是看準了物聯網的大趨勢，2016年7月，日本的軟體銀行（SoftBank）收購了ARM的全部股權。雖然ARM仍然保持獨立運作的地位，但既已成為軟銀集團的子公司，從外界看起來難免蒙上了一層面紗，尤其是投資人最關心的營運狀況，就只能從軟銀的財報中解讀。

而從最近一期的財務數字來看，ARM當年被軟銀買下的決定，可說相當聰明。由於ARM的營收絕大部分來自於專利技術授權，因此研發本身就是企業業務的核心。在軟銀出手併購前的2015、2016年，ARM的年度研發投入金額各自僅有3.4億美元與4.5億美元；但在軟銀入主的第一年，研發金額就一舉拉高至7億美元以上，讓ARM的研發實力更加強化（圖1）。

軟銀入主後，ARM大幅拉高研發經費

圖1：2015~2019年ARM研發支出金額變化（單位：百萬美元） （資料來源：www.arm.com）

根據ARM估計，一項技術的研發投入2至3年後，就可以進入3至4年的產品開發階段，如果順利進入應用領域，將能享有25年以上的市場回報。在這個假設下，2017至2019年間的研發投資，正要帶來第一波的授權金（Upfront license fee）收益。

ARM的營收來自於兩大支柱：授權金與權利金（Royalty）。首先，當ARM將晶片架構技術授權給合作的IC設計業者時，就會先收到一筆固定金額的授權金；之後，當IC設計業者將設計完成的晶片出貨給實際應用的客戶時，ARM可以根據晶片的銷售量再收取一份權利金（圖2）。換句話說，授權金收入的高低可以看出IC設計業者對技術的需求程度，而權利金則是衡量產品市場好壞的客觀指標。

圖2：ARM營運模式 （資料來源：www.arm.com）

授權金穩健成長，權利金微幅衰退

以授權金收入來說，ARM在2019年度（2019年4月至2020年3月）的表現算是相當亮眼，金額達到5.8億美元，比起2018年度成長了6.4%。如果只看第四季（2020年1月至3月），2.4億美元的授權金收入更比前一年同期成長了12%；此外，2019年度總共簽署了147份的技術授權協議，數量上也是2015年後的新高，使得技術授權協議的總數量已將近1800份。由此可見，在物聯網、5G的推波助瀾下，ARM的技術影響力只會愈來愈大。

權利金收入的表現相比就略為遜色。在2019年度內，由於智慧型手機的需求減弱，使得全球半導體晶片的銷售量出現衰退，導致ARM的權利金收入為10.8億美元，比起2018年度的10.9億還微幅減少了1.5%。唯一的好消息是在第四季時，權利金收入（2.75億美元）比起前一年同期（2.47億美元）成長了11.3%，而ARM架構晶片的出貨量也已經連續兩季達到了60億個單位的規模。只要5G的換機潮、裝機潮持續發酵，ARM未來的權利金收入也會更為可觀。

然而，由於突如其來的新冠肺炎疫情，換機潮何時才會出現恐怕還在未定之天。在軟銀的財務報告中，ARM指出，受到新冠肺炎疫情的影響，2020年內消費性電子產品的出貨量可能呈現衰退，而半導體公司可能也會推遲採用新晶片技術的進度，進而影響ARM的營收能力。

當然，現在判斷新冠肺炎造成的科技業負面衝擊程度還言之過早，但如果身為半導體技術龍頭地位的ARM都出言警示，台灣廣大的IC產業供應鏈業者們，恐怕更該嚴加提防了。





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