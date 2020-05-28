品牌行銷不當 可能失去商標權？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

當一個品牌的商標變成一般人口中的「慣用語」，這樣的品牌經營到底是成功還是失敗？許多品牌業者以為，商標被廣泛運用可以增加曝光，卻沒想到久而久之商品的識別性會被淡化，最嚴重的後果，還有可能因此失去商標權！

圖一、品牌營運各階段常見的智財風險 （圖片來源：2020/5/14「品牌發展如何因應疫情降低營運風險？」研討會，施品安簡報資料）

在全球防疫期間，不少國際知名品牌為增加品牌曝光度，並響應社交距離政策而推出特製版LOGO，例如巴西麥當勞將經典LOGO的「M」分開成兩個倒「U」；福斯汽車將原本相連的VW商標，變成分離的VW、AUDI經典的四環相扣商標，搖身一變成了各自排排站的四個圈圈，雖然引起大眾注意達到廣告宣傳效果，但這種行銷手法可能會淡化品牌，潛藏著失去商標權的風險。

圖二、知名品牌LOGO也「保持社交距離」 （圖片來源：各品牌）

資策會科法所創意智財中心組長施品安指出，品牌商標的保護布局，可從 定位策略 、 通路拓展 、以及 溝通體驗 三方面來看。只是申請註冊商標還不夠，還要形成品牌商標的保護布局策略，以及建立符合法律要求的品牌商標使用規則。

定位策略：小心與其他品牌撞名

在品牌定位策略方面，要注意若與其他品牌撞名，或是命名不符合法律要件，都無法取得商標權。施品安指出，商標不是「一模一樣」才不能註冊，只要「近似」就有可能就會落入範圍。可以從讀音、樣式、觀念各方面來判斷自己的品牌名稱是否跟其他品牌「近似」。行銷部門在做商品定位時，要與智財部門相互溝通，如果公司沒有專責的智財部門，行銷人員也可以試著用關鍵字做商標檢索，看看商標是否已經使用在什麼樣的產品上。

通路拓展：商標註冊與實際使用之類別應一致

多角化經營與拓展海外市場時，常會遇到商標被搶註、被控侵權的問題。此外，還要注意申請商標要指定使用的「類別」，不是申請之後就可以用在所有類別，其中1～34類是跟商品類型有關；35～45類是服務類別。品牌一旦進行多角化經營，別忘記註冊類別也要做相對應的擴張。日本品牌無印良品（MUJI）到大陸發展時，雖然已有註冊商標，但未申請註冊在24類（商品種類包括棉織物、毛巾、床單、枕套和被罩等產品），而大陸的無印良品早就申請註冊了大部分24類的商標，因此日本無印良品被判定不能將商標使用在24類商品上。

商標實際使用的商品或服務，應與註冊時指定的一致。施品安指出，商標註冊時要指定類別，不能註冊在第1類，結果實際使用在第2類；或是申請時指定「非人體使用」，結果廣告卻宣傳可以使用在人體。旺旺集團旗下的水神抗菌液在2010年註冊商標使用於「非人體用清潔劑」等商品，結果被檢舉商標使用在並非其登記的商品類別，智慧財產局審查後予以廢止商標。

表一、商標使用注意事項： （資料來源：TIPO）

溝通體驗：品牌太紅也可能潛藏喪失商標的危機

資策會科法所創意智財中心組長施品安表示，即使已經註冊商標，若因後續企業或消費者的不當使用，可能會失去品牌的識別性，變成通用的「產品代稱」，導致失去品牌的市場區隔和優勢競爭。施品安舉例，NuBra原本是品牌註冊的商標，卻變成「隱形內衣」的產品代名詞，一般民眾聽到NuBra只會覺得是「隱形內衣」的通稱，甚至被許多同業拿去使用，因此絕世好波公司在官網上聲明侵犯Nubra的商標，並積極維護商標權，防止同業使用NuBra字眼，避免Nubra變成隱形內衣的通用名稱。施品安強調，企業行銷時除了強打廣宣，更重要的是要當成「商標」使用，經營成自己的品牌才能建立識別性。

圖四、絕世好波在官網公告「NuBra不是隱形胸罩的統稱」。 （圖片來源：https://www.nubratwshop.com/pages/about）

其實不只NuBra，「商標通用化」是不少知名品牌潛在的危機，當商標變成「通用語」，識別性就會被淡化，久了之後消費者就無法藉由這個商標辨識所代表的品牌。

過去有許多國際知名商標因使用不當，成為通用化名稱，不再受商標權保護。如Aspirin（頭痛藥）、Zipper（拉鍊）、Yo-yo（溜溜球）等，可見商標註冊後的使用管理也很重要。拜耳公司旗下的阿司匹靈（Aspirin），從一個註冊商標的「品牌名稱」，變成頭痛藥的代名詞，最後失去了商標權，這就是行銷過程不當使用而失去商標權的知名案例。施品安解釋，為了不讓商標通用化，廣告台詞不能直接用「頭痛記得吃阿司匹靈」，應該是「頭痛記得吃『阿司匹靈牌』的頭痛藥」、「認明『阿司匹靈牌』的頭痛藥」，才能讓消費者清楚「阿司匹靈」是一個品牌而非頭痛藥的通稱。

諾麗果也曾經出現過商標的「身世之謎」。其實「諾麗」一開始是美國大溪地諾麗國際的品牌名稱，最後卻變成果實本身的名稱，加上公司本身對外宣傳的時候，也是直接寫上「諾麗果100％原汁」等字樣，被認為失去表彰或識別商品的功能，若當初廣告強調「請認明『諾麗果』品牌的果汁」，就不會被當成果實的通用名稱了。

商標不是使用後就高枕無憂，除了要使用、還要正確使用才不會被廢除；一旦超過三年未使用，還是會被廢止。台灣菸酒曾經申請「台灣青啤」、「台灣青啤酒」兩個商標，卻因超過三年都未使用，最高行政法院認為，台灣菸酒三年不使用這兩項商標卻無「正當事由」，而被廢止商標。





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