商標審查新制5月1日正式上路 「快軌機制」讓你取得權利快一步

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

為了鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，智慧局 (TIPO)的商標註冊申請案「快軌機制」已於2020年5月1 日正式上路。TIPO指出，以現階段審查速度估計，「快軌案」約可比一般申請案快1.5個月取得商標權。值得一提的是，一般商標申請案想要成為「快軌案」不需要另外填寫「快軌案」的申請書，也不需要繳納額外的費用，只需要符合5個條件，系統即可從申請案自動判斷程序要件是不是符合「快軌案」要件，並進行分流審查。

TIPO指出，近年來因為商業發展快速，相對引起國人對商標保護的意識提升，商標待審案件累積的速度遠超過審查人力的負荷，雖然目前台灣商標待審時間與其他國家差不多，但一般民眾面臨商品上市的壓力時，也會反映審查期間過長，影響商品進入市場的布局或增加前置規劃作業的不確定感。

此外，為了鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，TIPO已引進「快軌機制」，並於5月1日正式上路。也就是說，自2020年5月1日起申請的商標註冊申請案，如申請時所應繳納之規費及文件符合下列5項條件者（如圖1），即將較一般商標註冊申請案提早2個月交付審查。

電子申請； 為平面商標註冊申請案，不包括非傳統商標註冊申請案、證明標章、團體標章、團體商標； 全部指定使用商品或服務名稱與TIPO電子申請系統參考名稱完全相同； 利用約定帳戶扣繳、列印電子申請繳費單持單繳費、利用電子申請繳費單帳號以eATM繳足申請規費（繳費方式）； 有委任代理人者，應同時檢附委任狀。

圖1. 商標註冊申請快軌案機制5大判斷條件 （圖片來源：商標註冊申請案快軌機制介紹，智慧財產局商標權組2020.3）

只要是符合上述5項條件的商標註冊申請案，因程序審查事項均已齊備，可提前進入審查排程，預期申請人可較現行平均首次通知時間(FA) 約早1.5個月知悉案件是否得以獲准註冊，以加快企業運用商標推展業務及布局。

TIPO舉例：「申請日為109年5月1日的快軌案，交付商標審查人員審查的時間相當於109年3月1日當日提出申請的一般商標註冊申請案件，約提早2個月交付審查。」（如圖2）但應注意的是，快軌案商標是不是符合規定的判斷上，仍以「先申請先註冊」為原則，也就是申請在先的案件仍應得以排除在後申請案件的註冊。

圖2. 商標註冊申請快軌案機制時程說明 （圖片來源：商標註冊申請案快軌機制介紹，智慧財產局商標權組2020.3）

「快軌機制」屬於自動資格審查、自動分流機制，商標案申請人不需另外填寫表格。符合「快軌機制」的商標申請案，約於申請後1個月，即會在TIPO「商標檢索系統」的「商標詳細報表」註記為「快軌案」，並顯示領案速度。(圖3)

圖3. 檢查商標申請案是否成為快軌案 （圖片來源：商標註冊申請案快軌機制介紹，智慧財產局商標權組2020.3）

應注意之細節

針對商標快軌案機制，申請人有以下幾點必須注意。

首先，如果電子送件時不小心加入一項指定商品或服務的自訂名稱，發現後立即再利用電子申請系統傳送修正商品服務名稱的補正文，是否可適用「快軌案」？TIPO表示因人力與系統資源的限制，系統不能將後面的補正來文自動和原申請案勾稽，所以無法分流併為快軌案。

只外，必需使用網路繳費服務，系統才可以自動勾稽對帳，有下列多種繳費方式：(1)約定帳戶扣繳、(2)列印申請繳費單另行持單繳費、(3)eATM繳費。必須注意下列繳費方式無法由系統將規費歸戶到申請案，不符合快軌案的條件：填寫繳費申請書、郵政劃撥、ATM轉帳至本局名義的帳戶、以後續來文繳納規費等方式繳費。

另外，如果是設有代理人的申請案，為確認申請人提出申請的意思表示，應同時檢附委任狀。但考量實際作業現況與需求，最晚應於申請日後20日內檢附到局，以免系統在判斷申請條件時不符合。TIPO表示，實務上常有申請人由朋友或員工辦理商標註冊申請，而填寫他的名字為代理人，卻未附委任狀的情形。應注意，此種情形縱使沒有委任朋友或員工為商標代理人的真意 (原應可列為「送件代收人」)，如果未於20日內提出委任狀，將無法適用快軌審查。

有些商標申請人會擔心快軌案的新措施會影響到一般案件的審查速度，就此，TIPO表示，為降低可能的影響程度，商標組將成立專案小組開發「快軌案件自動判斷機制」，並避免新措施上線前後可能對有限的審查人力造成額外的工作負荷。預期藉由快軌機制來可提升整體的審查效能。





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