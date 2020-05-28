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網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

聯合新聞網 / 北美智權報
Booking.com Headquarters Amsterdam，圖片來源：Wakuwaku99＠維基百科
Booking.com Headquarters Amsterdam，圖片來源：Wakuwaku99＠維基百科

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

由於新冠病毒疫情影響，美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統，進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局（USPTO）反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。也可以說是拜新冠病毒疫所賜，第一次讓民眾可以透過C-SPAN （National Cable Satellite Corporation）即時收聽辯論過程。針鋒相對之言辭盡收耳底，讓民眾對法院運作更有參與感。

知名的訂房網站「Booking.com」在2011年向美國申請註冊商標，但美國專利商標局認為，Booking這個字只是一般訂房訂票的意思，而.com只是線上網站的意思，兩者合併的Booking.com只是一般線上訂房網站的通用名稱，而不得註冊。但因美國聯邦第四巡迴上訴法庭已經裁決 Booking.com 可以註冊為商標，因此USPTO向最高法院提起上訴。由於該案已於2020年5月4日在最高法院進行視訊言詞辯論，料近期即將會有正式判決結果。

通用詞彙不得註冊

各國商標法一般規定，通用名稱或詞彙不得註冊為商標，一方面是因為不具有識別性，二方面是怕若允許特定廠商註冊，將獨占該詞彙的使用。但若是描述性詞彙，亦即該商標內的詞彙乃是對商品或服務特徵的描述，先天識別性很弱，但只要經過長期使用而取得後天識別性（第二意義）時，仍得註冊為商標。

知名的訂房網站Booking.com在美國申請商標的爭議就在於，USPTO認為Booking是訂位的通用名稱，「.com」是線上網站通用名稱，二者合併則是「線上訂房網站」的通用名稱，不得註冊商標。

但申請人Booking.com則認為，「Booking.com」商標應該屬於描述性商標，乃描述這個線上訂房網站的網址，且根據消費者意見調查，具有後天識別性，應准予註冊。

Booking.com公司所申請的商標

本案中的商標申請人Booking.com公司，最早從2006年開始使用相關商標於商業網站上，提供消費者訂飯店房間、和機票、交通車之用。申請人於2011年到2012年間，開始陸續申請註冊下述四個商標圖案。這四種圖案，依申請時間先後順序分別為：

圖1：美國商標第85485097申請案（2011年12月1日申請）
圖1：美國商標第85485097申請案（2011年12月1日申請）

圖2 ，第7911498申請案（2012年6月5日申請）
圖2 ，第7911498申請案（2012年6月5日申請）

圖3：美國商標第 79122365 申請案（2012年11月7日申請）
圖3：美國商標第 79122365 申請案（2012年11月7日申請）

圖4：美國商標第79122366申請案（2012年11月7日申請）
圖4：美國商標第79122366申請案（2012年11月7日申請）

Booking.com公司一開始註冊的類別，包括第39大類（線上安排旅程、線上訂票服務）、第43大類（飯店訂房服務類）。

第一回合：美國專利商標局拒絕註冊

USPTO將這四個申請案都駁回。其主要理由認為，BOOKING.COM對於所指定之服務而言屬於通用性（generic）詞，不得讓人註冊。

申請人不服，向商標審理暨救濟委員會（Trademark Trial and Appeal Board，簡稱TTAB）提出救濟，但TTAB審理後支持專利商標局原來的判斷。其指出，「booking」這個詞，通常只的就是「訂飯店和訂車票、機票等」或者「事先保留旅遊和住宿的動作」；而「.com」這個詞，指的就是商業網站。

因此，消費者看到「BOOKING.COM」這個組合，所認知的主要就是指一個線上訂房服務，而剛好這就是申請人所指定使用的服務類別。亦即，其只是訂房網站的通用詞。

此外，TTAB也同意，就算BOOKING.COM是對Booking.com服務的一種描述詞，但未能提出證據證明其取得第二意義，因而也無法註冊。

一個通用詞加上「.com」這個通用詞，仍然是通用詞

過去美國法院曾經判決，一個通用詞加上通用的商業組織型態（company、Corp.或Inc.）這類字，例如「Grain Company」或「The Grocery Store」，仍然是一個通用詞，不得註冊商標。

因而，在網址（URL）這個東西出現後，美國專利商標局的立場也是一樣，認為在一個詞前面加上頭（http://www），或在一個詞後面加上「常見的第一級網域名稱」（例如.com、org、edu），通常只是代表網址而已，而不具備來源指示功能。「.com」通常代表的就是商業公司，所以在一個通用詞後面加上「.com」，仍然只是通用詞而已，不得註冊。

例如，美國各法院在過去的判決中，曾經：(1) 對MATTRESS.COM這個商標，認為代表的只是販售床墊的網站，仍為通用詞，不得註冊；(2) 對Hotels.com這個商標，認為是提供住宿訂房的網站的通用詞，不得註冊。(3) 對LAWYERS.COM這個商標，認為只是提供線上法律相關資訊與法律服務網站的通用詞，而不得註冊。(4) 對於 PATENTS.COM這個商標，認為只是關於專利申請資訊的資料庫網站的通用詞，而不得註冊。

第二回合：一審法院認為「BOOKING.COM」為描述性，得註冊商標

本案申請人對商標審理暨救濟委員會的決定不服，向法院提起上訴。一審時，維吉尼亞東區地區法院判決推翻商標審理救濟委員會的見解。

一審法院認為，美國專利商標局上述的見解，是一種「當然不得註冊規則」（per se rule），亦即前述所說，「在一個通用詞後面，加上一個常見的一級網域名稱，仍然是一個通用詞，不得註冊」。但一審法院認為，這樣的標準線過度僵硬，是一個錯誤的規則。

一審法院採取完全相反的見解，認為「在一個通用詞後面，加上一級網域名稱，原則上就會成為一個描述性商標」，其描述的是「這個通用的服務，可以透過該網域名稱在線上提供」。不過，描述性商標要得註冊，也必須取得後天識別性（第二意義）。

套用在本案上，「booking」對於所指定的商品類別，只是一個通用詞，但是加上「.com」，整體的「BOOKING.COM」成為一個描述性商標，只要有第二意義，可申請註冊。其也有證據證明，74.8%的消費者認識系爭的BOOKING.COM商標指的是申請人的服務（訂房），而非一種通用服務

但是，作為一種描述詞，必須證明取得第二意義，一審法院認為申請人只有證明，消費者認識到「BOOKING.COM」是專業的訂房網站，但是並不會與認為其是第39類的旅行社。故就指定使用於第45類的訂房服務，得註冊為商標；但就指定於第39類則不得註冊。


【詳細內容請見《北美智權報》261期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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