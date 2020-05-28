快訊

港版國安法掀逃難潮？ 港女自訴「不想移民台灣」

假彈性真綁課 明星高中課程計畫「寫一套教一套」

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

聯合新聞網 / 北美智權報
照片來源：Rocky Sun＠flickr
照片來源：Rocky Sun＠flickr

【Kelven／愛集微】

2020年5月12日，媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司，表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品，並且保留無限追溯的權利。

消息一出引起業界熱議，業內人士認為這是美國政府加強對華半導體領域封鎖的進一步措施。如果這項措施實施，美國半導體設備和材料出口管控將會愈加嚴格，將會對中國半導體企業尤其晶圓晶片代工造成影響。

雖然出口管制措施並不是直接針對華為，而是直接作用於中國整個半導體產業，但是美國限制半導體設備和材料的出口，這會直接導致現階段包括華為在內的中國國產電子產業廠商的「國產替代」進程出現危機，有著被「掐脖子」的影響。

中國晶圓代工廠依然無法完全繞開美國設備材料

從美國應用材料、泛林集團等美國半導體設備公司發函內容來看，當中有兩個重點，一是用於軍方用途，二是「無限追溯」機制

4月27日，美國商務部就宣佈了針對中國出口實施新的限制措施，旨在防止中國、俄羅斯和委內瑞拉的實體通過民用供應鏈或在民用供應鏈下獲取發展軍事用途的美國技術，然後應用到軍事和軍事最終用戶。

美國方面認為中國軍方可能通過軍民融合等一些方式，將一些民用技術應用到軍用方面，於是美國政府便升級出口管制措施來阻止，中興便是此前這類例子。

此外，「無限追溯」便是不論中芯國際、華虹半導體等中國晶圓代工廠是否知情，只要其最終產品被軍方採用了，那麼其依然會承擔責任。

可以說，美國的一系列相關出口規定彰顯了霸權強權主義。信達電子對這一措施進行了解讀，其認為此前美國對中國軍用晶片生產一直有實施管制，晶圓製造廠需要和美國設備公司簽署不生產軍用晶片的承諾書，且美方也會派人員駐廠核查。而中芯國際等晶圓廠作為港股上市公司，亦會更加嚴格執行管制，並未有涉及軍工業務。

不過這次的出口管制措施與以往不同的是，美方將限制範圍，從「軍事最終用戶」擴大為「軍事最終用途」，即啟用無限追溯權。即使是民用公司，只要最終產品用於軍工也會被限制，但美方在政策中，未明確如何認定「軍事最終用途」。

有業內人士認為，這一措施會是美國進一步限制中國半導體發展的政策延續。從2019年5月美國將包括華為在內的一大批的中國公司列入了「實體清單」，限制這些實體採購包括美國晶片在內的相關產品和技術後，美國便陸續祭出一系列的限制措施。

當中包括2019年12月美方推動修訂「瓦森納協定」（The Wassenaar Arrangement），將「物理類比軟件」修訂為「計算光刻軟件」，同時增加對大矽片切磨拋製程的限制；2020年4月28日，美國商務部發佈修訂的《出口管理規則》，將「軍事最終用戶military end users」擴大為「軍事最終用途military end use」，同時擴大了審查政策適用的專案清單。

此次針對半導體領域上游的晶圓代工設備和材料部分，美國表面上以軍用產品涉及到國家安全來作為理由，實際上「司馬昭之心路人皆知」，主調依然是中美的大國博弈，仍然以限制中國5G和半導體等先進技術的發展為目標。

就這項新的出口管理條理來看，意味著未來美國國家安全管制的科技產品出口前，均需要申請許可證，而且中國民營企業的資質審查將會更加嚴格，讓美國方面判斷其是否與中國政府或者軍事方面有聯繫。

在審查制度越來越嚴格的前提下，這有可能導致如半導體領域晶片製造的設備和材料出口時間加長，耽誤生產計畫，而且最壞的情況便是斷供。

美國應用材料公司與泛林半導體均是全球範圍內領先的半導體設備和材料廠商，根據VLSIResearch的統計資料顯示，2018年全球半導體設備系統及服務銷售額為811億美元。在全球前五大設備廠商當中，應用材料（AMAT）以17.72%市場份額排名第一，其要比荷蘭ASML份額還要高，泛林半導體（LAM Rcarsch）以13.4%的市場份額排名第四。

半導體產業中，晶片製造的設備和材料是產業中不可或缺重要的一環。近年來中國雖然在半導體設計、封測等領域有不俗的成績，擁有中微公司、北方華創、安集科技、華特氣體等一眾半導體設備和材料的公司，但是從產業結構、技術成熟度等方面來看與國外廠商差距是巨大的，而半導體設備與材料領域，中國產業對外的依賴度仍然很高

短期來看，中國的晶圓代工廠要想完全繞開美國應用材料與泛林半導體等一眾國外設備材料廠商，這是不可能的。」一名晶圓代工廠人士對記者說。

向晶片代工廠出手

美國政府的高級官員曾在2020年3月計畫修改「國外直接產品規則 （Foreign Direct Product Rule）」的方式，限制使用美國晶片製造設備的外國公司向華為出售晶片產品，首當其衝的便是台積電。

美國方面雖然不能直接阻止台灣半導體公司的業務，但是他們通過美國自身半導體供應商入手，限制其向台積電等台灣半導體公司出口相關設備和材料，以此來給予對方壓力。

對此，台積電官方表態暫時並沒有受到向華為等大陸廠商的晶片供貨的影響，可是隨著美國川普政府的一系列操作，難免台積電方面也會受到不同程度的影響。

目前行業內主流的旗艦晶片中，高通驍龍865、海思麒麟990系列以及蘋果A13等處理器晶片均由台積電負責生產代工，憑藉7nm制程的優秀製程，台積電是這幾大晶片設計商的重要製造角色。


【詳細內容請見《北美智權報》261期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

2020年5月12日，媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司，表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品，並且保留無限追溯的權利。

從ARM營運數字解讀半導體產業前景

全球IC工業有兩大「軍火商」：台灣的台積電以及英國的安謀（ARM）。ARM與台積電一樣，從不設計或者生產自家晶片，僅提供設計或者製造服務。兩者的關係在於，ARM只設計半導體晶片的基礎架構，再授權給客戶，根據應用需求進行晶片設計，待設計方案完成後，就可以交給台積電代工製造。在這兩大要角的推波助瀾下，全球資通訊產業的發展才得以不斷前進。

美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

2020年第一季，人類社會爆發中國武漢肺炎疫情，全球許多國家陷入商業和經濟大封鎖，景氣驟降，包含觀光、旅遊、共享經濟、製造業、房地產租賃、金融、保險、航空等許多產業，全面陷入大衰退，這是2008年以來的全球經濟最嚴重衰退，而且疫情傳染速度飛快，一季的時間內，世界各國全面淪陷，各國政府和人民完全措手不及。

商標審查新制5月1日正式上路 「快軌機制」讓你取得權利快一步

為了鼓勵申請人利用電子申請，並加快商標註冊申請案件審查，智慧局 (TIPO)的商標註冊申請案「快軌機制」已於2020年5月1 日正式上路。TIPO指出，以現階段審查速度估計，「快軌案」約可比一般申請案快1.5個月取得商標權。值得一提的是，一般商標申請案想要成為「快軌案」不需要另外填寫「快軌案」的申請書，也不需要繳納額外的費用，只需要符合5個條件，系統即可從申請案自動判斷程序要件是不是符合「快軌案」要件，並進行分流審查。

品牌行銷不當 可能失去商標權？

當一個品牌的商標變成一般人口中的「慣用語」，這樣的品牌經營到底是成功還是失敗？許多品牌業者以為，商標被廣泛運用可以增加曝光，卻沒想到久而久之商品的識別性會被淡化，最嚴重的後果，還有可能因此失去商標權！

大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

時隔十年，再次修訂。2020年4月26日，大陸《著作權法修正案（草案）》提交十三屆全國人大常委會第十七次會議審議。4月30日，《著作權法修正案（草案）》全文在中國人大網公開向社會公開徵集意見。

網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

由於新冠病毒疫情影響，美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統，進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局（USPTO）反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。也可以說是拜新冠病毒疫所賜，第一次讓民眾可以透過C-SPAN （National Cable Satellite Corporation）即時收聽辯論過程。針鋒相對之言辭盡收耳底，讓民眾對法院運作更有參與感。

未來兩年中國智財法制修訂進程

本刊在前文（中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！）曾經分析過，在設立的第一年內，這個管轄全中國智慧財產權案件的上訴法庭的收案與審理狀況。然而，司法判決畢竟不能取代法規本身，甚至司法審判系統本身，也需要更清楚的審理指引才能作出正確的裁判，更不用說今年年初簽訂的中美第一階段貿易協議中，智慧財產法制的改革就被列為重中之重。

Amazon代商標侵害者提供庫存貨和發送商品 是否也會侵權？

電子商務世界中，較大規模的網路商城或電子市集，除了提供網頁空間讓各商家張貼商品資訊銷售其貨品，還提供各種方便的配套服務，包括金流運作、庫存、發送等等服務。當商家所銷售的產品侵害商標權時，網路商城或電子市集，是否也會被認為構成侵害商標或是幫助侵害商標？2020年4月歐洲法院的Coty Germany v. Amazon 案，就涉及亞馬遜網站替其商家提供庫存與發送貨品服務，是否也算是侵害商標？

數位學習的「疫外」商機

隨著新冠肺炎疫情全球擴散，全球超過190國家關閉實體學校、影響範圍擴及15億名學生。為了避免學生學習中斷，「停課不停學」是最重要的目標，各國教育機構開始積極採用數位學習作為替代方案，大幅提升數位學習的能見度與使用程度，是這次疫情造就的「疫外」商機……

亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - I：澳洲、新加坡、菲律賓

繼259期當人類專利工程師遇上AI審查委員 一文後，本刊期繼續介紹其他國家IPO運用AI輔助專利、商標審查的狀況。亞太地區的第一站先來到澳洲、新加坡及菲律賓；接下來刊期會將重心放在亞太第二站的日本及韓國。

原油供需調整中 前景不全然悲觀

因為中國武漢肺炎疫情重創全球經濟和商業發展，全球旅遊業和觀光業全面看淡，許多國家封鎖境內商業行為，全球原油需求大削減，5月交割的北美西德州中級原油（WTI）期貨一度跌至負37美元，最後以每桶10美元作收。但是原油市場的前景，真的有如此悲觀嗎？

熱門新聞

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

美國可能對中國求償鉅額疫情損失 兩大國關係恐繼續惡化

大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

從ARM營運數字解讀半導體產業前景

品牌行銷不當 可能失去商標權？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。