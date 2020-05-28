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大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

時隔十年，再次修訂。

2020年4月26日，大陸《著作權法修正案（草案）》提交十三屆全國人大常委會第十七次會議審議。4月30日，《著作權法修正案（草案）》全文在中國人大網公開向社會公開徵集意見。

大陸《著作權法》於1990年9月7日在第七屆全國人大常委會第十五次會議通過，並於1991年6月1日起施行。

《著作權法》已有近30年歷史，期間幾乎每滿十年都會有一次修正，前兩次修正的時間分別為2001年10月27日和2010年2月26日。

如今，《著作權法》正迎來其面世以來的第三次修正，應該也算是著作權保護立法領域的一大盛事。

那麼，正在徵集意見的《著作權法修正案（草案）》，有哪些亮點值得關注？網路作家群體又會如何從中受益？

關注點一：視聽作品時代全面來臨

相較正在施行中的大陸《著作權法》，《著作權法修正案（草案）》的一大亮點，就是將「電影作品和以類似攝製電影方法創作的作品」統一改為「視聽作品」。

從定義來看，視聽作品的內涵和外延更寬廣，既能覆蓋傳統影視作品，也能包含網路環境下的影片、遊戲直播、體育賽事、網課等各類新形態的作品。

這對於類似快手、抖音等各類以影片為主要內容服務形式的平台或APP，無疑於是巨大利好。

值得關注的是，在現行《著作權法》中列舉的八類作品中，「電影作品和以類似攝製電影的方法創作的作品」屬典型的以作品創作的方式來做分類，而非完全以作品的表現形式來分類。

比如，文字作品、口述作品等，更多是從作品的呈現形式來分類。

因此，從「電影攝製」的角度來看，如果按照嚴格的文義解釋方法，那麼，對於利用手機等非專用攝製設備形成的視頻和音頻相結合的作品，就可能變成一種有待法律確認的「新型」作品。

關注點二：法定賠償上限提升十倍

大陸知識產權侵權救濟的主要原則是「利益平衡」，主要方式為「實際損失-違法所得-法定賠償」且有先後順序，這種方式在著作權、商標權和專利權侵權都適用。

其核心邏輯是如果權利人如果能證明其實際損失，就以實際損失作為確定侵權人的賠償額，如果實際損失證明有困難，但可以實現對侵權人違法所得計算的話，就以違法所得作為賠償標準，如果前兩種方式都難以確定的，就由法院在法定賠償限額以下進行裁量。

現行《著作權法》第四十九條規定，「權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的，由人民法院根據侵權行為的情節，判決給予（人民幣，下同）五十萬元以下的賠償。」

簡單說，著作權侵權的法定賠償上限為50萬元。

橫向比較來看，2019年修正施行的《商標法》中，商標侵權的法定賠償上限為500萬元。而在2013年修正施行的《商標法》中，商標侵權的法定賠償上限已經從2001年的50萬元提高至300萬元。

因此，在《著作權法修正案（草案）》中，著作權侵權的法定賠償上限提高至500萬元，對著作權的保護力度達到了前所未有的高度。

可以說，不論是瓊瑤、金庸等老牌作家，抑或是馬伯庸、唐家三少等熱門作家，都將從中直接受益。

關注點三：引入懲罰性賠償保護機制

近年來，建立健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，是大陸加強知識產權保護措施中呼聲最高的一種。

究其根源在於，懲罰性賠償制度的引入，在保護權利人民事權益基礎上，進一步基於非法所得或非法經營額，對惡意侵權人處以一定倍數的罰金，其目的是加大對惡意侵權行為的懲罰力度，形成一種強有力的震懾效應。

在2013年修正施行的《商標法》中，對於「對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的」，賠償可以在按照「實際損失或違法所得」確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。

而在2019年修正施行的《商標法》中，對於「對惡意侵犯商標專用權的」，懲罰性賠償幅度調整為「一倍以上五倍以下」。

目前正在徵求意見的《著作權法修正案（草案）》，對於「故意侵犯著作權或者與著作權有關的權利，情節嚴重的「，可以在實際損失或違法所得「確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。」

可以看到，一旦《著作權法修正案（草案）》獲審議通過正式施行，也將意味著著作權領域的惡意侵權人將迎來「寸步難行」或「傾家蕩產」的判賠壓力。

尤其是類似音樂平台、文學平台間發生的許可合作到期後，依舊提供相應作品的下載或播放服務，都可能被認定構成惡意，進而觸發懲罰性賠償。


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