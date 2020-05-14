數位學習的「疫外」商機

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

隨著新冠肺炎疫情全球擴散，全球超過190國家關閉實體學校、影響範圍擴及15億名學生。為了避免學生學習中斷，「停課不停學」是最重要的目標，各國教育機構開始積極採用數位學習作為替代方案，大幅提升數位學習的能見度與使用程度，是這次疫情造就的「疫外」商機……

國際教育是大學重要的收入來源，新冠肺炎疫情讓許多大學頓失留學生收入，財政狀況陷入困境，像澳洲、美國、英國等國際教育發展蓬勃國家，美國國際學生收入約410億美元、英國國際學生收入約70億英鎊，由於疫情流失國際學生，恐使大學陷入財政困境，澳洲預估將損失澳幣30～45億元。

在經濟危機爆發時，個人基於未來職涯考量，再進修的意願確實會有所成長，但在企業端則是相反樣貌，因為大環境經濟不景氣，會使得企業內訓需求緊縮，根據MIC歷年數位學習產值調查，經濟不景氣會讓企業優先縮減內部員工訓練的相關預算，致使企業內訓需求下降。

除了需求面外，疫情也影響了教育領域的供給層面。為避免人多且密閉空間可能造成的群聚感染，各國政府都下令要求實體培訓業者停業或縮小規模，力求將感染可能性降到最低。日本東京已要求補習班自4月11日起暫停營業；中國大陸實體培訓全面暫停，待中小學開學才能恢復；台灣教室內不得超過100人，且採梅花座。不論是實體培訓中止或規模縮小，均會影響營收表現，並陷入經營問題。

教育新創融資放緩，現金流不足恐難支撐

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師鐘映庭指出，受到疫情影響，全球整體經濟成長率放緩，並且許多實體投融資活動接連取消，使得相對早期的教育新創錯失與投資人溝通、面談的機會；因此，即便2020年Q1融資活動仍算活絡，但大多數都傾向於投資較「老牌」的教育新創，早期新創在疫情期間，很可能因資金周轉不靈而無以為繼。

在疫情期間，最引人注目的是大陸線上教育品牌「猿輔導」，於今年3月底完成了新一輪10億美元融資，目前估值達到 78 億美元，成為大陸教育行業未上市公司中首個獨角獸企業，並創下行業史上最高一筆融資紀錄。猿輔導從2012年3月成立至今，旗下擁有猿輔導、猿題庫、小猿搜題、小猿口算、斑馬AI課等多款線上教育產品，為用戶提供網路課程、智慧練習、難題解析等多元化教育服務，累積超過4億用戶，疫情也為大陸的線上教育迎來新的發展機會，根據市場研究機構App Annie數據顯示，今年1月至3月中旬，猿輔導在大陸應用商店中「教育類」應用內購買排名首位。

圖一、大陸線上教育品牌猿輔導今年3/31獲得G輪融資10億美元。 （圖片來源：猿輔導官網）

雖然疫情衝擊教育發展，另一方面也創造出不同的商機，主要是學校課程從傳統的線下教學轉至線上學習，加速學校教育的數位化。

商機一：學校教育線下轉線上（O2O），擴大數位資源使用基礎

因應疫情的停課措施，各國政府與大學機構紛紛開始部署遠距學習的替代方案。過去累積的數位學習資源，終於在關鍵時刻發揮作用，同時進一步擴大數位資源的使用基礎。各國政府除了活用既有的教育雲、學習平台、線上學習資源等數位資源，並與頻道業者合作，製作並播送學習內容，讓學生停課在家也能自學。許多數位學習服務、平台業者也在疫情期間免費開放教材資源、軟體平台，除了提供合作夥伴使用，也有助於觸及潛在客戶、降低開發新客戶的成本。

來自台灣的線上遊戲學習平台PaGamO，成立於2014年，在疫情前約累積150萬名用戶，從新冠肺炎爆發以來，一下子增加50萬名用戶。為了防範疫情在校園擴大，2月初香港政府宣布中小學的開學時間延後，當時PaGamO與香港在地夥伴合作，免費提供站上超過1萬則的香港中小學題庫給全港中小學使用。在台灣宣布延長寒假後，PaGamO也因應台灣中小學的需求添加額外的題庫內容。雖然疫情讓PaGamO的用戶快速成長，但主要營入來源仍仰賴企業內訓業務的營收。

圖二、線上遊戲學習平台PaGamO免費提供中小學題庫。 （圖片來源：PaGamO）

商機二：擴大數位學習影響範疇，提升數位學習影響力

由於疫情停課而產生數位學習需求，無須花費太多的成本，便能接觸到以往接觸不到的潛在客戶，鐘映庭認為，廠商應藉此機會建立用戶的使用習慣與忠誠度，拓展數位學習版圖。

美國線上教育平台Coursera與多家大學合作線上免費課程，並在疫情期間，提供免費的線上學習和社區資源，完成課程研習後還能獲得免費證書，Coursera註冊人數較去年同期增加271%。此外，Coursera 推出Workforce Recovery計畫，為失業者提供3,800堂免費的課程和認證服務，涵蓋熱門職缺的相關技能培訓，幫助失業者重新獲得工作機會。

圖三、Coursera在疫情期間提供免費在線學習和社區資源。 （圖片來源：Coursera）

鐘映庭指出，實體培訓服務受政令、個人考量等主客觀因素影響，在疫情期間經營備受挑戰，因此，許多實體業者防疫期間選擇提供學習者數位化替代方案，以維繫穩定的現金流。台灣業者過去幾年在數位化服務上皆有著墨，預估這波疫情將加速業者整合虛擬與實體培訓服務的速度，給予用戶更靈活、多元的學習選擇。

商機三：以軟帶硬，串聯數位學習經濟鏈

因應實體停課，全球教學機構轉向線上尋求替代途徑，如：線上學習平台、直播／錄播工具或線上學習管理、考評系統等，平台工具躍升為疫情期間最關鍵且表現最亮眼之服務，平台工具表現活躍，雲端服務經濟鏈因而受惠。此外，網路流量暴增也帶動雲端服務、伺服器、網通設備的需求；在家遠距學習需投資基礎的數位設施，有線／無線網路、筆電／平板、互動螢幕、麥克風等ICT設備，數位學習ICT設備需求增，帶動教學硬體買氣。（相關文章請見北美智權報258期文章：「新冠肺炎疫情衝擊ICT產業，伺服器、網通產品逆勢成長」、「全球防疫下的剛性需求：視訊軟體大比拚」）

數位學習未來發展機會與挑戰

鐘映庭認為，使用者因主客觀因素改變過往學習習慣，願意改採數位學習方式，是本次疫情期間釋放的關鍵機會。若能趁此時機養成使用者的學習習慣與使用忠誠度，將能擴大數位學習的影響範疇，從過去的「雞肋」，搖身一變成為實體培訓業者的「標準配備」。不過，雖然數位學習用戶在疫情期間暴增，為數位學習帶來前所未有的發展機會，但同時也帶來一系列的問題與挑戰。其中，最大的挑戰來自於比平常增加2倍以上的網路流量，業者需要租用更多的雲端服務、伺服器以及第三方工具等，這些都將拉高整體營運成本。

另一個挑戰在於，當疫情所製造的替代效應結束之後，新增的用戶是否能夠成功轉換為長期、穩定的付費用戶？在疫情期間，大多數業者為了提高曝光度均推出免費體驗，期待帶動之後的採購或訂閱。從長遠角度看，確實有助於服務之行銷宣傳，但若短期內效果未顯，中小型或資金缺乏公司恐將陷入經營危機，疫情過後的用戶轉換率將成為數位學習行業發展的關鍵。





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