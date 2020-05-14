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Amazon代商標侵害者提供庫存貨和發送商品 是否也會侵權？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

電子商務世界中，較大規模的網路商城或電子市集，除了提供網頁空間讓各商家張貼商品資訊銷售其貨品，還提供各種方便的配套服務，包括金流運作、庫存、發送等等服務。當商家所銷售的產品侵害商標權時，網路商城或電子市集，是否也會被認為構成侵害商標或是幫助侵害商標？2020年4月歐洲法院的Coty Germany v. Amazon 案，就涉及亞馬遜網站替其商家提供庫存與發送貨品服務，是否也算是侵害商標？

亞馬遜電子商城替商家庫存並發送貨物

2020年4月，歐洲法院判決了Coty Germany v. Amazon Services Europe案。該案的商標權人Coty，擁有一個歐盟商標DAVIDOFF（大衛杜夫）的專屬授權，指定使用於香水、精油、化妝品。

被告歐盟亞馬遜服務公司（Amazon Services Europe），讓個別商家可以在德國的亞馬遜網站上銷售商品。在亞馬遜所提供的配套服務下，商家所欲銷售的商品乃庫存在亞馬遜的倉庫，消費者下訂後，由亞馬遜倉庫透過外部的送貨公司配送商品。

本案商標權人Coty在2014年發現亞馬遜德國網站上有商家販售大衛杜夫的香水，商標權人先寄信告知該商家，其所販售之香水並不是合法流通入歐盟市場的香水，在歐盟境內並未權利耗盡，其提供銷售（offer for sale）已經構成侵權。

進而，商標權人Coty要求「歐洲亞馬遜服務」公司，將所有庫存的香水交回給Coty。「歐洲亞馬遜服務」公司交回了30瓶香水，但是，其中有11瓶，卻屬於其他的商家擁有。因而Coty又要求歐洲亞馬遜服務公司，將銷售這11瓶的其他商家資訊揭露給Coty。但亞馬遜拒絕這項請求。

德國提起訴訟主張亞馬遜構成侵權

因而，Coty在德國法院對亞馬遜公司提起訴訟。Coty認為歐洲亞馬遜服務公司，替商家庫存及發送侵害商標權的商品，亦屬於商標侵權行為，故要求法院下令亞馬遜不得再有此類行為。其主要的依據乃是，歐盟商標規章中所謂的商標侵權行為，包括：「提供銷售、流通入市場，或為了上述目的庫存、提供相關服務」。

但是亞馬遜公司認為，自己雖然替商家庫存、發送商品，但是對於這些商品是否侵害商標權，無從知悉。所以，亞馬遜公司主張，自己並不符合上述歐盟商標規章中的行為，並不需要負責。

德國一審、二審法院，都判Coty敗訴。上訴到德國聯邦最高法院，德國聯邦最高法院停止審判，將此案移送給歐洲法院，請歐洲法院確認，歐盟商標規章中的行為，對於替第三人庫存商品或發送，卻不知道該商品構成侵權，自己是否也會構成商標侵權行為？

關鍵點：單純的庫存是否為商標使用？

本案問題關鍵在於，亞馬遜是替其商家庫存或發送商品的人，是否會構成歐盟商標規章207/2009版第9條(2)(b)，或2017/1001版第9條(3)(b)的商標使用行為？該條規定：「提供銷售、流通入市場（offering the goods, putting them on the market），或為了上述目的庫存（or stocking them for those purposes under the sign）」。而爭執點在於，亞馬遜公司雖然有庫存或發送，但自己並不知道該商品侵權，所以，在解釋上，這裡的庫存者，是否需要是「為上述目的（想為了提供銷售、流通進入市場）」而庫存的人？

本案德國法院認定的事實為，亞馬遜公司只是庫存相關貨品，但並不是自己提供銷售或流通入市場（是利用其服務的商家），亞馬遜也沒有想要將該商品提供銷售或流通入市場。

商標使用行為

亞馬遜公司的行為，是否屬於商標使用（using）？歐洲法院認為，歐盟商標規章2017/1001第9條(1)和(2)並沒有明確定義何謂商標使用，而第9條(3)只是列舉出可能的行為態樣，但並非侷限於那些行為態樣。而根據過去的案例，所謂的使用，乃指積極的行為（active behaviour），或直接或間接控制構成使用的行為。

歐洲法院指出，在電子商務平台，例如亞馬遜或eBay這類平台，使用這個平台的商家才是商標的使用者，而平台若無積極行為，並非商標的使用者。

歐洲法院舉一個之前的判決為例，某一個代工廠商幫其他公司製作罐裝飲料，主要是將委託廠商提供好的瓶罐，根據委託廠商的指示，注射入飲料。此時，由於該瓶罐上印的商標是委託廠商印好的，飲料代工廠只是執行製造過程中的「技術部分」，代工廠並沒有想要對外呈現這些瓶罐或其上的商標，因而，這個代工者只是為了第三人使用商標而「創造了必要的技術條件」，但自己不算使用這個商標。

歐洲法院認為，如果一個庫存業者，只是替其他公司提供庫存或發送服務，其他公司的產品上有用到商標圖案，但這個庫存業者並不算自己在使用這個商標。也就是說，對於使用商標過程中創造必要技術條件的人（提供這類服務的人），並不算自己在使用商標。

限於為了提供銷售或流通入市場之庫存

歐洲法院也指出，從歐盟商標規章第9條(3)(b)的條文，很清楚的看出，其條文一開始是說「提供銷售和流通入市場」，然後說「或為了上述目的而庫存」。所以，條文寫得很清楚，單純為他人庫存，本身並不算是商標的使用。必須是自己先想提供銷售或流通入市場，並且自己進行庫存，才算是這一條所講的商標使用。

本案中，德國法院的事實調查認為，亞馬遜本身並沒有參與提供銷售或流通入市場，是其上的商家自己單獨地想要利用該網站提供銷售、流通入市場，而亞馬遜只是為商家提供庫存服務。因此，亞馬遜並沒有自己使用該商標。

但歐洲法院也指出，如果亞馬遜無法指出，其是替哪些商家庫存這些香水，那麼，法院還是有可能認定，亞馬遜並不是替第三人庫存這些香水，而可能是為了自己的提供銷售或流通入市場而庫存。

比較

歐洲法院曾經在2011年L’Oréal and Others v. eBay案中，認為eBay網站有部分商家上賣的香水化妝品等，侵害商標權；並認為eBay因為有使用該商標關鍵字進行廣告行銷，故也要負侵害商標之賠償責任，且不能主張歐盟電子商務指令數位資訊服務提供者的免責規定。

看起來，2011年的eBay案，歐洲法院認為電子商城也要對其上商品侵權負商標侵害責任；但2020年的Coty v. Amazon案，歐洲法院卻認為電子商城不用為其上商品侵權負商標侵害責任。差別點何在？

主要的關鍵在於，eBay案中，法院認為eBay主動花錢用商標買關鍵字廣告，扮演積極角色（active role），一方面就是商標使用行為，二方面也不能主張網路平台的免責規定。相對地，Coty v. Amazon案中，法院認為Amazon提供的是某種後勤支援，沒有積極行為（active behaviour），不算是商標使用。


【詳細內容請見《北美智權報》260期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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