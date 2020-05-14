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原油供需調整中 前景不全然悲觀

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

因為中國武漢肺炎疫情重創全球經濟和商業發展，全球旅遊業和觀光業全面看淡，許多國家封鎖境內商業行為，全球原油需求大削減，5月交割的北美西德州中級原油（WTI）期貨一度跌至負37美元，最後以每桶10美元作收。但是原油市場的前景，真的有如此悲觀嗎？

期貨市場出現負油價，全球媒體輪番報導，人們對於原油市場幾乎一面倒地看淡，畢竟中國武漢肺炎的疫情，短期內不會散去，就算疫情散去，人們對於出國旅遊，短期內恐怕也會轉為保守，雖然OPEC等產油國會削減10%原油產量，不過市場還是不看好能源市場後市發展。

其實近年來，全球能源業產能大爆發，但是在全球各地擴大市佔率的，並不是俄羅斯或傳統產油國，而是美國的頁岩油產業。美國能源業大放異彩，高居不下的產能，讓國際油價長期回到90美元以下，俄羅斯或OPEC完全失去主導原油市場的能力。國際油價要回溫，美國能源業的供給一定要抑制住，但是美國能源業是自由市場，也就是，除了透過市場機制，就算美國總統川普（Donald Trump）也無法有效要求能源業的產出減少。

圖1：美國原油產量近十年來節節高升 （資料來源：https://www.eia.gov/）
圖1：美國原油產量近十年來節節高升 （資料來源：https://www.eia.gov/）

圖2：2010~2019年美國各州原油產量變化 （資料來源：https://www.eia.gov/）
圖2：2010~2019年美國各州原油產量變化 （資料來源：https://www.eia.gov/）

美國頁岩油產量，連川普都難以主導

那怎樣才是透過市場機制讓產能減少呢？油價暴跌到低於頁岩油業者的開採成本，能源生產業者自然會撐不下去，生產成本較高的業者，手上的現金如果不夠多，自然會被市場上的競爭對手併購，或者自行宣布破產，產能自然會下降。

圖3：20200501美國Baker Hughes Crude Oil Rigs
圖3：20200501美國Baker Hughes Crude Oil Rigs

國際油價在美國全面爆發中國武漢肺炎大流行以後，價格持續探底，能源業者只好把無利可圖的鑽油井關閉，每桶20美元以下的油價，迫使美國鑽油井在3月以來，一個多月的時間，關閉超過一半。在市場機制下，能源業者減產速度不夠快，全球原油庫存也大幅攀升，這些都造成油價短期崩潰。但是，這些「最糟糕」的情況，很可能已經在4月出現了，那意味著，能源市場接下來有可能會好轉的機率提高了。

圖4：年初至今美國原油庫存量
圖4：年初至今美國原油庫存量

圖5：近一年內美國原油淨需求量
圖5：近一年內美國原油淨需求量

圖6：2018年至今液態燃料消費量
圖6：2018年至今液態燃料消費量

原油庫存下降，代表油價最壞情況已過

首先，美國的原油庫存量，其實已經從巔峰數據開始往下降，至少沒有再創高，原油的淨需求量，很可能也止跌回升了，因為5月開始，美國有幾個州開始分段開放商業活動，人們開始進入解鎖活動限制的階段。在二次疫情大爆發出現以前，如果經濟持續解鎖，那麼美國這個全球最大的原油需求者，原油需求量會開始回溫，產能則是進入減少的時期，加上OPEC與俄羅斯也在5月進入減產的行列，全球液態燃料的供給和需求，其實會出現新的改變。

圖7：2015年至今全球液態燃料的供給與消費變化
圖7：2015年至今全球液態燃料的供給與消費變化

原油的需求雖然在2020年第一季驟降，4月較高機率會落底，但是5月以後很有機會逐漸回溫，也就是市場的消費端，很可能已經度過最糟糕的時刻；而生產端的部分，因為美國的自然減產、俄羅斯和OPEC協議減產，所以供給大於需求的情況，較高機率在第三季就會出現扭轉，這對於原油市場來說，至少是可以期待的黎明曙光，也就是低油價不容易一直維持下去，能源業者再多撐兩個月，情況就會有所改善。至於消費者，經過上半年的便宜油價後，下半年就要面對油價跳樓大拍賣的結束，重返常態油價的日子了。


【詳細內容請見《北美智權報》260期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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