未來兩年中國智財法制修訂進程

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

本刊在前文（中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！）曾經分析過，在設立的第一年內，這個管轄全中國智慧財產權案件的上訴法庭的收案與審理狀況。然而，司法判決畢竟不能取代法規本身，甚至司法審判系統本身，也需要更清楚的審理指引才能作出正確的裁判，更不用說今年年初簽訂的中美第一階段貿易協議中，智慧財產法制的改革就被列為重中之重。

因此，加速完善相關法制的修訂，就成為中國政府這兩年在智慧財產權方面的工作重點。而根據四月底發布的一份計畫，更可以看出其中的優先順序，例如中美貿易協議中最關鍵的藥品、營業秘密等，就被列為今年內必須完成立法的重要項目；但延宕經年的專利法、商標法修正，進成就反而被延後了。

當務之急：完善司法案件審理規則與建立藥品專利連結制度

根據中國最高人民法院統計，在2019年中，光是智財權民事類案件，全中國地方法院所收受、審結的第一審案件數量分別為399,031件與394,521件，比起2018年成長了四成。由於案件量大增，逼使司法系統必須加速建立標準處理程序，讓法官與人民有所依循。

因此，在今年之內，最高人民法院必須出台關於專利確權案件審理、網路侵權、文書和證人相關證據規則、商標侵權判斷等一連串的規範性文件。其中，大部分的解釋、規定，都訂下了今年8月底前制定完成的軍令狀。

若改以專業議題的角度觀察，則可以發現商業秘密與醫藥，是2020年內就得處理完畢的關鍵。時間回到今年一月中，彼時台灣還沉浸在總統選舉的狂熱，肺炎疫情也還沒全面爆發，美中之間已經就歷時兩年多的貿易戰，達成第一階段的協議。雖然外界對這份協議的態度多半是質疑中國是否會認真履行，例如真的砸下重金購入美國農產品，但協議文本的第一章（Chapter 1）卻留給了智慧財產權，而且著墨最多的開頭兩大段，就是商業秘密（Trade Secrets，台灣稱營業秘密）與藥品相關智財權（Pharmaceutical-Related Intellectual Property）。

圖1：中美第一階段經貿協議中，第一章智慧財產權的首要內容就是討論商業秘密 （資料來源：http://www.ustr.gov）

換句話說，這些被下了軍令狀的規則制定工作，除了要因應中國司法體系的需求，其實也帶有展示遵守兩國協議的目的。因此，從協議文本的內容，也多少能猜測出這些制度、規則的政策方向。以今年10月底前必須完成藥品專利早期解決機制為例，協議中就指明，中國必須使藥品專利的所有權人（包括被授權人或經銷商等），在第三方銷售受專利保護的藥品前就能收到通知，使得這些權利人能夠有足夠時間尋求類似禁制令的救濟措施，並且以專利侵權或者無效的途徑來解決雙方爭議。簡單來說，所謂的「藥品專利早期爭端解決機制」，就是要建立中國版的專利連結制度。

遙遙無期：智財基本法規進入延長賽

另一方面，也有一些法案雖然被列入推進計畫，但完全沒有設下目標日期，而且都是專利法、商標法、著作權法這些智慧財產領域的根本大法。這些法案已經不再是政府當局的關切熱點。

搞不定懲罰性賠償條款，恐怕是這些法案卡關的主因。舉例來說，包括專利法和著作權法，都希望納入相關內容，而著作權法更計畫提高法定賠償額的上限，甚至還提出了直接在中國民法典的侵權責任編中，直接引入智慧財產權侵權懲罰性賠償的條文。這種作法雖然更能保護權利人的利益，卻也大幅增加了潛在侵權人──尤其是中國內部大大小小企業──的營運風險，遭遇的阻力可想而知。

因此，除非形勢發生轉變，例如美國在後續談判中施加更大壓力，要看到懲罰性賠償條款入法，恐怕還有得等。

下一個關注重點：商業秘密保護法制

如前所述，商業秘密是第一階段中美協議中，美方關切重點的重中之重，也是中國的智財法制版圖中，略嫌簡陋的部分。目前中國對於商業祕密並沒有制定一部專法的法律規定，而是散落在《反不當競爭法》、《刑法》當中，各自規定了侵害商業祕密的民事和刑事責任。在這樣的法律框架下，難免會出現民事、刑事對於相同案件的認知出現差異，產生保護上的缺漏。

因應此一問題，中國還是採行「司法先行」的策略，由最高人民法院在八月底前，制定出審理商業祕密糾紛案件以及知識產權刑事類案件的解釋，也就是先在審判實務上，統一對於商業祕密案件，尤其是涉及刑事時的標準。此外，也計畫在明年底之前，制定出知識產權刑事案件的公訴證據審查指引，讓檢察機關以及警察單位能夠依循。長遠來看，中國雖然沒有制定商業祕密專法的計畫，但也把《刑法》和《反不當競爭法》的修法列入推進計畫中，讓商業祕密的保護更加周全。

當專利、商標、著作權的法制都已經上軌道，商業秘密法制將是中國智財權領域的下一個立法重點。畢竟這是外國對中國批評最嚴重的議題， 在短、中、長期計畫具備的情況下，中國商業秘密法制的發展方向將備受外界關注。





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