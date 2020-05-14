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整廠發展協會談疫後商機：隱形客戶可望陸續浮現

聯合新聞網 / 北美智權報
財團法人中華整廠發展協會（Taiwan Turnkey Project Association, TTA）秘書長呂定宇
財團法人中華整廠發展協會（Taiwan Turnkey Project Association, TTA）秘書長呂定宇

【撰文／攝影：李淑蓮，北美智權報　編輯部】

天下合久必分，分久必合；為了經濟發展國家必須要開放，開放導致疫情擴散太快就要鎖國。這種情況在往後幾個月甚至是幾年裡，可能會週而復始不斷的循環上演。北美智權報日前和財團法人中華整廠發展協會（Taiwan Turnkey Project Association, TTA）秘書長呂定宇聊了一會，發現如果以「整廠」的角度出發，台灣擁有完全的產業結構應該是能在抗疫之戰中勝出的原因之一；另外，值得注意的是，在疫情過後，各國針對必需物資會設法保有國內安全產量，從而產生建立生產線的需求，到時候應有一些可能的隱形客戶出現。

呂定宇在加入協會之前待過不少產業，包括軟、硬體公司及管理顧問行業。在管顧公司時曾負責整個企業的國際行銷輔導，負責的內容很廣，也包括一些科專輔導，而在科專輔導時便跟許多不同行業都有所接觸，甚至一些和文化部有關的文創補助方案都有涉獵。

整廠協會是比較特別的公協會，因為它是台灣唯一異業結合的社團法人團體。一般公協會都是聚焦在某一特定領域，像SEMI就是半導體產業、機械公會聚焦在機械業、軟協顧名思義重心是在軟體業。但整廠就是Turnkey，提供整廠服務是一種形態，不是一種產業。

在異業整合的情況下，TTA成員可以說是來自「五湖四海」，會員主要包涵四類服務型態：

  1. 設備製造服務：紡織、成衣、製鞋、造紙、印刷、農產、食品、塑膠、橡膠、木材、包裝、化學製品、礦石、金屬/非金屬材料、電子產品、電力機械、運輸工具等各製造領域整廠整線服務。

  2. 公共工程服務：石化、能源、環工、水處理、基礎設施等工程規劃／設計／採購/施工服務。

  3. 技術整合服務：工廠／辦公室／家庭自動化、系統整合、資通訊服務、專門設計服務等規劃／導入／建置服務。

  4. 經營管理服務：生產管理、國際貿易、人才培訓、產學合作、財務融資等諮詢輔導服務。

呂定宇指出整廠協會是比較特別的公協會，因為它是台灣唯一異業結合的社團法人團體。
呂定宇指出整廠協會是比較特別的公協會，因為它是台灣唯一異業結合的社團法人團體。

呂定宇表示整廠的範圍現在是比較廣義的，現在也有不少產業提到整廠輸出，包括ICT產業切入系統整合也在談整廠輸出。呂定宇指出，早期的整廠多是談製造業工廠的「廠」，現在已不限於使用「整廠」，也有「整案」的用語。像ICT產業、太陽能光電發電廠等，從前面規劃到後面評估建製以及維運等等，如此一個Total Solution的場域即被稱之為案場。呂定宇又舉了農業為例，他說有時候在農業的整場輸出有時候會使用「場」，但同樣也是指一條龍式的Total Solution式服務。

早期的製造業整廠就是會員協助客戶建立產線，大部分是產線居多，很少建置完整的工廠。但也有建置整廠的例子，像前任理事長是造紙產業出身的，便曾協助客戶在荒郊野外作評估，像是水紋、地質評估等等，把整個造紙廠蓋好，甚至連土建部分都有協助。

呂定宇指出，目前會員的業績有八、九成都是來自海外的貢獻。像是設備廠商，很多都是遠赴海外去協助客戶作產線的規劃，包括設備建造、安裝、試運等等。其中一種型態是從無到有，另外一種型態則是本身在台灣本土就有產線，為了種種考量將產線在海外duplicate或是移到國外。

網路興起，產業形態改變

最近幾年會展產業面臨很大的挑戰，尤其是這一波疫情影響衝擊更大。不過，還是有一些指標性的展會，即便像大拜拜一樣，不少買家還是會走一趟。可是，呂定宇表示，最近聽到的訊息是現在展場中新的客戶已越來越少，原因是現在很多新興市場起來，而這些新興市場的客戶不一定有能力跑很多展覽，所以要接觸新興市場客戶越來越難，現在很多都要借重網路操作，這是屬於業務與行銷形態改變的部分。

另外整廠的業態也做了一些改變，呂定宇指出在早期（二、三十年前）整廠業務比現在更為蓬勃。想像一下早期網路根本不存在，當年如果有一些廠商看到本業以外的商機，如果要靠自己採購、規劃，本身是有難度的，假如能找到一個可以提供整廠服務的夥伴，這是最省事的。像早期沒有網路的時候，如果廠商要到新興市場建廠、要去湊合是很浩大的工程，因此都希望可以找統包的解決方案。

但從1995年開始有IE以後，加上近年網路發展蓬勃，資訊豐富。假設客戶本身已經有過建廠經驗，那如果有擴展產線或是duplicate工廠的需求，現在網路很發達，廠商一定會在上面查到很多他需要的東西，連價格都很透明，事實上對於製造業整廠的業態而言，是影響比較大的。

呂定宇說明，整廠或是Turnkey不限定於製造業，他舉了一個從事科技教育業務的會員的例子，成功從事科技教育輸出至一百多個國家。類似技職教育一般，從課程的規劃、教案設計、老師輔助、實驗設備的規劃、到最後的教育訓練，一整套的Turnkey Solution以不同語言版本輸出給海外一百多家客戶。


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