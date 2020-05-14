製成品之解釋：重溫In re Hruby案判決

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

1967年的In re Hruby案，可說是美國設計專利實務上頗為特殊的案例。本案罕見地賦予噴泉造型保護——並非噴泉盆，而是噴泉本身——嗣後，本案與部分設計保護濫觴之In re Zahn案（617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980)）共同成為確立GUI設計保護的重要論據。這不免令人好奇，若是「水」能夠作為設計所應用之製成品（article of manufacture），利用其他自然力或能量產出的一定外觀，例如投影設計以及現今熱議的AR與VR設計，是否同樣可受保護？

上訴人在本案申請註冊的設計，皆屬於水滴連續移動所構成的噴泉：水滴以特殊形式向上噴出，再循著弧形向下墜落，藉此構成固定形態的可見外觀；此等設計並不包括噴頭、集水盆等機械屬具。然而，各該申請均遭到駁回，且爭點皆是在於：「動態的噴泉水體（water display）是否屬於專利法第171條所稱之製成品」？此一爭議在當時似乎並無前例可循。

專利局上訴委員會（Board of Appeals of the United States Patent Office）大多數意見認為，噴泉確實是透過人為方式，將「水」此種原料（raw material）置入預定移動模式當中，以達到裝飾目的。儘管如此，噴泉水體本身不屬於製成品，其所構成之圖樣僅是噴嘴配置與壓力控制下的短暫性（fleeting）產物，唯有在機械裝置持續運作期間，方得以顯現效果。

不過，其中一位委員針對「短暫性」提出反駁，認為只要在相同參數（包括噴孔配置、水壓、大氣條件等）底下，噴泉整體形狀大致可保持不變，日復一日地展現相同外觀。縱使水滴屬於短暫性產物，但在適當條件下呈現固定外觀的噴泉，與結凍水體形成的設計並無二致，均非短暫性產物。況且，專利申請核駁之關鍵係在於設計整體外觀，而非構成設計的細微枝節，因此，就邏輯或法律根據而言，實無以「水滴持續移動」此點拒絕賦予噴泉保護之道理。

贊同保護之意見

美國海關暨專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals，CCPA）贊同前述持不同意見委員的看法，認為噴泉水體「不因設計仰賴外部因素而失去其製成品地位」，其論據包括下列幾點：

1. 保護噴泉係符合設計專利之立法意旨

上訴法院指出，從銷售過程觀察，買家係根據上訴人出示的立體幻燈片挑選噴泉款式，作為建築物或場所的長期裝飾品，廣告文案上同樣宣揚，上訴人的噴泉商品能夠展現嶄新精美的水雕設計；據此，噴泉確實是可供銷售、使用且具備再現性（reproducible）的人為產物，自當符合最高法院在Gorham案揭示的設計專利立法意旨，亦即「鼓勵裝飾性藝術」。

反觀上訴委員會的論點，既未引述權威先例，亦未說明立法精神，或是提出「噴泉非屬於製成品」的有力理由，僅只憑藉「噴泉水體本身無法獨立存在」此點駁回申請。

2. 短暫性或恆久性取決於觀看角度

上訴法院認為，設計之恆久性，係取決於所使用材料以及相關環境的影響，即使是數百年前建造的噴泉，在今日仍可以呈現出相同造型外觀。

至於短暫性，若是從物理學家與哲學家觀點解釋，一般人認為看見的事物，其實並未真實存在，因為物質（substance）乃是由原子核與繞行之電子所構成；以「固體」為例，此概念不過是一種錯覺，物體當中其實存在不少空間。因此，如同不會看見固態物體中的原子核、電子、原子或分子一般，通常所見的是「噴泉」，而非移動中的無數水滴。

3. 是否仰賴外部因素與製成品之界定無關

上訴法院認為，無法以「仰賴外部因素」為由否定製成品之地位，因此，噴泉是否屬於製成品，與「是否仰賴外部裝置以產生水體造型」並無關聯。以先前的In re Boldt案（344 F.2d 990 (1965)）為例，受保護的收音機櫃揚聲器格欄（grille）外觀，上頭平均分布著細小孔洞，若欠缺適當的環境照明與觀看角度，便無法呈現出獨特的雲紋綢效果；亦即，該格欄設計無法獨立存在，必須仰賴外部因素。

實際上，有相當多設計必須藉助外部因素，方能產生觀看者所見的外觀，例如，點亮燈才能突顯燈罩圖樣；或是婦女套上襪子，才能突顯織品花樣；或是玩具氣球、戲水玩具、氣墊等需要充氣的商品，甚至於充氣式建築物，都是仰賴壓縮空氣（compressed air）才能清楚呈現出外觀，正如同噴泉，必須透過水壓才能產生水體造型。又如，在商品銷售階段的壁紙，其圖樣設計亦不明顯，必須藉助牆面與裱糊工匠施工，才能展現裝飾性外觀。

簡言之，上訴法院認定噴泉屬於三維或商品配置（configuration-of-good）型態的設計，噴泉即為「商品」，且係由唯一物質「水」所構成。

反對保護之意見

不過，審判長WORLEY法官對本案結論提出不同看法。其認為，殊難想像專利法第171條之用語或意旨，係允許採取有悖常識且極度扭曲之語義（strained semantic），進而讓個人獨占原屬於公共領域的噴泉水體。再者，噴泉水體稍縱即逝，極易受到風與天氣變化影響，無法獨立存在，猶如飛機凝結尾、船舶航跡或引擎蒸氣一般，不過是製成品產生的效果而已。

更何況，上訴人已經享有噴泉機械裝置的專利，若允許其進一步獨占噴泉水體，只會徒增困擾。





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