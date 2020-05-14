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疫情摧殘美國就業 2020川普連任路將一片黯淡？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://pixabay.com/zh/photos/trump-president-usa-america-flag-2546104/）
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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

美國總統川普與聯準會（FED）這兩個月內聯手推出強力經濟政策來提振被疫情摧殘的美國經濟；但就第一季的經濟表現來看，除了股市、房市之外，民生消費與企業投資並不買單，狂飆的失業率更可能危及川普的連任大夢。既然撒幣無效，川普也只好考慮下一個風險更大的選項：加速重啟美國經濟。

「我們必須要讓這個國家重新運作起來，而且愈快愈好！」即使美國的肺炎疫情仍然在水深火熱中，甚至連白宮內部人員都開始傳出確診的消息，美國總統川普（Donald Trump）還是無視公衛專家的僅告，早早在四月中就宣布了三階段的「重啟美國（OPENING UP AMERICA AGAIN）」計畫，希望從五月開始，能夠逐步讓各州的經濟活動恢復運轉。

四月底公布的第一季經濟數據，解釋了川普為何那麼急著重啟美國經濟。根據美國經濟分析局（BEA）統計，由於新冠肺炎疫情的影響，今年第一季的美國GDP比起去年第四季萎縮了4.8%（圖1），跟去年同期相比也僅微幅成長了0.3%。

圖1：2016年第2季至今美國每季經濟成長率變化（QoQ）
圖1：2016年第2季至今美國每季經濟成長率變化（QoQ）

民生耐久財、企業設備投資金額，雙雙跌至谷底

BEA指出，第一季的經濟衰退，確實有部分得歸因於遏止疫情蔓延的管制措施，像是三月時美國政府發布的外出禁令，就使得企業和學校被迫暫時停止營運，一般民眾的日常消費也因此急凍。「雖然房地產投資還有聯邦以及州政府的公共支出規模都很龐大，但只抵銷了一部分民生消費、企業投資和出口萎縮的負面效應，」BEA分析，在民生消費的項目中，耐久性消費財（durable goods）的萎縮幅度最為驚人，高達16.1%，而企業投資當中，設備投資金額的萎縮幅度也達到15.2%。

這代表不論企業或者個人，就算市場資金利率已經是歷史新低水位，寧願進行股市、房市等的金融投資，也不願意進行金額較大、還得承擔折舊的設備投資，對於未來美國經濟的復甦相當不看好。

勞動市場釋出的訊號也同樣難堪。根據美國勞動統計局（BLS）統計，在今年四月底，美國的失業率高達14.7%，是進入21世紀後的最高紀錄，總失業人數也達到2千3百萬人，已經比整個台灣的人口還要多（圖2）。

美國總失業人數，比台灣人口還多

根據歷史經驗來看，美國遭逢經濟危機、使得失業率在短時間內大幅提升後，都需要數年的時間才能使失業率回落，例如金融海嘯之後，美國經濟就花了五年以上才讓失業率回到5%以下。那麼，這次將近15%、而且可能還會攀升的失業率，又得花多少時間恢復正常呢？恐怕沒有任何人敢預測。

圖2：2000年4月至今美國失業率變化 （資料來源：http://www.bls.gov）
圖2：2000年4月至今美國失業率變化 （資料來源：http://www.bls.gov）

值得注意的是，在失業率飆升的同時，美國的勞動參與率也從63%左右，一舉跌至60%（圖3）。勞動參與率的定義為16歲以上的勞動力人口中，有工作意願者的比率。這個指標出現衰退，代表在疫情衝擊之下，有將近3%的美國勞動力人口已經沒有繼續工作的意願，選擇離開勞動市場。就算日後經濟復甦了，這些人也不見得會重新找工作，將成為美國社會福利的一大負擔；同時間內，若失業狀況無法改善，將更進一步打擊美國產業的生產力。

圖3：2000年4月至今美國勞動參與率變化 （資料來源：http://www.bls.gov）
圖3：2000年4月至今美國勞動參與率變化 （資料來源：http://www.bls.gov）

眾所周知，2016年川普之所以能當選美國總統，關鍵就是他承諾會把工作機會帶回美國。但在年底的總統大選之前，美國社會居然又出現超過10%的失業率，對於他的連任路絕對是壞消息。問題是，就算政府跟聯準會聯手撒幣救經濟，被救起來的也只有股市、房市這些金融市場，對於民間消費跟產業投資毫無提振效果。

所以，為了自己的連任路，就算明知有肺炎疫情擴大的風險，川普也只能硬著頭皮鼓吹重啟經濟了。


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