快訊

遭判刑定讞 傅崐萁鞠躬跟鄉親致歉「我們一定會再見」

反666罷韓投票 韓國瑜再度遞狀聲請停止執行

5月報稅首次延後繳款一個月 還有不可不知的三項利多！

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

因應新型冠狀肺炎疫情，財政部公告延長108年度所得稅結算申報及繳納期間，由109年5月1日至6月1日展延至6月30日，這是綜所稅申報首度延後繳款一個月，而且受到疫情影響符合條件者，還能申請延期一年或最多分36期繳納。

財政部表示，受疫情影響致無法於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，於應繳納期間內得向所轄國稅局分局、稽徵所或服務處申請延期或分期繳納所得稅，不受應納稅額金額多寡限制，不加徵滯納金、滯納利息，亦無須提供擔保，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。審核原則如下：

（一）納稅義務人經各中央目的事業主管機關依紓困特別條例第9條第3項所定紓困振興或補償紓困辦法規定，提供紓困相關措施，或個人因所服務企業受疫情影響，向勞工行政主管機關通報實施減班休息者，稅捐稽徵機關應核准延期或分期繳納；

（二）因受疫情影響，不能於規定繳納期間一次繳清稅款者，其申請延期期限或分期期數，稅捐稽徵機關承諾將從寬協助辦理。

線上申辦非線上申辦
  1. 納稅義務人透過電子申報系統連結至財政部稅務入口網，於申報系統選擇以「現金或票據」（綜合所得稅）或「非線上繳稅」（營利事業所得稅）之繳稅方式，點選「申報資料上傳」鈕完成申報後，再點選「申請延期或分期繳納」鈕連結至財政部稅務入口網進行申辦。
  2. 透過綜合所得稅稅額試算服務線上登錄回復作業，選取「一般繳稅（現金、ATM、票據繳稅）」，確認送出後，再點選「申請延期或分期繳納」鈕連結至財政部稅務入口網進行申辦。
  3. 使用憑證於財政部稅務入口網進行申辦。
  4. 應檢附相關證明文件（例如：減班證明文件）可透過系統上傳；於申辦時未檢附附件者，可先完成線上申辦，於事後再利用系統線上補送附件。
  1. 納稅義務人得至國稅局所屬分局、稽徵所或服務處索取個人或營利事業（營業人、產製廠商、機關團體）因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書。
  2. 透過財政部稅務入口網自行下載申請書，填妥後並檢附相關證明文件向所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處臨櫃申請或郵寄申請。

今年綜合所得稅申報新增的長期照顧特別扣除額，採每人每年12萬元定額免稅方式，符合資格者，只要能提出事實證明文件，就有機會適用；新增薪資收入申報費用可選擇實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用核實減除（即「名模條款」）或最高可定額減除20萬元之二擇一的機制；而今年基本生活費也從17.1萬元調高至17.5萬元，因此，對於部分民眾而言，課稅門檻也提高了。

圖一、108年度綜合所得稅三項新制 （圖片來源：KPMG）
圖一、108年度綜合所得稅三項新制 （圖片來源：KPMG）

「長照特別扣除額」上路

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜說明，今年每人免稅額為8.8萬元，單身標準扣除額為12萬元，有配偶者標準扣除額加倍為24萬元；此外，特別扣除額除今年新增「長照特別扣除額」，每人12萬元之外，另外還有身心障礙扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人2.5萬元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元及薪資所得特別扣除額每人20萬元。

游雅絜指出，「特別扣除額」是108年度綜合所得稅新制大重點，政府因應高齡化社會的長照需求，為了減輕家庭照顧身心失能者的租稅負擔，增訂「長期照顧特別扣除額」，符合條件者，每人每年可定額減除12萬元；但為了財政資源能夠有效運用，訂有排富條款，將高所得者排除在外。

另外，「長期照顧特別扣除額」是採定額免稅，所以民眾在申報減除「長期照顧特別扣除額」時，重點是在證明「符合長期照顧的事實資料」，無須逐一蒐集支出的所有金額憑證，即使未聘僱外籍看護工或是有領補助，只要符合條件，還是可享有每人每年定額減除12萬元。

「薪資所得特別扣除額」改制

過去「薪資所得特別扣除額」只能採取定額方式減除，今年新增另一個選擇，受僱者如果在108年度負擔「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，申報時只要填寫薪資費用申報表、檢附憑證及證明文件，符合規定者，可核實認定。游雅絜提醒，在選擇時，須留意各項特定費用都訂有薪資收入3%的上限，且是個別單項計算限額，所以納稅人應視薪資所得多寡及三項費用實際發生金額的分布狀況，加以評估。舉例來說，一位年薪200萬元的上班族，與職業相關的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項實際支出分別為8萬元、9萬元及8萬元，合計為25萬元，但因三項特定費用共可扣除上限僅為18萬元，因此直接選擇採「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。假設年薪300萬元，三項共可扣除上限提高至27萬元，如符合規定，可選擇減除實際支出25萬元，比定額減除20萬元更優惠。

「刷臉報稅」的時代來臨

因民眾降低群聚風險的防疫考量，預估今年網路報稅比例將大幅度提高。KPMG安侯企業管理股份有限公司執行副總經理謝昀澤表示，除了過去已經行之有年的自然人憑證、健保卡加密碼、電子憑證等網路報稅認證方式外，今年又新增了超商多媒體事務機（KIOSK）查詢碼，及臺灣行動身分識別服務（FidO）等兩種認證方式。FidO整合了生物辨識的強認證技術，適合熱愛新科技的手機重度使用者、或常忘記自然人密碼或遺失自然人憑證卡者。這種「刷臉報稅」的方式，兼具效率、科技與安全，讓民眾能夠輕鬆報稅。

圖二、今年可用手機認證申報綜所稅。 （圖片來源：財政部）
圖二、今年可用手機認證申報綜所稅。 （圖片來源：財政部）


【詳細內容請見《北美智權報》260期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

原油供需調整中 前景不全然悲觀

因為中國武漢肺炎疫情重創全球經濟和商業發展，全球旅遊業和觀光業全面看淡，許多國家封鎖境內商業行為，全球原油需求大削減，5月交割的北美西德州中級原油（WTI）期貨一度跌至負37美元，最後以每桶10美元作收。但是原油市場的前景，真的有如此悲觀嗎？

未來兩年中國智財法制修訂進程

本刊在前文（中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！）曾經分析過，在設立的第一年內，這個管轄全中國智慧財產權案件的上訴法庭的收案與審理狀況。然而，司法判決畢竟不能取代法規本身，甚至司法審判系統本身，也需要更清楚的審理指引才能作出正確的裁判，更不用說今年年初簽訂的中美第一階段貿易協議中，智慧財產法制的改革就被列為重中之重。

Amazon代商標侵害者提供庫存貨和發送商品 是否也會侵權？

電子商務世界中，較大規模的網路商城或電子市集，除了提供網頁空間讓各商家張貼商品資訊銷售其貨品，還提供各種方便的配套服務，包括金流運作、庫存、發送等等服務。當商家所銷售的產品侵害商標權時，網路商城或電子市集，是否也會被認為構成侵害商標或是幫助侵害商標？2020年4月歐洲法院的Coty Germany v. Amazon 案，就涉及亞馬遜網站替其商家提供庫存與發送貨品服務，是否也算是侵害商標？

數位學習的「疫外」商機

隨著新冠肺炎疫情全球擴散，全球超過190國家關閉實體學校、影響範圍擴及15億名學生。為了避免學生學習中斷，「停課不停學」是最重要的目標，各國教育機構開始積極採用數位學習作為替代方案，大幅提升數位學習的能見度與使用程度，是這次疫情造就的「疫外」商機……

亞太國家運用AI輔助專利商標審查 - I：澳洲、新加坡、菲律賓

繼259期當人類專利工程師遇上AI審查委員 一文後，本刊期繼續介紹其他國家IPO運用AI輔助專利、商標審查的狀況。亞太地區的第一站先來到澳洲、新加坡及菲律賓；接下來刊期會將重心放在亞太第二站的日本及韓國。

近期美國專利業界二三事

疫情蔓延全球，智慧財產權領域亦不能自外於其衝擊。比方為加速開發藥物療法而寄希望於人工智慧（AI），就不免提及相關的發明人署名權、所有權、專利適格性問題；又如全球環境急劇變化，企業面對組織重整、人才流失，如何保護自家智慧財產，亦是重要課題。

美國新出口管制規則「禍水外引」，中國半導體產業迎來「許可證危機」？

早前美國商務部宣佈了新的出口管制措施， 美國商務部長威爾伯•羅斯（Wilbur Ross）在聲明中警告，「有些國家有前科，把從美國進口的商品轉為軍事用途，與這些國家做生意前必須考慮後果」。他認為，中國、俄羅斯和委內瑞拉的個別實體嘗試規避美國的出口管制，這將會損害到美國的整體利益，所以更改了新的出口管制規則。

2020年大陸智慧電視市場 到底是「危大於機」還是「機大於危」？

新品發佈，還是新品「閱兵」？2020年4月16日，海信採用「線上」發佈形式召開了2020年春季新品發佈會。

5月報稅首次延後繳款一個月 還有不可不知的三項利多！

因應新型冠狀肺炎疫情，財政部公告延長108年度所得稅結算申報及繳納期間，由109年5月1日至6月1日展延至6月30日，這是綜所稅申報首度延後繳款一個月，而且受到疫情影響符合條件者，還能申請延期一年或最多分36期繳納。

疫情摧殘美國就業 2020川普連任路將一片黯淡？

美國總統川普與聯準會（FED）這兩個月內聯手推出強力經濟政策來提振被疫情摧殘的美國經濟；但就第一季的經濟表現來看，除了股市、房市之外，民生消費與企業投資並不買單，狂飆的失業率更可能危及川普的連任大夢。既然撒幣無效，川普也只好考慮下一個風險更大的選項：加速重啟美國經濟。

製成品之解釋：重溫In re Hruby案判決

1967年的In re Hruby案，可說是美國設計專利實務上頗為特殊的案例。本案罕見地賦予噴泉造型保護——並非噴泉盆，而是噴泉本身——嗣後，本案與部分設計保護濫觴之In re Zahn案（617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980)）共同成為確立GUI設計保護的重要論據。這不免令人好奇，若是「水」能夠作為設計所應用之製成品（article of manufacture），利用其他自然力或能量產出的一定外觀，例如投影設計以及現今熱議的AR與VR設計，是否同樣可受保護？

新南向產業創新合作 應建構國家型綠能科技專利池

為加強與東南亞國家的連結，政府正在推動新南向政策，而其中的「新南向『產業創新合作』旗艦計畫」（簡稱「旗艦計畫」），以「創新驅動」與「產業升級」為政策核心，且以「多元出口」和「延伸內需市場」為雙引擎，進而「確保臺灣經濟的發展與競爭力」，並「深化與新南向國家的產業鏈合作關係」。「綠能科技—共建綠色新亞洲」為該旗艦計畫所提出四大創新領域之一，此乃符合「經濟暨合作發展組織」（Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD）所提出之「綠色創新」（green innovation）理念，希望鼓勵企業以綠色生產、綠色程序、及綠色行銷等面向發展相關技術，而最終達成社會利益與經濟效益之兼顧。另該創新領域結合「5+2產業創新計畫」所建構之國內綠色需求，即從創能、儲能、節能與系統整合等四大主軸所發展的特色產業與相關基礎設施。

熱門新聞

疫情摧殘美國就業 2020川普連任路將一片黯淡？

5月報稅首次延後繳款一個月 還有不可不知的三項利多！

2020年大陸智慧電視市場 到底是「危大於機」還是「機大於危」？

美國新出口管制規則「禍水外引」，中國半導體產業迎來「許可證危機」？

原油供需調整中 前景不全然悲觀

新南向產業創新合作 應建構國家型綠能科技專利池

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。