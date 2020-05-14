5月報稅首次延後繳款一個月 還有不可不知的三項利多！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

因應新型冠狀肺炎疫情，財政部公告延長108年度所得稅結算申報及繳納期間，由109年5月1日至6月1日展延至6月30日，這是綜所稅申報首度延後繳款一個月，而且受到疫情影響符合條件者，還能申請延期一年或最多分36期繳納。

財政部表示，受疫情影響致無法於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，於應繳納期間內得向所轄國稅局分局、稽徵所或服務處申請延期或分期繳納所得稅，不受應納稅額金額多寡限制，不加徵滯納金、滯納利息，亦無須提供擔保，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。審核原則如下：

（一）納稅義務人經各中央目的事業主管機關依紓困特別條例第9條第3項所定紓困振興或補償紓困辦法規定，提供紓困相關措施，或個人因所服務企業受疫情影響，向勞工行政主管機關通報實施減班休息者，稅捐稽徵機關應核准延期或分期繳納；

（二）因受疫情影響，不能於規定繳納期間一次繳清稅款者，其申請延期期限或分期期數，稅捐稽徵機關承諾將從寬協助辦理。

線上申辦 非線上申辦 納稅義務人透過電子申報系統連結至財政部稅務入口網，於申報系統選擇以「現金或票據」（綜合所得稅）或「非線上繳稅」（營利事業所得稅）之繳稅方式，點選「申報資料上傳」鈕完成申報後，再點選「申請延期或分期繳納」鈕連結至財政部稅務入口網進行申辦。 透過綜合所得稅稅額試算服務線上登錄回復作業，選取「一般繳稅（現金、ATM、票據繳稅）」，確認送出後，再點選「申請延期或分期繳納」鈕連結至財政部稅務入口網進行申辦。 使用憑證於財政部稅務入口網進行申辦。 應檢附相關證明文件（例如：減班證明文件）可透過系統上傳；於申辦時未檢附附件者，可先完成線上申辦，於事後再利用系統線上補送附件。 納稅義務人得至國稅局所屬分局、稽徵所或服務處索取個人或營利事業（營業人、產製廠商、機關團體）因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書。 透過財政部稅務入口網自行下載申請書，填妥後並檢附相關證明文件向所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處臨櫃申請或郵寄申請。

今年綜合所得稅申報新增的長期照顧特別扣除額，採每人每年12萬元定額免稅方式，符合資格者，只要能提出事實證明文件，就有機會適用；新增薪資收入申報費用可選擇實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用核實減除（即「名模條款」）或最高可定額減除20萬元之二擇一的機制；而今年基本生活費也從17.1萬元調高至17.5萬元，因此，對於部分民眾而言，課稅門檻也提高了。

圖一、108年度綜合所得稅三項新制 （圖片來源：KPMG）

「長照特別扣除額」上路

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜說明，今年每人免稅額為8.8萬元，單身標準扣除額為12萬元，有配偶者標準扣除額加倍為24萬元；此外，特別扣除額除今年新增「長照特別扣除額」，每人12萬元之外，另外還有身心障礙扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人2.5萬元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元及薪資所得特別扣除額每人20萬元。

游雅絜指出，「特別扣除額」是108年度綜合所得稅新制大重點，政府因應高齡化社會的長照需求，為了減輕家庭照顧身心失能者的租稅負擔，增訂「長期照顧特別扣除額」，符合條件者，每人每年可定額減除12萬元；但為了財政資源能夠有效運用，訂有排富條款，將高所得者排除在外。

另外，「長期照顧特別扣除額」是採定額免稅，所以民眾在申報減除「長期照顧特別扣除額」時，重點是在證明「符合長期照顧的事實資料」，無須逐一蒐集支出的所有金額憑證，即使未聘僱外籍看護工或是有領補助，只要符合條件，還是可享有每人每年定額減除12萬元。

「薪資所得特別扣除額」改制

過去「薪資所得特別扣除額」只能採取定額方式減除，今年新增另一個選擇，受僱者如果在108年度負擔「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，申報時只要填寫薪資費用申報表、檢附憑證及證明文件，符合規定者，可核實認定。游雅絜提醒，在選擇時，須留意各項特定費用都訂有薪資收入3%的上限，且是個別單項計算限額，所以納稅人應視薪資所得多寡及三項費用實際發生金額的分布狀況，加以評估。舉例來說，一位年薪200萬元的上班族，與職業相關的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項實際支出分別為8萬元、9萬元及8萬元，合計為25萬元，但因三項特定費用共可扣除上限僅為18萬元，因此直接選擇採「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。假設年薪300萬元，三項共可扣除上限提高至27萬元，如符合規定，可選擇減除實際支出25萬元，比定額減除20萬元更優惠。

「刷臉報稅」的時代來臨

因民眾降低群聚風險的防疫考量，預估今年網路報稅比例將大幅度提高。KPMG安侯企業管理股份有限公司執行副總經理謝昀澤表示，除了過去已經行之有年的自然人憑證、健保卡加密碼、電子憑證等網路報稅認證方式外，今年又新增了超商多媒體事務機（KIOSK）查詢碼，及臺灣行動身分識別服務（FidO）等兩種認證方式。FidO整合了生物辨識的強認證技術，適合熱愛新科技的手機重度使用者、或常忘記自然人密碼或遺失自然人憑證卡者。這種「刷臉報稅」的方式，兼具效率、科技與安全，讓民眾能夠輕鬆報稅。

圖二、今年可用手機認證申報綜所稅。 （圖片來源：財政部）





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