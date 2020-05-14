美國新出口管制規則「禍水外引」，中國半導體產業迎來「許可證危機」？

【樂川／愛集微】

早前美國商務部宣佈了新的出口管制措施， 美國商務部長威爾伯•羅斯（Wilbur Ross）在聲明中警告，「有些國家有前科，把從美國進口的商品轉為軍事用途，與這些國家做生意前必須考慮後果」。他認為，中國、俄羅斯和委內瑞拉的個別實體嘗試規避美國的出口管制，這將會損害到美國的整體利益，所以更改了新的出口管制規則。

美國時間4月27日，美國商務部宣佈新的出口管制措施，旨在防止中國，俄羅斯和委內瑞拉的實體通過民用供應鏈或在民用供應鏈下獲取發展武器，軍用飛機或監視技術的美國技術，然後利用到軍事和軍事最終用戶。換句話說，新規範旨在限制中國等國家通過民用商業管道獲得軍用的電子元器件和設備、技術等。

具體來看，這次改動主要有以下幾個部分：

擴大軍事最終用途 ／用戶（MEU）控制 加大對中國、俄羅斯和委內瑞拉的MEU (Military End Use or Military End User) 許可要求控制範圍，以覆蓋三個國家的所有軍事最終用戶，以及這些國家的軍事最終用途或軍事最終使用者尋求的諸如半導體設備，感測器和其他技術之類的物品。 該規則將軍事最終用途的定義擴展到「使用」，「開發」或「生產」的任何專案之外，包括用於運行、安裝、保養、維修、大修，以及翻新軍事物品等。 此外，美國商務部產業安全局（BIS，The Bureau of Industry and Security）準備了一份兩用物項和技術出口管制條例修正案，增補了數十種可用於軍事目的新產品在出口俄羅斯、中國和委內瑞拉時必須向美當局取得特別許可證。 包括將材料，化學物質，微生物和毒品；加工材料；用於設計、開發、生產的電子產品；高性能電腦；電信和資訊安全設備及軟體；感測器及雷射器；導航和航空電子；航海設備元件；推進系統，航太及相關設備等總計九大類物品增加到ECCN（出口管制分類編碼），涉及：2A290、2A291、2B999、2D290、3A991、3A992、3A999， 3B991、3B992、3C992、3D991、5B991、5A992、5D992、6A991、6A996和9B990。ECCN 3A992、8A992和9A991下的項目範圍也被擴大。 刪除許可例外民用最終用戶（License Exception Civil End Users, CIV） 刪除對（美國國家安全關注的國家／地區的）最終使用者使用國家安全（NS）控制的物品的民用最終用戶的出口，再出口或轉讓（在國內）的許可例外。 此規則擴大了自動出口系統中向中國，俄羅斯或委內瑞拉出口的電子出口資訊（EEI）備案要求，原有規定免除了出口商對價值低於2,500美元的許多貨物的EEI申請（除非需要出口許可證），並且當管制的理由僅是反恐（AT）時，便無需進入ECCN。 新規定要求運往中國，俄羅斯或委內瑞拉的物品，無論貨物價值多少，都應備案，除非該貨物符合政府許可例外的條件。另外，即使不需要許可證將物品運送到上述目的地，EEI備案也必須包括正確的ECCN，無論出於何種控制原因。 取消對額外允許再出口的許可證豁免（Additional Permissive Reexports, APR）條款 提議取消涉及合作夥伴國家的許可例外條款，其中涉及將NS管制物品再出口到國家安全相關國家，以確保對美國物品的出口和再出口進行一致的審查。

美國商務部表示，產業安全局（BIS）負責監督這些出口管制活動。BIS的任務是通過確保有效的出口管制和條約合規制度，並促進美國在戰略技術上的持續領導，來推進美國的國家安全和外交政策目標。

根據新規定，美國企業凡向支持軍方的中國企業出售特定產品，不管是民用或軍用，必須先申請許可證，而原本一些科技如作為民用原本無需許可的，如積體電路、電信設備、雷達、高性能電腦等，在新規範下豁免也被取消。

華盛頓商務律師Kevin Wolf表示，此一規則改變是針對中國的軍民融合政策，即為民用物品尋找軍事用途。「在新規定下，一個軍事終端使用者並不局限於軍事組織，」他解釋，「軍事終端使用者同時也可以是一個民用企業，但其業務旨在支援某個軍事項目的運作。」

例如，如一家中國汽車公司修理軍車，不管他從美國輸入的產品是作何用，在新規下已算是「軍事終端使用者」，將會受到新規管制。新規定將於2020年6月29日起實施。

新出口管制規則的影響？

從上述內容不難看出，美國修訂的出口管制新規定放寬了對軍事用途和採購者的定義、涉及的出口貨物範圍擴大、審查流程更為嚴格，中國進口相關產品的難度進一步加大。

此外，在刪除許可例外民用最終用戶一項中，此前可以豁免的民用最終使用者，也需要向BIS申請許可證。這意味著經營相關品項的企業將來可能需要等待30天或更長的許可證審核期，且需要考慮許可證是否會獲得批准的不確定性。

業內人士認為，相比瓦森納協議（The Wassenaar Arrangement），此次的出口管制條例修訂明確具有強制性，從涉及的產品種類來看，受影響較大的包括半導體和國產大飛機兩個行業。並且這次新規針對所有中國元器件供應鏈企業和終端客戶，一旦被認定為「敏感」企業和「敏感」用途，產品可能被直接查扣和「斷供」。這對於元器件領域任何與軍工企業沾邊的業務，都是潛在的影響。

例如在增補的出口管制產品中，增加了「用於微影製程，尤其是為370至245nm波長優化的正型光阻劑」，有業內人士對集微網記者表示，這主要是KrF光阻劑。「此次的出口管制條例修訂不止針對華為，對中國，也不僅僅是積體電路企業。原來相關物品進口不審查最終用途，軍品限制其實並不嚴格。新規實施後，原來可以走的曲線路徑估計要被封死了。」上述業內人士表示，「美國會審查中國所有企業購買這些物品，包括晶片的最終用途，然後決定是否給許可證。」

本來美國對產業向中國轉移，還有中國高科技的崛起就缺乏安全感，加上疫情對美國的產業影響雪上加霜，現在這個階段通過這些規範，影響的也不僅僅是中國。另外，還有可能就是制裁華為成效不如預期，所以擴大打擊面。

興業證券分析師也認為，疫情境外蔓延以來，中國面臨的產業鏈供應鏈不確定性或已上升。隨著美國國內受疫情影響，需「對外甩鍋」來化解國內矛盾的可能性，而本次美國商務部所謂擴大國家安全相關產品民用出口限制，可能也是「禍水外引」的一種體現。由於美國在全球半導體產業鏈供應有絕對領先地位且在中國市場具有相當影響力，因此需格外關注高科技產業鏈供應鏈穩定性的潛在風險。在政治成本提升的潛在風險下，可能會影響企業短期經營，但中長期看效率和成本仍然是企業全球佈局的核心考量。

※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登





【詳細內容請見《北美智權報》260期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】