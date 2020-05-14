2020年大陸智慧電視市場 到底是「危大於機」還是「機大於危」？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

新品發佈，還是新品「閱兵」？

2020年4月16日，海信採用「線上」發佈形式召開了2020年春季新品發佈會。

受疫情影響，「線上」發佈方式被越來越多廠商所採用，從手機到電視，不一而足。但是，一次新品發佈會，一口氣發佈30餘款產品的做法，還是比較少見的。

而這正是「海信電視2020春季新品發佈會」的特點所在。

在這次發佈會上，海信春季新品陣容進行了「集體亮相」，海信新品共有U系列、X系列、A系列以及激光電視系列4大系列30多款新產品。

其中，75寸以上的大螢幕電視就占到10多款。全產品主打超畫質全場景娛樂體驗。四個系列主打不同類型的用戶。

近期也採用新品「閱兵」模式發佈的應該就是小米了。

4月3日，小米十周年米粉節線上發佈會正式啟動。在本次發佈會中小米官方帶來了22款新品，其中還包含了兩款新品電視：小米電視4A 60英寸、小米全面螢幕電視Pro 75英寸。

可以說，從過去到現在電視也有了翻天覆地的變化，從最初的黑白電視到彩色電視以及後面的4k電視和智慧電視等等。科技的發展帶來產品的更新正在不斷加速。

那麼，除了「系列齊」、「新品多」和「用戶廣」等特點之外，這次海信春季發佈的電視新品，各系列新品還有哪些特點值得關注呢？2020年大陸智慧電視市場到底是「危大於機」，還是「機大於危」？

U系列：「8K螢幕+獨立顯卡」，為每個場景提供高畫質支持

海信的U系列主打電視畫質，在電視中加入自主研發的信芯H3畫質晶片，晶片的好壞決定了電視的畫質好壞。晶片內置AI HDR引擎技術和頂級圖像處理技術，對電視畫面的色彩，清晰度對比度以及流暢度都有大幅提升。

在具體型號上，海信U系又分為U7，U8，U9三個系列共9款產品。其中U7系列主打遊戲發燒友以及電影愛好者，U9依靠大螢幕可以當作家庭影院。U8則以窄邊框高顏值為優勢為生活藝術家準備。

作為主打遊戲發燒友的海信U7系列，擁有55寸、65寸、75寸以及85寸四個尺寸，還有100級分區控光，細節表現更突出，是同價位產品的2倍。配備120Hz VR環境畫質技術，在動畫過渡上更清晰流暢，配備HDMI2.1接口。

海信U9系列為年度旗艦產品，有65寸，75寸以及85寸三個規格。

在今年三月份推出了一款8K Pro雙螢幕電視85U9E，畫質是1080P的16倍，峰值亮度可以達到1000nit。在5月份會上市75英寸的8KU9，配備頂級的超畫質的大螢幕以及3D聲場。為用戶提供頂級影院體驗。

U8系列擁有55寸、65寸、75寸以及85寸四個尺寸。採用獨特的CMF工藝將電視邊框收至行業最窄，螢幕占比接近99%，視覺觀感更舒適。電視擁有4K HDR和信芯H3畫質晶片加持，是一款高顏值高畫質的電視，主打注重電視顏值的用戶。

A系列和X系列：主打人工智慧（AI），分螢幕互動+社交電視

海信的X系列主打社交方面，專攻年輕一代的用戶，X系列致力應用於5G、AI、IOT、雲計算等高科技技術。圍繞影音娛樂、影像創作、社交通訊、運動健康、教育學習、居家生活六個場景，構建較為全面的智慧生活。

X系列電視不僅可以滿足線上觀看，同時為用戶構建雲K歌、雲遊戲、雲健身等多種線上生活。X系社交電視首次通過騰訊雲遊戲認證，在社交電視上可以玩主機PC遊戲，無需下載。用戶可以享受免安裝、零卡頓的雲遊戲體驗，目前已支持NBA2K Oline2，FIFAOline4等熱門遊戲，並支持6路視訊通話。

至於A系列產品，海信則主打人工智慧（AI）「賣點」。

2020年，海信AI電視將推出A7、A6和A5三大系列共計20款產品。海信A系AI電視主打電視設計輕薄化以及AI智慧豐富化。

其中海信推出75寸以及85寸A7系列大螢幕電視。A7擁有量子點高色域，色域突破130%，配備H3信芯以及6路視頻，是首款支持WIFI6的產品，比傳統WIFI速度快2.7倍。





【詳細內容請見《北美智權報》260期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】