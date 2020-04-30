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淺談東協智財保護架構下工業設計的保護機制 越南的工業設計保護制度與申請實務

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

根據財訊2018年的調查，我國廠商鍾情越南，投資家數175家居東協之冠，顯示越南在台商布局東協的重要性。本文將介紹越南的工業設計保護制度、申請實務和相關規定，提供我國廠商做為開發產品、把握市場和智財布局的參考。

※本文摘錄自[淺談東協智財保護架構下工業設計的保護機制--越南的工業設計保護制度與申請實務]

東協國家的智慧財產權發展正在萌芽階段，多國已加入專利合作條約（PCT）或是馬德里系統（Madrid System），業者若想在東南亞申請發明專利或商標之保護，應儘量利用PCT或是馬德里系統等國際申請制度，另外，汶萊、柬埔寨、新加坡及越南已加入海牙協定的國際申請，不過商標、工業設計、植物新品種的保護仍是屬地保護原則，業者還是得在想要布局的國家分別申請，才能得到較好的保護。

越南的工業設計保護制度

越南的工業設計保護比較特別，註冊申請後先公告，再進行實質審查。2019年12月30日，越南簽訂日內瓦版的海牙協定，加入海牙工業設計國際申請體系，不過國際申請進入越南，必須依據越南智慧財產權法進行國內審查，經過形式審查，先公告申請書，再進入實質審查。

工業設計之法定標的

工業設計之定義

工業設計是指通過3D輪廓、線條、色彩或這些元素的結合，實施於產品的特定外觀[2]。產品應是經由手工或工業方法製造的物品、工具、設備，用於組裝或組成這些產品的組件或零件，有結構且具功能性的，作用明確也能獨立流通。圖像或螢幕是無法單獨銷售的（如圖1右側），GUI或圖像本身都不是工業設計之法定標的，必須搭配實體產品的平板電腦或手機（如圖1左側），才是法定標的。

圖1 右側的GUI無法單獨銷售不是法定標的
圖1 右側的GUI無法單獨銷售不是法定標的

產品的零組件和部分設計特徵

越南國內法將物品一部分設計的保護，限制在該部分是可以單獨製造和出售。例如：實施於汽車車輪替換零件中的輪箍（如圖2右側），輪箍與輪胎可組裝成正常工作的較大產品（車輪和汽車），這些產品不是一體成形的，可視為可分離的產品。

圖2 可單獨銷售的輪箍是法定標的
圖2 可單獨銷售的輪箍是法定標的

關於設計是實施於較大產品或物品中不可分離且不可或缺的部分或設計特徵，由於無法單獨銷售，不被認為是法定標的。而且，依據越南的申請實務慣例，產品不可或缺的部分或設計特徵不能申請工業設計註冊。例如：圖3之平板電腦的設計2，只有孔洞部分是以實線揭露，其他部份都是以虛線揭露，請求保護的是平板電腦中以實線揭露的部分特徵，在越南不能註冊工業設計。

圖3 較大產品不可分離的部分或特徵不是法定標的
圖3 較大產品不可分離的部分或特徵不是法定標的

產品形狀不確定

如果產品的形狀不確定或不穩定，例如：糊狀或膏狀物、貢丸或魚丸（如圖4），在越南是不被接受的。

圖4 國際分類28-03類的牙膏以及02-04類的魚丸
圖4 國際分類28-03類的牙膏以及02-04類的魚丸

大量複製

要註冊為工業設計，實施該外觀設計的產品應該能夠大量複製或大量生產，得以使每一個產品的外觀都與原始模型相同。如果不能以工業方式大量生產或以手工藝活動方式生產，則不符合重複性要件，例如：圖5的拼貼石板。

圖5 石板設計（LOC. 25-01）
圖5 石板設計（LOC. 25-01）

法定不受工業設計保護之標的

智慧財產權法第8條1項規定：智慧財產權不保護違背社會道德、公共秩序、損害國防和公共安全。另在第64條規定不受工業設計保護之事項，以下標的不應作為工業設計受到保護：（a）產品的外觀取決於產品的技術特徵；（b）土木工程或建築結構工程之外觀；（c）產品正常使用期間無法觀察到的產品外觀。

工業設計專利應僅涵蓋在操作和使用過程中全部或部分可見的產品和對象，如圖6左側之車輛內襯以及右側之卡車滑動天窗接頭，在正常使用期間通常是不可見的，不是法定標的。

圖6 正常使用期間不可見的產品
圖6 正常使用期間不可見的產品


【詳細內容請見《北美智權報》259期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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