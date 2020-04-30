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東協商標實質性審查之通用指引

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://asean.usmission.gov/on-the-asean-ministerial-meeting/）
（圖片來源：https://asean.usmission.gov/on-the-asean-ministerial-meeting/）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

東南亞國家協會（ASEAN）1995年12月於泰國曼谷成立了「東協之智慧財產權合作之架構協議」（ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation），而在該架構協議下，成立了「東協智慧財產權合作之工作小組」（ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation ，簡稱AWGIPC）。

（圖片來源：pixabay）
（圖片來源：pixabay）

東協智財局的共同商標審查指引計畫

為了加速促進東協的經濟整合，東協智慧財產權合作之工作小組 2004年想要打造未來成立東協經濟共同體藍圖，因而分別制訂了2004-2010年行動計畫、2010-2015年行動計畫，乃至現行的2016-2020年行動計畫。

在2010-2015年行動計畫中的一個項目，想要減少在東協各國申請商標的困難，因此，為了促進各國申請商標的一致標準，希望提出一個商標實質性審查的通用指引（common guideline for the substantive examination of trademarks）。

這個計畫屬於東協與歐盟2009年展開合作的歐盟—東協智慧財產權保護計畫（EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights, 簡稱ECAP III）之下。該計畫主要由歐盟智財局執行，因為歐盟智財局具有統一歐盟各國智財法律規定的經驗，故由歐盟智財局主導，先研究東協各會員國的商標法及商標法的審查基準或手冊，提出了一個共通的架構初稿，再邀請東協各智財局官員對初稿提出意見並進行修正，最後於2014年，正式通過了這份「東協商標實質性審查之通用指引」，已於2017年正式出版（以下簡稱審查通用指引）。

以歐盟審查指引架構為基礎

審查通用指引的說明提到，其整個架構，是以歐盟智慧財產局的前身「歐盟內部市場調和局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)」，於2014年出版的「對共同體商標審查之指引」（European Community Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market on Community Trade Marks-2014）為基礎。

這個東協商標實質性審查之通用指引，為了要調和10個東協國家不同的商標法的體系，原則上是以歐盟商標審查指引的體系，大致區分為「絕對拒絕商標註冊事由」(absolute Grounds for Refusal of Registration)以及「相對拒絕商標註冊事由」（relative grounds for Refusals of Registration）的架構。部分解說內容，大多是先以歐盟商標審查指引的基本介紹內容為說明，後面再輔以一些東協國家商標審查手冊中的具體案例作為例子。

其在介紹時也先指出，因為東協十個國家的商標法尚未完全統整，所以在某些時候，並不是每個國家得註冊商標的客體及拒絕註冊事由都完全一樣。因此這個審查通用指引只是供東協國家審查時參考用，希望東協國家就其商標法相同的部分，可以盡量採用一致的審查標準。但倘若部分商標法規定有所不同，則只有具相關規定的國家，才需要參考這份指引。

東協商標審查通用指引架構

其整體架構上可分為二大部分，第一部分屬於商標絕對拒絕註冊事由；第貳部分屬於商標相對拒絕註冊事由（詳見表一）。

表一、東協商標審查通用指引架構 （資料來源：東協商標審查通用指引）
表一、東協商標審查通用指引架構 （資料來源：東協商標審查通用指引）


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