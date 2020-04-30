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中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

中國最高人民法院知識產權法庭（簡稱「知產法庭」），可以說是中國智慧財產權司法審判體系建設的最後一哩路，自籌設以來就備受矚目。自去年年初正式運作以來，知產法庭採行的技術調查官、數位遠端取證等審判程序，以及做成的一連串指導性判決，都創下了中國司法體系的先例。

雖然名為知識產權「法庭」，但在人員組成以及管轄上，其實它更趨近於一個獨立法院。根據年度報告，知產法庭內設有8個合議庭，42名法官，工作人員總數高達140人，規模已經不亞於省級的高等人民法院。

此外，知產法庭的管轄範圍也打破了既有的地理限制，對於全中國76個技術類智財權案件的一審法院（其中32個為高級人民法院、44個為中級人民法院）都有上訴管轄權。換句話說，過去北京、上海、廣州三個知識產權法院，可能因為上級審為各地的高級人民法院，而出現見解歧異，都會因為改歸同一個知產法庭審理而消失，更有助於判決的穩定與可預測性。

那麼，在開張運作的第一年內，知產法庭有哪些具體成績呢？

2019年裡，知產法庭一共收受了1945件案件，審結案件數則為1433件，審結比率超過70%，可說是相當有效率。其中，就收案狀況來看，有將近一半的案件與民事的實體紛爭有關；若再加上管轄異議的案件，則整體民事類案件的占比將高達75%。至於行政類案件，如無效、複審、行政裁罰…..等，在2019年也審理了超過200件（圖1）。

圖1：2019年知識產權法庭新收案件類型分布 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）
圖1：2019年知識產權法庭新收案件類型分布 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）

新收案件樣貌多元，民事侵權訴訟為核心

而在民事類實體案件中，可以發現仍然以專利侵權訴訟為大宗，侵害實用新型專利與侵害發明專利兩類案件合計將近700件，佔整體民事實體案件約7成。相較之下，與契約相關的許可合同、技術合同所生的案件量還不到百件（圖2）。值得注意的是，由潛在被控侵權人主動發起、在台灣較為少見的「確認不侵權訴訟」，知產法庭在去年居然也受理了8件。

圖2：2019年知識產權法庭新收案件類型分布：民事類實體案件 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）
圖2：2019年知識產權法庭新收案件類型分布：民事類實體案件 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）

行政類案件則是以專利權的確權類案件（無效和複審類）為主，而且都是以發明專利為爭執核心，在無效糾紛與申請駁回複審糾紛上各有80件與71件，佔全部行政類案件超過6成（表1）。

表1：2019年知識產權法庭新收案件類型分布：行政類案件 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）
表1：2019年知識產權法庭新收案件類型分布：行政類案件 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）

審結案件，仍以維持原判居多

開張第一年就能產出超過一千件判決，意味著知產法庭的審理相當迅速。根據統計，知產法庭的案件平均審理週期為73天，也就是一個案子進行不超過3個月就能有結果，飛快的審理速度讓台灣、美國的同行相形失色。

另一方面，不論何類案件，知產法庭的判決都是以維持原審裁判居多，有超過731件，做出發改判決的僅有92件（圖3）。因此，若案件當事人對於一審結果不服，想要透過二審翻盤，在中國恐怕難以成功。

圖3：2019年知識產權法庭審結案件結果分布 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）
圖3：2019年知識產權法庭審結案件結果分布 （資料來源：最高人民法院知識產權法庭）

這些只是知產法庭第一年運作的結果。不過，從這些數字也看得出來，中國專利訴訟當事人的訴訟手段正在急速發展中。侵權訴訟的關鍵地位固然無法動搖，但被控侵權人也懂得使用專利權無效、爭執案件管轄權來因應，甚至主動發起確認不侵權訴訟來反制專利權人；這些都會使得中國專利訴訟的風貌更為多元。但另一方面，設置上訴法庭的最根本目的，還是提供人民尋求司法救濟的管道，倘若進入第二、第三年後，知產法庭判決的發改比率還是偏低，難免會動搖人民對於司法救濟的信心，也不利於建立知產法庭的權威性，恐怕離提高審判品質、提升司法公信力的目標也愈來愈遠了。


【詳細內容請見《北美智權報》259期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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