新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），並未改變當時大陸整體經濟成長的趨勢。隨著大陸產業結構的改變，2020年的新型冠狀肺炎不同於以往，讓大陸面臨龐大的經濟下行的壓力。細數傳統製造、科技、零售、汽車、醫療在內的中國各大產業，都隨著這次疫情而啟動加速轉型的開關。

回顧2003年SARS對於大陸經濟的影響，雖然當年第二季經濟成長曾出現短暫低迷，但隨著疫情解除就逐漸恢復，2003年大陸四季的GDP成長率分別為11.1%、9.1%、10%和10%，受疫情影響的第二季GDP成長率增速比第一季下降了2％，但整體而言並未改變當時大陸整體經濟上行的趨勢。從產業結構來看，SARS疫情影響較大是第三產業（服務業），且花費了將近一年的時間，才回到了SARS之前的經濟成長水平。

但這次的新冠肺炎疫情，對大陸短期經濟影響更大，由於新冠肺炎傳播速度更快、感染人數更多、擴散範圍更廣，加上交通運輸能力進步，又恰好碰上春節人口流動期，今年大陸整體經濟下行的壓力顯著增加。在這當中還有近幾年來，中國經濟結構發生重大變化的影響，服務業對GDP的占比，從2003年時的42％提升至2019年的53.9％，消費對經濟的貢獻成為主導，交通運輸、餐飲旅遊和娛樂行業損失嚴重，預計2020年度服務業和消費產業增速將顯著放慢。而大陸出口產品主要以電機、電器、音像設備等工業製成品為主，在全球產業鏈中具有極其特殊的地位。

KPMG大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲指出，目前中國經濟正面臨結構轉型期，人口紅利縮減，社會老齡化趨勢加快，且全球經濟疲軟和中美貿易摩擦加大了外部不確定性。雖然中美雙方簽署了第一階段貿易協定，但外部環境依然複雜多變，有很多不確定性。此外，新冠病毒較長的潛伏期，加大了產業復工復產的難度，本次受疫情影響最嚴重的湖北省地處長江流域，是大陸的重要的交通運輸樞紐、工業基地，化工、裝備製造均是湖北省的的支柱產業；其他受疫情影響較為嚴重的地區包括河南、廣東、浙江，亦是大陸重要的製造業、港口樞紐、及勞動力輸出大省。同時，由於原材料供應短缺、庫存積壓，供應鏈會影響上下游企業，因此大陸產能的恢復情況，將對世界經濟產生重大影響。

新冠肺炎疫情對大陸各產業影響

2020年新冠肺炎帶來的黑天鵝效應，給線下服務業帶來很大的衝擊，但卻帶動了線上經濟的發展，並催生很多新的業態，像是促進遠端協作與移動辦公平台及軟體的發展，工作和學習不再受地理空間的限制；透過大數據和AI分析發現潛在感染人群、預測疫情走勢；更加注重食品安全，給綠色環保、垃圾處理、空氣淨化等領域帶來發展機會。

圖一、新冠肺炎疫情衝擊大陸五大行業 （圖片來源：KPMG）

傳統製造

陳宗哲指出，復工復產受到疫情防控影響，疫情防控措施會影響人員流動與活動，進而影響物流，製造業特別是勞動密集型行業，生產會因原材料供應、勞動力不足遭受衝擊。另一方面，大陸智慧工廠、智慧製造將得到進一步發展，推進自動化和柔性化生產，聘用更多高科技人才以及高技能、多技能複合型工人，更好地應對勞動力的波動。數位化轉型及遠端智慧服務將被積極運用，數位化技術的深層次應用，可以幫助提高員工的協作效率，抓住促進業務增長的關鍵要素，更高效地應對市場需求的波動，實現產品的創新。

科技

和眾多受到疫情衝擊的行業相比，科技行業受到影響較小，很多企業甚至得到更多的發展機遇。受到影響最大的是電子電器製造供應鏈，影響產品前期的供應情況。全球的汽車、通信、電子零部件製造、電子系統組裝以及印刷電路板元件等，若是仰賴大陸生產的原件等供應鏈，都會將受到影響。大陸企業也在加速技術升級腳步，預期將會有更多的製造產業著手數位化轉型，打造智慧製造工廠，以提高企業生產的品質和效率。

汽車

武漢是中國六大汽車產業集群發展城市之一，聚集了東風乘用車、東風本田、神龍汽車、東風雷諾、上汽通用五大整車企業，新冠肺炎疫情衝擊大陸的汽車製造和供應鏈，短期汽車銷售將承擔壓力，但疫情結束後有望復甦。疫情也讓大陸的汽車金融加速發展，包括靈活的支付方式、較小的現金流負擔、以及寬鬆貨幣政策下利息走低的趨勢。

零售

根據統計，今年2月中旬至3月中旬，大陸家樂福「到家服務」比去年同期成長高達398%、服務人群達到1,853萬人。其中，家樂福小程序、1小時達、「同城配」等業務，分別在上線一周後實現兩倍至三倍的訂單成長量；光是今年2月份，蘇寧菜場訂單量就成長了七倍。疫情讓大陸零售業的短期營收利潤受挫，但社區商業有望爆發，同時也迎來無人零售業的契機。雖然大陸早已有數以千計的無人零售店分佈於各大城市，直到這次疫情爆發才真正加速發展。2019年2月開店的蘇寧Biu×24h店，原本是結合真人服務與無人零售，白天有人經營，夜間為無人模式，但在疫情期間進一步優化，調整為「24小時無人經營模式」，從用戶掃碼進門、自助收銀結算、自助離店，實現了消費者全時段、全流程自助購物。在配送環節，借助人工智慧、大數據等科技力量，蘇寧推出社區機器人協助配送計劃，通過快遞員與機器人小Biu協作，實現「無接觸式配送」。蘇寧易購集團董事長張近東近日受訪也說，疫情為大陸傳統零售商超按下了「加速鍵」。

醫療

2003年爆發的SARS危機，觸發大陸醫療衛生服務體系與公衛體制改革，但2017年大陸財政對基層醫療機構的直接補助為人民幣1,808億元，僅占醫療總支出的12.5%，顯示大陸對於基層醫療的投入還有很大的成長空間。經過這次新疫情的洗禮，在疫情結束後的中短期內，大陸對於突發重大社會公共衛生問題的重視，可望達到一個前所未有的高度，各級政府和各方資本應會加大基層醫療預防、治療、檢驗診斷上投入。陳宗哲指出，創加強新藥物和醫療器械研發、提高健康管理及保健意識、快速發展互聯網醫療、醫療產品生產更加智慧化與彈性化、AI賦能醫療研發、加強基層醫療服務能力，將是大陸未來醫療發展的六大方向。

圖二、大陸醫療發展的六大方向 （圖片來源：KPMG）

疫情過後的V型經濟成長可期

新型冠狀病毒，毫無疑問的對當前大陸經濟造成了深刻的影響，並讓2020年大陸經濟增速面臨很大下行壓力。陳宗哲強調，根據歷史資料，自然災害對宏觀經濟的影響通常都是短期的，經濟常呈現出V型走勢，隨著災情逐漸得到控制，市場情緒回歸平穩，之前被暫時壓抑了的消費、投資等需求會得以釋放，從而帶來經濟的反彈，自然災害給經濟帶來衝擊的同時，也會為新的商業模式提供發展機遇。

這回大陸政府快速採取了一系列有力的金融、財政措施，降低疫情對經濟的短期影響，特別是關注民生以及因疫情面臨困難的大陸中小企業，防止企業出現資金鏈斷裂或連續經營困難。台資企業應聚焦與台灣產業最為相關的製造業、科技、汽車、零售、醫療和生命科學行業，分析疫情對各個行業帶來的機遇與挑戰，並展望行業未來發展趨勢和競爭格局。





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