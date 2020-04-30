Too little to be noticed：疫情中搶救中小企業的必要性

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

中小企業撐住的就業人口市場，規模其實遠比大型企業來的更大，所以政府們應該主動出擊，不能因為沒聽到中小企業的救援聲音，就忽略他們，許多小型企業，搞不好還撐不到政府們的救援，就直接宣布倒閉了。

2008年，全球爆發金融海嘯，因為核心災區是美國房地產引爆美國金融業出現大規模金融危機，Lehman Brothers Holdings Inc.和Washington Mutual Inc.破產，The Bear Stearns Companies, Inc.和American International Group被接管，美國為首的各國政府，全力搶救那些大到不能倒的企業，因為那些大型企業對國家的經濟和就業，影響非常巨大，美國政府不得不動用國家資源，暫時性的去搶救民間私人資產，當時冰島的金融監督管理局，也是不得不接管冰島國內最大的銀行Kaupthing Bank，因為這些銀行倒閉，會連鎖引爆更大規模的金融風險，屆時社會要付出的成本更高。

這些大型企業有個優勢，他們通常較能掌握媒體資源，企業規模夠大，吸引其他競爭對手或政府資源來協助的成功率較高。這些大到不能倒的企業，它的優勢之一是必須存在，因為它本身對社會經濟的外溢效應很高，例如麥當勞如果要破產倒閉，美國政府很可能也要救援，否則廣大的中低階層族群也會受到一定的影響。

大企業對危機的應對能力，比中小企業好得多

但是2020年的中國武漢肺炎疫情，對全球經濟和商業的影響則是反過來。各國政府採取的暫時性經濟凍結政策，會讓大量的企業暫時沒有營收，但是許多固定支出項目，像是房租、人事、基本營運還是得支付，這時候大型企業反而相對有較強的護城河，可以撐比較久，大部分的中小型企業反而較難度過現金流拮据的風險，而且中小型企業往往是支撐社會就業市場的無名英雄，他們難以取得較多的社會資源或國家資源來援助，倒閉和破產的機率更高，大型的企業反而會等它們倒閉，然後吃下小型企業的市占率，連接管和併購的必要性都沒有。

例如速食業漢堡王（Burger King）的紐西蘭分公司，在紐西蘭開始封鎖措施後，當地Burger King餐廳就暫時營業，但紐西蘭分公司為加盟商，各地加盟企業的業務都是獨立的，紐西蘭公司宣布破產對Burger King母公司沒有影響，底下的小加盟商，因為付不出租金給房東和供應商，只能被破產管理公司KordaMentha接管。在全球各地，經濟活動封鎖時間越長，小型企業的破產數量會累加更快速，他們很難有足夠的現金流可以撐過長時間的經濟封鎖。

QUICK-FactSet用全球超過3400家上市公司的數據，假設企業們沒有再擴大進行融資，然後疫情在未來半年讓營業額下降10％，大約17.4％公司的現金流會燒光；若是營業額在半年內驟降30％，那麼約有24.1％公司會燒光現金流。如果能夠啟用融資，撐下去的機率會明顯提升，但疫情的發展不容易評估，如果融資以後，疫情繼續延燒，迫使各國政府持續封鎖經濟，融資的公司恐怕會面臨更大的壓力。

這也是為何，美國FED直接把利率降到0%，然後購買價值美國公司的債券，大幅降低企業的融資成本和困難度，德國政府推出沒有額度上限的信用貸款計畫，日本也啟動數億美元的融資計劃來延續公司的現金流，大中小企業都需要現金流來撐過經濟低迷期，否則民間失業率會爆增，進而影響政府稅收，每個環節環環相扣。

不論紓困金額再高，都必須阻止消費緊縮

當美國FED在4月初提出針對中小企業提供總金額2.3兆美元的經濟刺激方案，資產負債表直接突破5兆美元，一些美國民眾和媒體認為這金額非常龐大，比2008年的援助規模還大上許多。事實上，經過精算後，2.3兆美元其實相對划算，因為要是不花這2.3兆美元，卻使得中小企業大量倒閉，後續要紓困的資金，絕對遠超過2.3兆美元，而且就業市場災情會更慘重，甚至讓大量的失業人口，緊縮消費意願，這會對美國民間消費市場，直接產生動搖國本的副作用，所以2.3兆美元的紓困一定得花下去，甚至金額不足的話，還得再加碼！美國政府直接發1200美元現金給個人年收入7.5萬美元以下的納稅人、家庭年收入15萬美元以下的民眾，派發2400美元，有撫養17歲以下兒女，每一人可以多領500美元，同樣也是為了維持美國民眾的消費力，中小企業需要這些群眾的消費購物，否則中小企業會撐不下去。

通常大企業倒閉前，金融市場會釋出相關消息，或許會出現有興趣的企業收購整併，但是中小型企業，根本沒有這個選擇，只能選擇直接倒閉，更不用說直接關閉或削減人力雇員的需求，然後整個勞動階層的就業需求直接負成長。

疫情造成的商業傷害，完全不小於疫情造成的健康傷害，最慘的自然是旅遊觀光業和航空業，2020年可以預期會有很嚴重的衰退，這兩大行業的大型企業，恐怕也撐不住疫情造成的營運衰退，更不用說中小型企業一定逼近全倒，短期內一定都是虧損，政府主動出手救援中小企業還有中低收入的族群，勢在必行。





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