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新冠疫情對聯邦地院訴訟活動的持續性影響

聯合新聞網 / 北美智權報

【撰文／Rachel Bailey，Lex Machina資料關係經理；責任編輯／李淑蓮　北美智權報 編輯部 】

Lex Machina透過使用關鍵字搜尋來深入瞭解了法院如何應對近期的社會變化。使用了搜尋字串「covid OR coronavirus OR pandemic」進行搜尋，得到了 16,000 多件聯邦地方法院案件，這大部分與新的法院規則相關命令有關。由於疫情的影響，禁令遭到了駁回，陪審團被遣送回家，專利審判也被宣佈無效。訴訟活動中的個別反常現象仍在不斷發生，Lex Machina希望在未來幾周能夠掌握與法院活動有關的全域性資訊。儘管我們之前從未遇過規模如此廣泛的全球事件，但我們也曾看到過其他重大事件對訴訟活動造成的影響。例如，在 2008 年金融風暴的餘波影響下，合約和破產方面的案件量有所增加。Lex Machina 將使用類似的案件標籤對新冠疫情引起的訴訟活動進行持續追蹤及觀察。

讓法律更開放和更透明是Lex Machina使命的一部分，因此Lex Machina近期正在探索由於新冠病毒疫情 (COVID-19) 而導致的社會變革將如何影響法院。Lex Machina的作業方式是每天查看聯邦地方法院的最新情況，並公開分享他們的發現。那麼，他們看到法院數據中的影響了嗎？就新冠病毒疫情對訴訟的影響而言，現在仍無法看到疫情對訴訟活動產生重大變化。不過，現在還是言之過早，目前還不清楚新冠病毒最終將如何影響訴訟。

調查發現及可能之原因彙整

自疫情爆發至今，雖然聯邦地方法院並沒有完全關閉，但正在逐漸改變本身的運作方式，例如使用遠端通訊，及僅由關鍵人員處理事務等等。為了更深入的瞭解，Lex Machina將2018、2019和2020年當中三月份整整四周的法院活動進行了比較。為了確保三年中每一年都有20個工作天，故指定了以下日期範圍：2018 年 3月4日至3月31日；2019 年3月3日到3月30日；以及 2020年3月1日至3月28日。

以下是Lex Machina對迄今為止的發現進行的簡要彙整：

  1. 案件量與往年相比並沒有受到顯著影響。這表明訴訟當事人仍在有計劃地進行訴訟。

  2. 案件活動有所減少。案件的審結和判決結果的數量相比往年有所下降。特別是，審判結果相比 2019 年下降了 41%。這表示儘管訴訟人仍在推進立案，但是法庭處理正常訴訟工作量的能力受到了影響。

  3. 法庭筆錄中開始出現與新冠病毒疫情有關的內容，主要是有關程序變更的一般命令。疫情帶來的社會變化導致法院調整了工作程序，這也對個別案件產生了影響。

案件量

表1及圖1、2、3顯示了 2018、2019和2020三年間三個月份中整四周的立案案件數量對比情況。觀察聯邦法院的所有民事訴訟案件可以發現，案件量有所增加，這主要是由於發生了軍用耳塞和 PFAS 化學品這兩起大規模跨地區產品責任訴訟案件。

Lex Machina 致力於對訴訟行為採取公平的比較方法，因此通過觀察業務領域的案件量，可以更好的說明實際情況。勞務、保險、專利、產品責任和擔保方面的案件量相比2019年有所增長。而其他方面的案件量則有所下降，但並不明顯。目前關係人仍繼續透過線上案件管理/電子案件申報 (CM/ECF) 系統進行立案。而在法院親自立案可能會有所延遲，例如自我代表案件（pro se filings）的立案。很多立案可以在 PACER 中進行追溯，因此從業人員希望可以謹慎對待這些文件。

表1. 各業務領域的案件量 （*2020 年有大量的產品責任案件立案，構成了持續性跨區的一部分。製表：Lex Machina，2020/4/14）
表1. 各業務領域的案件量 （*2020 年有大量的產品責任案件立案，構成了持續性跨區的一部分。製表：Lex Machina，2020/4/14）

圖1. 各業務領域的案件量 ─ 大案件量業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）
圖1. 各業務領域的案件量 ─ 大案件量業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）

圖2. 各業務領域的案件量 ─ 智財權業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）
圖2. 各業務領域的案件量 ─ 智財權業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）

圖3. 各業務領域的案件量 ─ 少案件量業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）
圖3. 各業務領域的案件量 ─ 少案件量業務範圍 （製圖：Lex Machina，2020/4/14）


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