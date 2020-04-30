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前景不亮！2020全球LED元件市場衰退15％

聯合新聞網 / 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

工研院產業科技國際策略發展所日前發佈最新預估，2020年全球LED元件市場恐衰退15％。今年3月以前，新型冠狀肺炎疫情主要鎖在中國大陸，當時製造端的隱憂已逐漸緩解，但在3月以後歐美疫情擴散，造成LED需求端的市場停滯或衰退，成為LED元件市場衰退最大主因，若能在5月有效控制疫情，LED元件需求有機會回歸正軌；一旦疫情拖到下半年，市場預估值可能要再下修，因為失業壓力、消費緊縮，復甦期有可能長達10個月以上。

工研院產業科技國際策略發展所研究員黃孟嬌指出，今年全球LED元件預估會衰退幅度達15％以上，過去從未見過這麼大的衰退，其中又以歐元區市場的衰退最嚴重。如果新冠肺炎的疫情鎖在大陸，只是供應端出現問題，但影響已全部擴張到市場面，終端LED需求已經停滯不前。

LED元件的主要應用市場在LCD TV與可攜式產品的背光、照明、看板、車用，2019年車用市場已經大幅下滑，衝擊LED元件大廠的營收；而LED照明很大部分都是商用市場的定期更新大翻修，現在全球多數地區都在限制活動，許多商業場所甚至不能營業，照明這塊市場看不到前景。

圖一、LED元件主要應用市場 （資料來源：工研院產科所）
圖一、LED元件主要應用市場 （資料來源：工研院產科所）

LED背光應用市場最高衰退15％

根據國際研究暨顧問機構Gartner今年4月最新預測，受到新冠肺炎影響，LED背光應用市場如NB、平板電腦、手機以及LCD TV的出貨量，均出現5％～15％左右的衰退情形，其中NB衰退超過10％、LCD TV衰退15％最多。黃孟嬌指出，LCD TV本來就是飽和市場，2019年出貨量為2.26億台，今年預估衰退15％，LED背光應用市場衝擊在所難免。

圖二、LED背光終端產品出貨預測 （資料來源：Gartner／工研院產科所）
圖二、LED背光終端產品出貨預測 （資料來源：Gartner／工研院產科所）

全球汽車銷售比去年下滑22％

全球汽車銷售方面，2019年汽車市場已開始步入衰退，隨著2020年疫情升溫，汽車銷售量將持續走跌。IHS Markitet估計，新冠肺炎疫情重創汽車銷售量，由於關鍵地區的銷售設施處於關閉狀態，短期內對於汽車的需求和供應都將急劇減少，未來將隨著消費者逐漸適應新的日常生活而緩慢復甦。今年全球整體銷量下跌22％至7,030萬輛，其中美國地區的跌幅最大，雖然開放網路銷售但無法彌補大幅減少的線下交易，預估美國今年汽車銷售將衰退26.6%至1,250萬輛，並創下2010年以來新低。

IHS Markit曾於3月時預估，2020年全球汽車銷售將衰退12%，但由於疫情持續蔓延，各國解除封鎖的時程充滿不確定性，因此4月最新的預估仍繼續調降，較去年同期下滑22%。由於義大利、西班牙、法國、及英國等國仍採取封鎖及隔離措施，德國、丹麥、奧地利和捷克對於重啟策略也相當謹慎，故IHS Markit預測，西歐和中歐今年預估銷售1,360萬輛汽車，較去年下降24.9％。

中國方面，預計今年汽車銷售將比去年減少超過15.5％，全年將可達到2,100萬台。儘管目前大陸所有汽車經銷商都已復工、客流量也開始增加，但消費者信心仍然脆弱。迄今為止，已有12個城市推出銷售刺激措施，包括新能源汽車補貼，報廢獎勵措施和增加的車牌配額。

圖三、2020年全球汽車銷售預估情形 （資料來源： IHS Markit）
圖三、2020年全球汽車銷售預估情形 （資料來源： IHS Markit）

全球照明市場預估衰退一成

受到疫情影響，全球各地陸續傳出封城防疫，過去照明時間長、經常性翻修的商業活動和工廠都出現了罕見的停擺，對於照明需求也伴隨減少。荷蘭照明大廠昕諾飛（Signify，前身為飛利浦照明）在今年3月底收回1月公布的2020年財務預測，並撤回原本決定要發放的股東現金股利；由於第一季利潤比去年同期下滑32％，昕諾飛宣布董事會和領導團隊第二季減薪20％，可見疫情對於照明市場影響巨大。

黃孟嬌指出，今年2月時，新冠肺炎疫情主要鎖在中國大陸，因為照明算是民生用品，本來還算樂觀看待，但開燈時間、照明較長的都是在工廠和商業活動地區，後來疫情擴大，全球照明市場都下調，工研院預估今年整體照明市場衰退將超過10％。台灣方面，今年1～2月受到的影響不大，主要是製造端的問題，照明廠商們很快都把貨拉進來了，但3月開始發現各地展店活動呈現停滯，廠商手上必須抓住更多現金，以因應這波疫情衝擊。

疫情重創全球看板市場

看板市場最主要的應用在大型賽事、大型看板，或是提供訊息的車站看板等等，因疫情影響廣告需求，連東京奧運、各種大型賽事、歐冠都延期，復賽時間都不確定，加上商店招牌因為不營業而關閉，更遑論更新需求，重創看板市場。

圖四、看板應用分析 （資料來源：Strategies Unlimited：產科國際所）
圖四、看板應用分析 （資料來源：Strategies Unlimited：產科國際所）

面對疫情的中長期策略

黃孟嬌認為，2月以前大家關注在LED供應端，當時怕斷鏈影響供貨，因此國內廠商備料齊全，目前看來大陸復工狀況不錯，製造上問題不大，反而是需求端的問題，因為訂單會比較保守，LED廠商除了要能靈活與彈性配合客戶，還要注意前瞻技術的研發不能停下來，可朝短波長LED、高附加價值產品發展，或是感測器、物聯網紅外光布局，特別是5G市場布局研發不能間斷，以免疫情過後無法即時因應市場需求。


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