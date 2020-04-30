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開放授權平台 把專利變成防疫科技助力

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在防疫這條路上，科技不可能缺席。從病情檢測、藥物研發、病患照護到疫情監控等等，都需要各行各業的技術一起投入。這個時候，專利的授權活動也必須做出對應調整，以免成為研發防疫科技路上的阻礙。

從年初延燒至今的新冠肺炎，已經確定成為21世紀第一場達到全球規模的公共衛生危機。一開始，原本各國還寄望能夠速戰速決，將疫情的影響降至最低；但隨著歐美各國紛紛淪陷，這場抗疫也成為大家最不願意看到的持久戰，以及需要各個產業全力投入的總體戰。

因此，原本相互競爭、甚至處於不同產業的廠商，現在都把重心放在防疫上。在台灣，有經濟部主導的口罩生產國家隊；在歐美，則是美國汽車大廠福特（Ford）、通用（GM），還有英國吸塵器大廠戴森（Dyson）以及車廠勞斯萊斯（Rolls Royce）投入生產呼吸器。然而，在這個關鍵時刻，專利的角色也變得微妙了起來。

以藥物研發為例。開發冠狀病毒用藥瑞德西韋（Remdesivir）的吉利德藥廠（Gilead），在三月底時放棄正在向美國FDA申請的孤兒藥（orphan drug）資格，更早早就提供瑞德西韋給中國免費使用。另一家生產抗愛滋病藥物Kaletra的藥廠Abbvie，也決定暫時停止主張其專利權，讓其他研究機構可以更無顧忌地研究如何使用Kaletra對抗新冠肺炎。

疫情當前，專利不該成為抗疫絆腳石

但並非每個專利權人，都願意跟這兩家藥廠一樣，放棄疫情帶來的不義之財。眾所周知，專利是藉由特許一段期間的技術實施獨佔權來確保專利權人的利益，進而鼓勵創新發明，但在疫情肆虐的當下，若防疫科技相關專利的權利人仍然堅持其專利權，勢必會拖慢防疫科技的進展。那麼，有什麼辦法可以使專利避免成為抗疫的絆腳石呢？

最簡單的辦法，就是由國家啟動專利強制授權（compulsory licensing），允許國家或者其他單位，可以使用權利人的專利技術。這是明訂在WTO/TRIPS中的條款，也已經被許多國家載入專利法，例如台灣現行的專利法中，就有五個條文規範了強制授權的啟動條件、程序和廢止辦法。而根據相關條文，只要肺炎疫情達到國家緊急危難的層次，專利專責機關（經濟部智慧局）就可以依照總統頒布的緊急命令或者中央目的事業主管機關的通知，對所需的專利權進行強制授權。

不過，實務上發生過的專利強制授權案例其實少之又少。雖然法律也規定專利權人可以從中獲得補償金，但不可否認的是，由於強制授權何時啟動、哪些權利標的被納入範圍、以及何時才會終止……都完全由國家決定，此一手段實質上是國家對人民財產權的直接侵害，難免會非不得已不會採用。在2003年的SARS期間，台灣也沒有啟動過藥品專利的強制授權，反而是2005為了因應禽流感疫情，才對羅氏藥廠（Roche）生產的克流感藥物進行強制授權。

比較緩和的辦法，還是由專利權人自行對外授權。三月底時，美國的生醫界和法律界人士就發起了名為「Open COVID Pledge」的智財權授權平台，讓因應疫情所需的授權活動能進行地更加順利。

強制授權傷害太大，開放授權平台應運而生

Open COVID Pledge的主導者之一：Mark Lemley是史丹福大學法學院教授，他在專利領域最著名的貢獻，就是在2005年前後提出專利箝制（patent holdup）以及權利金堆疊（royalty stack）理論，從而引發近十多年來科技業界對SEP的重視，衍生出FRAND原則。除了他以外，另一位則是生醫界的重量級人物：加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的Jennifer Doudna，她同時也是當紅基因編輯技術CRISPR的奠基者之一。有這兩位大人物加持，Open COVID Pledge的關注度也迅速提高。

這個平台所提供的授權機制其實很簡單：不論個人或者企業，可以選擇採用專利與著作權的包裹授權協議，或者僅對專利進行授權（若欲僅對著作權進行授權，該平台建議採用CC授權條款）。授權的內容也很簡單：在授權期間內，允許全球公眾為了對抗新冠肺炎的目的，可以無償行使權利人的全部權利（專利權及/或著作權）。至於授權期間，最初的版本訂為自2019年12月1日起，至世界衛生組織（WHO）宣布疫情結束後一年為止；但為了讓授權期間更加彈性，最新的協議版本也增加了新的終止時間：2023年1月1日（以較早日期為準），權利人也可以選擇在終止後繼續延長授權。

表1：Open COVID Pledge的授權協議版本比較 （資料來源：https://opencovidpledge.org/）
表1：Open COVID Pledge的授權協議版本比較 （資料來源：https://opencovidpledge.org/）

至今，包括IBM、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、惠普（Hewlett Packard）這些科技業大廠都已經加入其中。如果業界擔心強制授權的威力過於強大，這種集結群體力量，規範又較為清楚的單方授權框架，也許是應對當前疫情危機時較好的選項。


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