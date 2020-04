美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ⅲ

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

本期文章承接北美智權報255期《美國專利適格性實務最新發展:抽象概念之分類-Ⅱ》一文,繼續探討PEG Oct update中抽象概念的最後二個類型-心智活動 (Mental Processes) 及暫定的抽象概念 (Tentative Abstract Idea)。

心智活動

在2019 PEG之中,心智活動(Mental Processes)的定義是:以人類心智執行的概念,其示例包含了觀察、評估、判斷及鑑定。PEG Oct update則指出當審查員在進行這方面的審查時有三點應特別注意:(一) 具有無法在人類心智中實際被執行之限縮條件的請求項不構成引述心智活動;(二)需要電腦裝置的請求項仍可能構成引述心智活動;(三) 包含有紙筆協助下人類執行之步驟的請求項亦屬引述心智活動。

(一)無法在人類心智中實際被執行之限縮條件的請求項

對於這一類型的請求項PEG Oct update並未以具體文字提供明確的判斷準則,而是列舉數個正、反方向的訴訟案例,本文僅各挑選一具代表性者討論。

● SiRF Technology, Inc. v. International Trade Commission

本案的主要系爭專利為US 6,417,801 (‘801專利) 與US 6,937,187 (‘187專利),‘187專利為‘801專利之CIP案,故以下討論聚焦於‘801專利。‘801專利涉及一種用於計算GPS接收器絕對位置和接收衛星信號絕對時間的方法,其中的GPS接收器計算了偽距(pseudorange),該偽距為該GPS接收器到數個衛星的估計距離,‘801專利之請求項1如下:

A method for calculating an absolute position of a GPS receiver and an absolute time of reception of satellite signals comprising:

providing pseudoranges that estimate the range of the GPS receiver to a plurality of GPS satellites;

providing an estimate of an absolute time of reception of a plurality of satellite signals;

providing an estimate of a position of the GPS receiver;

providing satellite ephemeris data;

computing absolute position and absolute time using said pseudoranges by updating said estimate of an absolute time and the estimate of position of the GPS receiver.

巡迴法院先就GPS接收器進行討論,根據In re Bilski,若所主張之方法項 (1) 綁定 (is tied to) 特定的機器或設備,或者 (2) 將特定的標的轉換為不同的狀態或事物,則該方法項適格;而且根據Prometheus Labs., Inc. v. Mayo Collaborative Servs一案的解釋,使用特定機器或對標的進行轉換必須賦予請求項的範圍有意義的限制,方具備適格性。

’801專利的請求項1在preamble中明確指出「計算GPS接收器的絕對位置」,而且還通過更新「GPS接收器的位置估計」、提供時間估計給接收多個衛星信號的GPS接收器、「計算GPS接收器的位置」來達成「計算GPS接收器的絕對位置」。甚至,請求項1利用「偽距」,來估計「GPS接收器與多個GPS衛星」間的距離,而偽距只能存在於接收衛星信號的特定GPS接收器上。因此,法院認為該請求項確實有綁定特定的機器,尤其,顯然該請求項的方法必須以GPS接收器來產生偽距並計算絕對位置,而無法在人類心智中實際被執行。

● ELECTRIC POWER GROUP, LLC v. ALSTOM S.A.

本案的主要系爭專利為US 8,401,710 (‘710專利),法院方面認為請求項12最具代表性,由於篇幅關係,本文僅關注判決中與心智活動有關的討論,請求項摘錄如下:

A method of detecting events on an interconnected electric power grid in real time over a wide area and automatically analyzing the events on the interconnected electric power grid, the method comprising:

receiving a plurality of data streams, each of the data streams comprising sub-second, time stamped synchronized phasor measurements wherein the measurements in each stream are collected in real time at geographically distinct points over the wide area…;

receiving data from other power system data sources, …;

receiving data from a plurality of non-grid data sources;

detecting and analyzing events in real-time from the plurality of data streams …;

displaying the event analysis results and diagnoses of events …;

displaying concurrent visualization of measurements from the data streams and the dynamic stability metrics directed to the wide area of the interconnected electric power grid;

accumulating and updating the measurements from the data streams and the dynamic stability metrics, grid data, and non-grid data in real time as to wide area and local area portions of the interconnected electric power grid; and

deriving a composite indicator of reliability ...

該請求項聚焦在蒐集、分析資訊,並將結果呈現出來;這樣的資訊是無形的,因此法院對於蒐集資訊,即便這樣的資訊限縮至特定內容,只要其作為資訊的本質未受到改變,就認定其屬於抽象概念。在相同的思維脈絡下,人類按照其思維,通過某些步驟或是演算法而無其餘者,來分析資訊,本質上仍屬抽象概念下心智活動的範疇。更具體而言,系爭請求項有一大部分在列舉資訊的類型及來源,然後根據資訊內容及來源來挑選資訊以進行蒐集、分析與呈現,這些步驟無助於將所請方法項與心智活動劃清區隔。進一步而言,根據說明書,該方法項中的所有步驟所需要的電腦、網路、顯示技術等,只不過是現成的、常規的設備。在這個案例中,法院以立法層面做結語:「授予專利給特定解決方案將可以刺激他人去尋求達到同樣結果的替代方案,藉此激勵創新,但若對系爭請求項授予專利權,將會抑制其他人對相同的問題開發自己的解決方案。」

(二) 電腦裝置的請求項仍可能構成引述心智活動

即使請求項的內容被記載為在電腦上執行,該請求項仍可能被歸類為引述心智活動。USPTO曾收到建議,在最廣合理解釋下,只有當請求項的完整內容由人類心智執行時,方可判斷該請求項引述了心智活動,這樣的做法,的確會賦予心智活動這個類別明確的界線。然而,USPTO並未採納,而維持了2019 PEG中的見解,主要是因為原見解與當前判決先例相一致。

PEG Oct update指出,審查員可以用說明書做為基礎來決定請求項是否其實是被界定為某種概念,若僅是1. 在一個通用的電腦上執行此概念;2. 在電腦環境下執行此概念;或3. 電腦只是執行此概念的工具,至少在這些狀況,請求項將會被判斷為引述心智活動。例如,在Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software LLC中,投票、驗票、以表格統計票數,僅是人類認知上的行為,就算以電腦執行仍不改其本質。

即使是物之請求項,如電腦系統、電腦可讀媒體等,仍有可能屬於引述心智活動,Mortgage Grader, Inc. v. First Choice Loan Servs., Inc.一案中的系爭請求項就是典型,其為一種由電腦實施的系統,令借款人能夠匿名購買由數個貸款方提供的貸款組合 (loan package),請求項包括了儲存來自貸款方的貸款組合數據的數據庫,以及提供介面和分級模組的電腦系統。巡迴法院認為這樣的系統屬於抽象概念,因為它可以僅由人力所執行。

(三)紙筆協助下人類執行之步驟的請求項亦屬引述心智活動

PEG Oct update進一步指出,即便使用物理輔助工具,例如紙筆,協助執行心智活動的步驟,仍不能使這樣的請求項跳脫出心智活動的範疇。CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.一案即為適例,其中爭執的步驟在於「構建信用卡號的地圖 (constructing a map of credit card numbers)」,法院認為這個限縮條件可以由人類通過「寫下從特定IP位置進行的信用卡交易的列表」而被執行。雖然以「可以被心智執行,或者藉由筆紙執行」作為請求項限制條件的方法被視為心智活動,但若請求項限制條件「實際上無法全然地以心智執行」(即便使用物理輔助工具),那麼這個請求項限制條件就並非引述心智活動。





