智慧手錶新亮相：OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

先模仿，再超越。對於很多大陸廠商或品牌來說，都能從其成長路徑中找到此「印記」。

不論是現在通信領域具有舉足輕重影響力的華為，還是在智慧手機市場中快速聲名鵲起的小米，抑或是目前正在搶灘智慧手錶市場的OPPO，都多多少少重複著該規律。

2020年3月6日，OPPO在其全球首場線上發佈會上推出了新一代旗艦機FindX2系列新品。同一天一起亮相的還有智慧手錶新品OPPOWatch。

事實上，絕大多數主要智慧手機品牌都在「垂涎」智慧手錶領域，除去蘋果公司外，包括華為、小米甚至是努比亞，都相繼發佈了旗下智慧手錶產品，有的品牌已經連續多年發佈了幾代智慧手錶產品。

那麼，站在5G全面商用的時間點下，如果要入手一款智慧手錶，OPPOWatch、小米手錶以及Apple Watch Series5等相比，哪款更值得關注？

功能對比：OPPOWatch、小米手錶和Apple Watch Series5大同小異，風格各有不同

整體功能來看，OPPOWatch、小米手錶以及Apple Watch Series5大致相同。三款手錶都支持esim，可以脫離手機進行通話，在一些比較特殊的場合要方便一些。

與此同時，這三款手錶都有揚聲器，可以收聽音樂與語音、支持NFC，同時三款手錶都有心率監測功能。

在一些具體功能或風格上，這三款手錶又都有所不同。

OPPOWatch使用的是自有的colorsWatch系統。側面有兩個按鍵，一個是菜單鍵，另一個是功能鍵。菜單鍵可以進入主頁面。功能鍵則可以自定義打開例如天氣，時鐘等快捷功能。

在菜單上，整個介面上可以容納九個圖標，通過上下滑動來切換介面。手錶上擁有AI語音Breeno，類似siri。錶盤有個FindX的X標誌，其中四條線也有相應的功能，綠色為步數，黃色代表鍛鍊時長，紅色為消耗熱量，藍色代表獲得次數。

小米手錶的使用，無論是在安卓手機或是IOS手機都需要安裝wear os app。小米手錶支持eSIM虛擬卡，可以獨立上網、打電話，擁有健康管理小愛智慧語音助手。

值得一提的是，小米手錶錶盤支持第三方繪製錶盤。任何一個設計者都能將錶盤上傳至小米手錶。

Apple Watch Series5在新一代手錶上支持錶盤長亮功能，而且續航並沒有因此下滑。同時擁有獨特的噪音檢測功能，如果長時間處於分貝較高的環境中，Apple Watch會進行提醒。

針對女性用戶的特殊需求，Apple Watch同時加入了經期記錄，可以預測下一次生理期。整體來看，Apple Watch手錶更趨人性化設計。

外觀設計：OPPOWatch、小米手錶和Apple Watch Series5大致相同，材料有所差異

由於發佈時間較早的原因，Apple Watch外觀設計已經深入人心。這也就使得之後廠商所設計的手錶外觀與Apple Watch 相似度過高反而容易成為詬病。

值得注意的是，OPPOWatch與小米在外觀上還是採用了與Apple Watch 相似的設計，只是在材質和螢幕上有較小差別。

OPPOWatch正面採用了1.6英寸與1.9英寸兩種錶盤。螢幕材質為amoled，像素密度為326ppi。螢幕採用了類似OPPOFindX系列手機系列的曲面設計，上下是平面，左右兩邊為曲面。

OPPOWatch邊框材質與Apple Watch Series5相同，分為不鏽鋼與鋁合金兩種。側面有菜單鍵與功能鍵兩個按鍵。背面的傳感器部分材料為陶瓷材料，配色上有曜黑、雅黑、粉金三種配色。

Apple Watch外觀基本延續上一代的設計，正面擁有40mm與44mm兩種大小的Always On視網膜顯示屏。側面採用圓弧的金屬鋁設計，右邊分別為表冠和開機鍵兩個按鍵。配色有白色，黑色沙粉色三種配色。





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