快訊

為逃票刺死鐵路警察 嫌因「精神疾病」獲判無罪

專訪銅鑼灣書店林榮基「我只是個來台開書店的人」

智慧手錶新亮相：OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

先模仿，再超越。對於很多大陸廠商或品牌來說，都能從其成長路徑中找到此「印記」。

不論是現在通信領域具有舉足輕重影響力的華為，還是在智慧手機市場中快速聲名鵲起的小米，抑或是目前正在搶灘智慧手錶市場的OPPO，都多多少少重複著該規律。

2020年3月6日，OPPO在其全球首場線上發佈會上推出了新一代旗艦機FindX2系列新品。同一天一起亮相的還有智慧手錶新品OPPOWatch。

事實上，絕大多數主要智慧手機品牌都在「垂涎」智慧手錶領域，除去蘋果公司外，包括華為、小米甚至是努比亞，都相繼發佈了旗下智慧手錶產品，有的品牌已經連續多年發佈了幾代智慧手錶產品。

那麼，站在5G全面商用的時間點下，如果要入手一款智慧手錶，OPPOWatch、小米手錶以及Apple Watch Series5等相比，哪款更值得關注？

功能對比：OPPOWatch、小米手錶和Apple Watch Series5大同小異，風格各有不同

整體功能來看，OPPOWatch、小米手錶以及Apple Watch Series5大致相同。三款手錶都支持esim，可以脫離手機進行通話，在一些比較特殊的場合要方便一些。

與此同時，這三款手錶都有揚聲器，可以收聽音樂與語音、支持NFC，同時三款手錶都有心率監測功能。

在一些具體功能或風格上，這三款手錶又都有所不同。

OPPOWatch使用的是自有的colorsWatch系統。側面有兩個按鍵，一個是菜單鍵，另一個是功能鍵。菜單鍵可以進入主頁面。功能鍵則可以自定義打開例如天氣，時鐘等快捷功能。

在菜單上，整個介面上可以容納九個圖標，通過上下滑動來切換介面。手錶上擁有AI語音Breeno，類似siri。錶盤有個FindX的X標誌，其中四條線也有相應的功能，綠色為步數，黃色代表鍛鍊時長，紅色為消耗熱量，藍色代表獲得次數。

小米手錶的使用，無論是在安卓手機或是IOS手機都需要安裝wear os app。小米手錶支持eSIM虛擬卡，可以獨立上網、打電話，擁有健康管理小愛智慧語音助手。

值得一提的是，小米手錶錶盤支持第三方繪製錶盤。任何一個設計者都能將錶盤上傳至小米手錶。

Apple Watch Series5在新一代手錶上支持錶盤長亮功能，而且續航並沒有因此下滑。同時擁有獨特的噪音檢測功能，如果長時間處於分貝較高的環境中，Apple Watch會進行提醒。

針對女性用戶的特殊需求，Apple Watch同時加入了經期記錄，可以預測下一次生理期。整體來看，Apple Watch手錶更趨人性化設計。

外觀設計：OPPOWatch、小米手錶和Apple Watch Series5大致相同，材料有所差異

由於發佈時間較早的原因，Apple Watch外觀設計已經深入人心。這也就使得之後廠商所設計的手錶外觀與Apple Watch 相似度過高反而容易成為詬病。

值得注意的是，OPPOWatch與小米在外觀上還是採用了與Apple Watch 相似的設計，只是在材質和螢幕上有較小差別。

OPPOWatch正面採用了1.6英寸與1.9英寸兩種錶盤。螢幕材質為amoled，像素密度為326ppi。螢幕採用了類似OPPOFindX系列手機系列的曲面設計，上下是平面，左右兩邊為曲面。

OPPOWatch邊框材質與Apple Watch Series5相同，分為不鏽鋼與鋁合金兩種。側面有菜單鍵與功能鍵兩個按鍵。背面的傳感器部分材料為陶瓷材料，配色上有曜黑、雅黑、粉金三種配色。

Apple Watch外觀基本延續上一代的設計，正面擁有40mm與44mm兩種大小的Always On視網膜顯示屏。側面採用圓弧的金屬鋁設計，右邊分別為表冠和開機鍵兩個按鍵。配色有白色，黑色沙粉色三種配色。


【詳細內容請見《北美智權報》259期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

智慧手錶新亮相：OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

先模仿，再超越。對於很多大陸廠商或品牌來說，都能從其成長路徑中找到此「印記」。

新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響

2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），並未改變當時大陸整體經濟成長的趨勢。隨著大陸產業結構的改變，2020年的新型冠狀肺炎不同於以往，讓大陸面臨龐大的經濟下行的壓力。細數傳統製造、科技、零售、汽車、醫療在內的中國各大產業，都隨著這次疫情而啟動加速轉型的開關。

差距擴大？！中國封測行業最「接近」海外競爭對手的幾個真相

相比IC設計和晶圓製造等部分，中國封測行業技術壁壘和國際限制較少，在近幾年中國三大封測廠對國際先進封測企業的併購引進，以及旺盛的市場需求加持下，中國國內整體封測行業水準得到了快速提升和發展。

美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ⅲ

本期文章承接北美智權報255期《美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ⅱ》一文，繼續探討PEG Oct update中抽象概念的最後二個類型－心智活動 (Mental Processes) 及暫定的抽象概念 (Tentative Abstract Idea)。

開放授權平台 把專利變成防疫科技助力

在防疫這條路上，科技不可能缺席。從病情檢測、藥物研發、病患照護到疫情監控等等，都需要各行各業的技術一起投入。這個時候，專利的授權活動也必須做出對應調整，以免成為研發防疫科技路上的阻礙。

前景不亮！2020全球LED元件市場衰退15％

工研院產業科技國際策略發展所日前發佈最新預估，2020年全球LED元件市場恐衰退15％。今年3月以前，新型冠狀肺炎疫情主要鎖在中國大陸，當時製造端的隱憂已逐漸緩解，但在3月以後歐美疫情擴散，造成LED需求端的市場停滯或衰退，成為LED元件市場衰退最大主因，若能在5月有效控制疫情，LED元件需求有機會回歸正軌；一旦疫情拖到下半年，市場預估值可能要再下修，因為失業壓力、消費緊縮，復甦期有可能長達10個月以上。

新冠疫情對聯邦地院訴訟活動的持續性影響

Lex Machina透過使用關鍵字搜尋來深入瞭解了法院如何應對近期的社會變化。使用了搜尋字串「covid OR coronavirus OR pandemic」進行搜尋，得到了 16,000 多件聯邦地方法院案件，這大部分與新的法院規則相關命令有關。由於疫情的影響，禁令遭到了駁回，陪審團被遣送回家，專利審判也被宣佈無效。訴訟活動中的個別反常現象仍在不斷發生，Lex Machina希望在未來幾周能夠掌握與法院活動有關的全域性資訊。儘管我們之前從未遇過規模如此廣泛的全球事件，但我們也曾看到過其他重大事件對訴訟活動造成的影響。例如，在 2008 年金融風暴的餘波影響下，合約和破產方面的案件量有所增加。Lex Machina 將使用類似的案件標籤對新冠疫情引起的訴訟活動進行持續追蹤及觀察。

販賣仿冒商標商品有刑事責任嗎？是否「明知」是關鍵！

根據商標法第97條「販賣仿冒商標商品罪」規定，「明知」他人所為之侵害商標權之商品，而「販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入」該仿冒商品者或「透過電子媒體或網路方式為之者」，有相關刑事責任。根據智慧財產法院105年刑智上易字第2號刑事判決，商標法第97條要求行為人除須客觀上有商標侵權行為外，就相關商品係屬侵權商品一事，其在主觀上須「明知」（直接故意）才構成犯罪，亦即「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者而言」。

Too little to be noticed：疫情中搶救中小企業的必要性

中小企業撐住的就業人口市場，規模其實遠比大型企業來的更大，所以政府們應該主動出擊，不能因為沒聽到中小企業的救援聲音，就忽略他們，許多小型企業，搞不好還撐不到政府們的救援，就直接宣布倒閉了。

當人類專利工程師遇上AI審查委員

目前多國專利局 (IPO) 都已著手研究如何利用人工智慧 (AI) 來減輕專利或是商標審查工作的負擔，有些IPO甚至已研究經年，研發出利用AI來協助人類專利審查官的系統。然而，相對於人強馬壯的IPO，沒有多少事務所或是In-house IP部門積極投入大量資源研發以AI來輔助專利師／專利律師／專利工程師撰寫專利說明書的系統或技術，大部分仍停留在大數據應用的前案檢索階段。也許主事者認為無此需要，因為AI不僅難以了解發明人的想法（因為有不少發明人是天馬行空的），更遑論引導發明人朝更完整的claim或是滴水不漏的專利佈局邁進。但是，知己知彼，當各國IPO都在朝利用人工智慧 (AI) 來減輕審查工作的負擔時，人類工程師也必須要了解他們有多少能耐。

中國最高人民法院知識產權法庭2019成績單出爐！

中國最高人民法院知識產權法庭（簡稱「知產法庭」），可以說是中國智慧財產權司法審判體系建設的最後一哩路，自籌設以來就備受矚目。自去年年初正式運作以來，知產法庭採行的技術調查官、數位遠端取證等審判程序，以及做成的一連串指導性判決，都創下了中國司法體系的先例。

東協商標實質性審查之通用指引

東南亞國家協會（ASEAN）1995年12月於泰國曼谷成立了「東協之智慧財產權合作之架構協議」（ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation），而在該架構協議下，成立了「東協智慧財產權合作之工作小組」（ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation ，簡稱AWGIPC）。

熱門新聞

差距擴大？！中國封測行業最「接近」海外競爭對手的幾個真相

新冠肺炎疫情對中國五大產業發展影響

智慧手錶新亮相：OPPOWatch、小米手錶和AppleWatch比一比

當人類專利工程師遇上AI審查委員

前景不亮！2020全球LED元件市場衰退15％

開放授權平台 把專利變成防疫科技助力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。