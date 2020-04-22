中國新冠肺炎造成的全球政經影響

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

中國新冠肺炎疫情還在持續發燒中，很可能2020年第二季，全球景氣和醫療後勤都會陷入低潮，直到下半年，或許防堵疫情蔓延才會傳出好消息，然後消費經濟才隨後復甦。

2020年第一季，人類面臨近年來最大規模的疾病災難，從中國湖北省武漢市開始大規模爆發的中國新冠肺炎疫情，在3月以後全面擴散到全球各地，而應該挺身而出領導全球防堵疫情擴散的世界衛生組織（WHO），其秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一系列的怪異發言，幾乎都是偏袒中國，被全球許多網友揶揄是中國衛生組織（ “C” HO）。

中國隱瞞太多疫情相關的醫學資訊和統計數據，WHO卻沒有譴責和糾正，反而讚揚中國的防疫工作相當完善，讓全球許多國家在防堵疫情的黃金時間，過於鬆懈，防備心嚴重不足，結果3月份的全球疫情大擴散，許多國家開始進入變相「鎖國」，航空業、餐飲業、運輸業、娛樂業等許多服務業乏人問津，全面陷入大蕭條。

肺炎疫情已經造成全球經濟危機

但是隱瞞疫情的罪魁禍首：中國，卻在世界各國忙著處理疫情造成醫療後勤癱瘓的時候，透過各種媒體或網路進行假新聞宣傳，企圖洗刷中國新冠肺炎疫情不是爆發自中國的事實（新冠肺炎在2019年底就已經在武漢市有擴散的徵兆），然後透過捐贈「口罩、呼吸器、醫療用品」，來進行外交美譽。後來法國媒體把中國的行為稱為「有圖謀的慷慨政治」，所有中國的對外援助，都會擴大渲染宣傳。

歐盟委員會主席直接評論，在中國最危急的時刻，中國向歐盟要求援助，歐盟提供中國許多醫療物資，中國沒有做任何報導，但是當中國援助歐盟時，卻企圖通過人道援助來扭轉他們自身的形象，人們不難體會，在他國受難之時，中國過度的擴大宣揚，他們如何援助外國，這情況不是善意的表現。

當被WHO長期屏除在醫療防衛系統的台灣，疫情持續受到控制，甚至突然捐贈歐美等許多疫情嚴重的國家，大量的口罩和醫療資源時，許多國家的媒體輪番報導台灣在防疫工作的表現非常傑出，反而是WHO與中國，不斷的打壓台灣，政治干預醫療，美國和歐盟等許多國家，反而感謝台灣適時的雪中送炭，反觀中國企圖把新冠肺炎疫情抹黑來自於美國軍方，川普（Donald Trump）政府認為中國的作為並不恰當。

事實上，中國新冠肺炎疫情造成的，不僅是醫療問題，更多的是經濟問題，例如大規模的限制人們的外出消費與娛樂旅遊，甚至學校暫時關閉，於是服務業受到前所未有的蕭條，例如美國的初領失業救濟金，短時間內爆增到600萬人以上，這是非常驚人的失業人潮，雖然較高機率只是暫時性的疫情效應，但經濟短期受到的衝擊仍然非常劇烈。

圖1：今年3月底，美國初領失業救濟金人數暴增至歷史新高 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖2：2016年至今主要國家央行購債規模 （資料來源：https://am.jpmorgan.com/）

因應經濟衝擊，各大央行聯手購債放資金

所以全球主要央行，包含FED、ECB、BOE、BOJ、中國央行，不約而同聯手全面擴大流動性，不管是調降存款準備率、降息、量化寬鬆還是美國公債當作擔保，利用附買回交易取得美元，增加流動性，主要央行都只能快速擴大資產負債表，各國政府也是推出許多舒緩消費經濟大降溫的政策來緩和衰退衝擊。因為如果不這麼做，那麼許多中小企業和基層勞工族群，恐怕無法以手上足夠的現金流，來撐過短期的低迷時刻，短期數周的無薪假或臨時資遣，就會讓他們的收入驟失，連基本的生活支出都不夠。

這跟2008年的金融海嘯有所不同，當時政府主要的是搶救大到不能倒的企業，但2020年的消費衰退，政府主要搶救的是中小型企業和基層勞工，要幫助這些族群，政府大概只能用現金直接補貼了，必須協助他們撐到疫情緩和，消費衰退結束，否則會造成更多人失業，國家經濟受到的負面危害會更驚人。





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