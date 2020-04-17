從香奈兒商標侵權一案看混淆誤認之虞與減損之虞

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

為加強保護頗負盛名、極具創意的商標，台灣商標法於2003年修正時新增「減損之虞」規範，讓著名商標保護不再受限於同一或類似商品或服務。本文透過智慧財產法院107年民商上易字第4號民事判決（後稱「本案」），闡述「減損之虞」與「混淆誤認之虞」在適用上之異同與關聯性，協助釐清此兩者概念。

事實

上訴人兄長曾與其配偶以「香奈兒」為名經營SPA休閒旅館，於旅館招牌、廣告傳單、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等行銷物件使用「香奈兒」及「CHANNEL」字樣，並以「CHANNEL」字樣作為網域名稱之特取部分，被上訴人瑞士商香奈兒股份有限公司對此提起侵害商標權訴訟，且獲勝訴確定（後稱「前案民事訴訟」） 。

嗣後，上訴人於103年與他人出資設立香馜兒有限公司（即上訴人公司，105年更名為「心媞公司」），並受讓香奈兒SPA休閒旅館之經營權與營運設備，將原本行銷物件上之「香奈兒」字樣變更為「香馜兒」；被上訴人復對此提起訴訟，主張上訴人行為不僅使相關消費者有混淆誤認之虞，亦減損「香奈兒」商標之識別性及信譽 。

主要爭點

1. 是否屬於商標法第68條第3款 之侵害商標權行為？

法院認為 本案不構成混淆誤認之虞 ，其理由如下：

(1) 消費者無法知悉「香奈兒」多角化經營情形

「香奈兒」商標雖指定使用於紙盒、面紙等商品，另亦指定使用於汽車旅館、休閒度假中心、餐廳等商品或服務，且被上訴人主張「香奈兒」品牌確實跨足酒莊與餐廳，惟單憑靜態註冊資料、新聞報導及相關證據，實無法證明消費者知悉「香奈兒」品牌有經營紙盒、面紙盒、汽車旅館等業務之情形。

(2) 「香馜兒」與「香奈兒」品牌價值差異甚大

「香奈兒」品牌以高級精品形象深植消費者心中，而上訴人公司經營之香馜兒SPA休閒旅館係位於交流道附近的平價汽車旅館，其內裝潢、設備、氣氛等均與奢華時尚之精品印象有極大落差，無論是實際消費或瀏覽網頁之人，實不可能誤認該汽車旅館與「香奈兒」為同一來源或存在關係企業、授權、加盟或其他關係，自然不致產生混淆誤認之虞。

2. 是否屬於商標法第70條第1款之視為侵害商標權行為？

法院認為 本案構成商標減損 ，其理由如下：

(1)「香馜兒」與「香奈兒」兩者商標高度近似

上訴人係以略經設計之「香馜兒」較大字體由左至右排列，且結合「Spa休閒旅館」較小字體而呈現其商標，就整體而言，刻意突顯的「香馜兒」字樣予人寓目印象深刻。儘管如此，該商標與「香奈兒」商標相較，皆是由三個中文字組成，第一及第三個字皆為「香」與「兒」，其排列順序與位置完全相同；縱然中間「馜」（ㄋ一ˇ）與「奈」（ㄋㄞˋ）字有些許差異，但兩者發音相仿，僅母音部分有「ㄧˊ」與「ㄞˋ」之別，連貫唱呼頗為雷同，故認定兩者在外觀及讀音上均相似，係構成近似商標且近似程度甚高。

(2)「香馜兒」有致減損「香奈兒」著名商標識別性或信譽之虞

根據《商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準》，是否有減損之虞，須參酌下列因素：

商標著名之程度：越著名之商標越可能遭受減損 商標近似之程度：如兩者商標近似程度不高，較能證明有減損之虞 商標普遍使用於其他商品或服務之程度：如商標廣泛使用，較不可能遭受減損。 商標先天或後天識別性之程度：創意性商標較易達到減損保護所要求之識別性與著名程度 其他參考因素 在減損識別性方面

法院指出，「香奈兒」並非既有詞彙或事物且極為著名，無論先天或後天均具有高度識別性（因素I.與IV.）。再者，上訴人未能證明「香奈兒」字樣已廣泛使用於不同的商品或服務（因素III.）。鑑於使用「香馜兒」商標之SPA休閒旅館與使用「香奈兒」商標之時尚精品，兩者市場區隔明顯，再加上兩者商標近似程度甚高（因素II.），曾強烈指示單一來源之「香奈兒」商標若變為指示兩種以上來源，或在消費者心中留下非單一聯想或非獨特性之印象，將沖淡「香奈兒」商標與所表彰商品或服務來源間的關聯性，以致有減損識別性之虞。

法院指出，「香奈兒」並非既有詞彙或事物且極為著名，無論先天或後天均具有高度識別性（因素I.與IV.）。再者，上訴人未能證明「香奈兒」字樣已廣泛使用於不同的商品或服務（因素III.）。鑑於使用「香馜兒」商標之SPA休閒旅館與使用「香奈兒」商標之時尚精品，兩者市場區隔明顯，再加上兩者商標近似程度甚高（因素II.），曾強烈指示單一來源之「香奈兒」商標若變為指示兩種以上來源，或在消費者心中留下非單一聯想或非獨特性之印象，將沖淡「香奈兒」商標與所表彰商品或服務來源間的關聯性，以致有減損識別性之虞。 在減損商譽方面

依上訴人所述，「香馜兒SPA休閒旅館」提供的住宿服務一晚僅需2,000元至4,000元，此與「香奈兒」所標榜之國際精品形象落差甚大，將使其精緻、時尚及高品味印象產生平價旅館聯想之結果，以致有減損商譽之虞。





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