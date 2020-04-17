全球防疫下的剛性需求：視訊軟體大比拚

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

新型冠狀肺炎疫情正在全世界蔓延，大部分的商業及學習活動都無法正常進行。為了防堵疫情擴散，遠距視訊軟體一夕暴紅，因為資安疑慮近期頻上新聞的Zoom，每一天進行線上會議的使用者都超過2億人！遠距工作讓企業必須使用視訊會議軟體進行工作討論、團隊協作甚至檔案共享，同時也讓公司暴露在機密洩漏的資安風險中，一不小心就可能成為駭客覬覦的目標……

四大視訊會議軟體：Zoom

在這段隔離防疫期間，來自美國加州的遠距視訊軟體Zoom，使用量在短期內激增， 截至去年12月底，每日在Zoom上進行的會議參加人數最多為1,000萬人（包含免費和付費），到了今年3月，每天有超過2億的免費和付費會議參與者。

圖、Zoom是新冠肺炎疫情爆發後備受注目的遠端會議服務軟體。 （圖片來源：Zoom）

隨著Zoom在全球各地大受歡迎，越來越多的資安漏洞問題也陸續浮出水面，除了面臨駭客攻擊，還有層出不窮的隱私疑慮，包括台灣、新加坡、英國、德國、加拿大澳洲等政府部門，都開始禁止使用Zoom。Zoom也坦承，過去服務的對象主要以企業客戶為主，從全球最大的金融服務公司到首屈一指的電信供應商、政府機構、大學、醫療機構和遠距醫療團隊，但是當初在設計產品時，並未想到在短短幾周內，會遇到在家工作、線上教學和遠距社交等與過往不同的使用型態，並面對大量不同用戶使用Zoom，結果帶來當初在平台設計時無法預料到的挑戰。

思科WebEx

思科WebEx Meetings是一套以思科WebEx Cloud傳送的「軟體即服務」（SaaS）解決方案，有助全球的員工和虛擬團隊以實時方式見面和協作，就像是在同一個房間工作一樣。事實上，線上協作比面對面的協作更具成本效益，不但節省外出的時間和開支，甚至無需會議室空間。 根據思科統計，目前每個月有來自全球的7,100萬人參加WebEx會議，每個月有30億分鐘的視訊會議以及螢幕分享 ，無論是企業、機構和政府都能使用思科WebEx方案來簡化業務流程，提高銷售、營銷、培訓、項目管理和技術支援團隊的工作成果。

在資料處理方面，思科WebEx會議階段作業使用多個位於世界各地的資料中心來切換裝置。這些資料中心經過特別部署，以放置在靠近主要互聯網接入點的位置，並使用全球各地的專用高頻寬光纖來路由流量。為了建立可靠的安全系統，WebEx產品皆透過思科WebEx Cloud傳送，這是一項用於即時網路通訊的基礎技術。WebEx Cloud遍佈全球的數據中心，皆位於策略性的網路存取點。思科在WebEx Cloud中運作整個基礎架構，來自美國的資料會留在美國地區，而在歐洲內的資料則會留在歐洲地區。此外，思科營運網路提供點（PoP）地點，以增強主幹連線、互聯網對等、全球站點備份和緩存技術，提升最終使用者的操作表現和可用性。

思科WebEx會議分成主持人、候補主持人、主講者和出席者四個角色，所有 WebEx 會議內容（聊天、音訊、視訊、桌面或檔案共用）都是暫時的，只會在會議期間存在，在預設的情況下，會議內容不會儲存在任何一部思科雲端或參加者的電腦中。思科只會保留兩類會議資料：活動詳細錄製（EDR）和網路錄製（NBR）檔。

圖、思科WebEx各項服務內容 （圖片來源：思科）

訊連科技U會議

來自台灣的訊連科技U會議，主打「輕鬆邀請和安排會議」，以瀏覽器為主的會議方式，讓對方無須進行額外的下載、註冊或電話撥入複雜的號碼，只要輕鬆按一下就能進入會議，並搭配使用者的Outlook和Google日曆排程系統，提醒即將到來的U會議通知。

搭配U的會議功能，可以主持多位與會者的語音或視訊會議。可參與會議的與會者人數，取決於所訂購的U會議訂閱方案，若要參與會議，可以在PC或Mac電腦、Android或 iOS 裝置上免費下載U，或是使用電腦上的 Google Chrome 網頁瀏覽器來參與會議，隨時隨地和世界各地的人面對面交談。U 會議提供與會者極簡美感的視訊版面配置，並隨著訪客人數變動進行調整。

圖、電腦版中的U會議外觀 （圖片來源：訊連科技）

U會議讓使用者輕鬆共享螢幕或特定視窗，像是 Word文件或 PowerPoint 投影片，使用 30fps的高傳輸率，傳輸流暢毫不延遲。此外，藉由整合訊連科技 U 通訊的功能，還能在視訊通話期間或通話結束後輕鬆分享文件或文字訊息。





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