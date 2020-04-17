肺炎疫情紓困 現金發與不發都是難題

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

當政府推出因應肺炎疫情的經濟紓困方案後，社會上一直有著希望直接對民眾發放現金的呼聲，但這項方案卻也一直不在政府的考量範圍內。平心而論，發放現金對於刺激消費的效果，確實會因為儲蓄效應而衰減，但對許多已經沒有正常收入、即將陷入困境的人來說，現金的價值可能比我們以為的還要更高。

新冠肺炎疫情對民生消費的影響正逐漸擴大。根據新聞報導，台北知名的老字號餐廳「天廚菜館」，原本在4月6日時宣布由於業績嚴重下滑，將自4月16日起暫停營業兩個月；但由於忠實顧客的拜託以及發覺政府對員工的補助方案緩不濟急，隔天又宣布不會停業，會先為員工們撐著。

在一片低迷的經濟氛圍中，仍然有餐廳業者願意撐下去，當然是個好消息；但這則新聞沒說的是，如果疫情持續嚴峻、經濟持續低迷，生意還能夠維持多久？到時候，這些員工又該怎麼辦？

天廚菜館只是眾多受害的餐廳業者之一。而為了因應新冠肺炎對經濟的衝擊，近一個月來行政院推出了相當多的政策；其中，對於就業人口最多、分布也最廣的民生消費產業，經濟部也設計了振興抵用券、貸款利息補貼、瓦斯水電費用減免……等手段。另一方面，勞動部也對失業或者減班休息的勞工推出「充電再出發計畫」，鼓勵參加在職訓練課程，更在全國釋出一萬個以上的打工機會，讓時薪制以及非典型雇用的勞工，也能夠有基本收入。

經濟紓困方案主軸：先降低壓力，再刺激消費

這些方案背後的策略很清楚：在疫情期間，先減輕民眾與企業的壓力，疫情結束後再刺激消費，讓經濟回到正軌。以即將來臨的報稅季來說，過往只有一個月的申報期間，但今年卻延長至兩個月，以避免人民因納稅而出現資金缺口。其他如利息補貼、公營事業大樓降租……等，目的也是舒緩承租戶，尤其是廣大中小企業的資金成本。

這個策略也能夠解釋為什麼政府不選擇直接對一般民眾發放現金。如果企業只是營收減少，而不是毫無生意可做，日常營運的成本降低之後，仍然會有利潤，經濟活動也不至於停擺，直接發放現金的必要性不高。而且，直接對民眾發放現金，難免會有人儲蓄起來不投入消費，對振興經濟的幫助會十分有限，還不如透過折扣、振興券的方式來刺激買氣。

政府為了因應肺炎疫情的經濟衝擊，分別推出了公部門工作機會（上）與消費振興券（下）的紓困方案。 （資料來源：勞動部、經濟部網站）

發放現金最直接，但刺激消費效果有限

然而，發放現金也並非一無是處。最大的好處，就是直接、簡單、可以立即收到成效。換言之，如果政策的目標是「救急」，最快的方法當然是把一筆現金交到需要的民眾手上，至少可以讓往後幾天的三餐獲得溫飽；比較起來，不論振興券、降租金、利息補貼、公部門打工……等，比較像是「救窮」，雖然執行方案更為細膩、全面，總是需要一些時間才能產生效果，甚至有些方案能提供的名額有限，有需要的人還是可能被拒於門外。

所以，是否該直接對民眾發放現金，端看現在要迫切要解決的問題，到底是救急還是救窮。老實說，當前全球的消費降溫，與經濟景氣循環的好壞無關，而是肺炎疫情造成的全球需求驟減。現在大部分人每天的主要活動就是待在家裡，既然哪裡都不能去，消費的機會自然大幅減少，更不用說疫情蔓延至今，不管在哪個國家都沒有緩解跡象，更讓人民對未來有著節儉度日的預期。

因此，如果疫情前景持續膠著，恐怕再怎麼多的誘因，也無法鼓勵人民自掏腰包花錢救經濟。

我們目前所面臨的不只是經濟問題而已。台灣其實有許多生活在社會安全網邊緣的人，他們可能是半工半讀的在學生、街角麵包店的學徒、或者是任何一家廣告公司的外包業務。承平時期，經濟巨輪能正常運轉，這些人都還能安穩地生活；但在疫情的當下，他們平日賴以維生的工作很可能就這樣消失。此時若能有一筆救急的現金在身邊，對這些人來說，可能就是最好的慰藉了。





【詳細內容請見《北美智權報》258期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】