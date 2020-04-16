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諾基亞貝爾「出局」為何？ 2020中國通信設備市場迎新一輪洗牌

聯合新聞網 / 北美智權報

【Lane／愛集微】

在新的基建吹響5G網路建設號角後，電信業者與設備商市場迎來又一輪變局。

中國移動最近公佈了最受關注的2020年5G二期無線網路主設備集中採購結果。在這一涉及28個省市自治區，數量達232,143座站共計371億元(人民幣，下同) 的採購大單中，華為贏得了總合同份額的57.3％，中興通訊獲得28.7％，愛立信占比11.5％，中國信科2.6％。而最令人訝異的結果是，諾基亞貝爾首次無標中選，引發業界各種猜想。

但其實早在此次結果公佈前，便已有業界人士指出，根據中國移動此次採最多4個中標人的競標規則，目前活躍於國內通信市場的五大設備商必有一家將出局，因此相對而言，傳統占比靠尾的諾基亞貝爾與中國信科將有一家有極大概率無法出現在此次採購名單上，而最終這一出局者定格在諾基亞貝爾身上。

「不過，這還是打破了傳統『3+2』的電信業者採購分配規則。」一位電信業者指出，所謂『3+2』，即華為、中興、大唐（現已與烽火合併為『中國信科』）三家中國設備商與愛立信、諾基亞貝爾兩大海外設備商。多年來中國三大電信業者的採購份額，都由這五家設備商瓜分，其中，愛立信和諾基亞貝爾兩者份額雖常有浮動，但總體而言二者相加保持在25%左右。

而伴隨著諾基亞貝爾的出局，這一空出的市場份額也主要由華為、中興所分食，這也使得中國設備商在中國本土通信市場的占比份額進一步擴大。考慮到當下時值中美貿易摩擦頻仍與中國5G商用關鍵部署年的語境，2020年Q1的此次中移動採購所引發的通信設備市場變局，或許會成為又一場對未來中國電信市場格局走向影響深遠的標誌性事件。

諾貝出局事出有因

如果以2019年作為中國5G元年標誌，那設備商的份額之變也是早有跡可循。

從構成劃分上來看，5G網路建設可分為核心網、接入網、承載網三大部分。上述電信業者表示，在三部分採購中，核心網的升級需求與採購份額最少，承載網則由於涉及光網升級佔據份額次席，而份額最高的則落在5G獨立組網SA模式中要求更新替換率最高採購數量最大的接入網設備，這也使其成為5G招標中最具價值也最受業界關注的部分。

公開資料顯示，2019年中國國內三大電信業者約有13萬基地台，其中按占比來看，華為約占50%，中興約占20%，大唐電信約5%，而愛立信和諾基亞貝爾合起來約占25%。興業證券一位分析師指出，從2019年的結果來看，華為佔據半數比例是近年來中國國內電信業者集採的常規結果，因此可視作與此前持平，但相比於過去在中國本土市場接近25%的份額，中興實際上是略有退步的。

該分析師同時指出，雖然中興份額在2019年進一步被壓縮，但海外廠商的未來其實才最不為業界看好，這其中包括國際局勢與技術領先度兩大原因。「一方面，2019年中美貿易談判多次僵持，同時海外多國在5G領域打壓華為與中興等中國廠商的事件不斷發生，使得投資市場傾向於認為，國內電信業將會更趨向於扶助中國本土廠商。」

另一方面，前述業界人士認為，近年來以華為、中興為代表的中國廠商5G技術持續領跑，也使得電信業者的確更加青睞本土廠商。以5G專利為例，據lplytics統計，以華為中興為代表的中國廠商在全球5G標準必要專利(SEP)占比36%，遙遙領先美國、韓國、芬蘭等國家，但即便如此，一位長期在3GPP擔任5G標準制訂的中國設備商人士告訴集微網，中國廠商有時為了不過分「高調」，甚至會主動放棄某些標準制訂的主導權。但從中也可得窺，中國設備商在5G領域的領先程度。

※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登


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