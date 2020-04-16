新冠肺炎疫情衝擊ICT產業 伺服器、網通產品逆勢成長

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

新型冠狀肺炎疫情擴散並影響全球資通訊（ICT）產業發展，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼副所長洪春暉指出，若疫情能在第二季受到控制，今（2020）年ICT產業有機會U型回升，廠商必須「超前部署」非接觸式科技與應用，才能抓住疫情過後的潛在發展機會。

疫情襲向歐美地區，半導體產業下半年訂單受衝擊

半導體產業方面，因為新型冠狀肺炎疫情擴大至大陸以外地區，歐美客戶因受疫情衝擊，而採保守態度，導致大陸復工的工廠訂單減少，目前下半年訂單能見度仍低；高階製程產能供不應求，延緩疫情衝擊。在物流及政府管控政策下，對以無廠半導體（IDM）為主的歐美半導體廠商將造成衝擊，歐美主要為全球IDM廠製造的重要產地， IDM廠的產品大部分具有市場寡占性，並具備獨家的專利技術及高度可靠度需求，主要產品包含CPU、Sensor、MEMS、RF晶片、車用電子、功率半導體等產品，短時間難以直接委外代工方式補充產能；全球IDM大廠封測產能多數集中於東南亞，隨著近期東南亞病例急速攀升，各國政府管控政策已影響當地封測廠的產能，將對IDM廠商帶來另一波衝擊。台灣半導體產業上下游生產供應鏈完整，由於半導體產業自動化程度高，受到廠內感染而使生產線停擺的風險小，受到疫情影響較為輕微，但仍需持續關注國際物流，恐影響零組件供貨及交期延長。

從市場面來看，歐美地區疫情持續擴大，許多國家關閉商場及賣場，全球電子終端業者紛紛下修2020年展望，將影響其對供應鏈下單。隨著大陸市場逐漸解禁，刺激經濟措施有利於產品銷售成長，但影響情形仍需視消費力道而定。洪春暉也說，電子產品需求的回溫程度將視疫情控制情況而定，台灣半導體供應鏈2020年表現將受到影響。

在智慧型手機產業方面，目前大陸供應鏈復工狀況優於預期，部分地區已恢復第一季原有產能，但印度鎖國21天，在當地設廠組裝的品牌都受到影響而暫停生產。由於中、日、韓等國疫情逐漸控制，大部分手機零組件開始恢復正常供應，但東南亞、歐洲與美國疫情擴散，被動元件、感測器、半導體封測等有隱憂。雖然智慧型手機廠商積極拉貨，但下半年需求預期將顯著衰退，訂單可能因此下修，不過5G動能尚可維持不墜，4G手機的出貨量則會顯著衰退。

應對疫情，網通產業需求上升

資策會MIC樂觀預估，疫情若能在第二季受到控制，下半年ICT產業將逐漸回溫，預期全球筆電、桌電與智慧型手機整體出貨將會下滑1至2成，而在雲工作、居家辦公、在家學習推波助瀾下，伺服器、網通產品出貨則出現逆勢成長。由於全球遠端需求不斷加大，加上各地資料中心持續建置，2020年伺服器出貨預計增加2.5％～3％；同樣的需求也出現在網通產業，由於通訊建設的採購量上升，網通產業有機會成長1％～4％。

台商有許多網通組裝廠設在江蘇、廣東地區，隨著大陸各省陸續解封、復工率持續提升，中國大陸地區產能可望加速恢復；另一方面，東南亞地區受疫情擴散影響，包含菲律賓、馬來西亞、越南等地實施人員出入境、運輸管制，廠商在這些地區的生產步調和物流作業，將會受到管制影響。由於被動元件、記憶體等零組件廠商出貨供不應求、價格上漲，可能使產品出貨遞延，網通廠商必須持續向供應商協調出貨。

從市場面觀察，中國大陸疫情逐漸趨緩後，中國移動等電信商宣布擴大資本投資，加速行動與固網基礎建設，有助回復中國大陸對於網通產品採購需求，成為網通產業未來成長動能。全球多國正在採取封閉管制，人員限制移動下，企業、個人對連網需求增加，美國營運商Verizon就指出，遠距工作讓其VPN的數據使用在一周提升34%，長期看好市場對寬頻上網的需求，但因歐美地區疫情持續擴大，受供應端產能調配及人流管制等影響，整體出貨可能遞延。

圖一、2020年主要ICT產品全球出貨預測 （圖片來源：資策會MIC，2020年4月）

洪春暉表示，今年ICT產業雖不至於出現V型反轉，至少可以有U型回升，不過仍須視疫情發展而定，廠商是否能「超前部署」潛在的發展機會是重點。2020年ICT產業供應鏈與市場的不確定性，使產業短期內仍面臨高度系統性風險，建議廠商善用ICT科技，進行更彈性的全球供應鏈佈局，才能因應未來無論是傳染病、區域政治或其他因素而經常面臨的系統性風險。

世界各國都在控制人流以抑制疫情擴散，「非接觸商機」成為全球產業新契機，遠距上班、遠距教學甚至休閒娛樂已成為趨勢，除了筆電採購需求增加，最重要的是帶動企業與個人連網需求大增，同時也凸顯了高速寬頻與5G發展重要性。洪春暉指出，未來可預期網通基礎建設與產品需求將持續增加。另外，防疫過程中出現的三大類別「人工智慧」、「物聯網」、「生物醫學」中的各種新興科技應用，將為產業帶來新發展機會。

圖二、防疫科技應用三大類別 （圖片來源：資策會MIC洪春暉簡報）

新冠病毒疫情的蔓延使2020年的ICT產業前景蒙上陰影，無論是供應鏈端或是市場面，都充滿高度不確定性，短期內ICT產業仍面臨高度系統性風險，需審視積極規劃應變措施。為避免未來因傳染病、區域政治或其他因素而經常出現的系統性風險，各產業必須善加利用ICT科技，進行更具彈性的全球供應鏈佈局。在這波營運低谷中，廠商應該預先設想疫情之後的變局，超前部署具市場潛力的新興非接觸式科技與應用，才能抓住疫情過後的新機會。





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