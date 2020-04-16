快訊

入境人數掛蛋！ 桃機五方案因應 林佳龍拍板關20登機門

獨／病毒海嘯重創何潤東副業 投資2千萬的SPA館宣布收攤

歐美疫情吃緊 USPTO、EPO推應變措施

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

疫情衝擊日廣，世界主要專利局陸續推出應變措施，不過即使有期限展延機會，多國智權事務從業人員仍建議申請人、權利人盡可能按原官期限送件繳費，除可省卻額外規費、服務費開支，也可避免衍生不必要的變因風險。

疫情蔓延全球，衝擊層面日廣，世界主要專利局陸續推出應變措施，例如推廣局內人員遠距辦公、展延各項送件繳費期限、免除部分文件或規費負擔之類。不過這些措施雖於申請人、權利人有益，但異地辦公多少打亂各局常規作業步調，且即使有期限展延機會，多國智權事務從業人員仍建議申請人、權利人盡可能按原官期限送件繳費，除可省卻額外規費、服務費開支，也可避免衍生不必要的變因風險

比方，若未能於規定期間送件繳費，許多國家或區域組織相關法規訂有請求復效、恢復原狀辦法，且多數專利局都有不可抗力豁免因素相關條款。然而，這些辦法、條款不見得能適用每種期限規範，即使適用，所需達到的要件也不盡相同，部分專利局只需送件繳費人聲明逾期非蓄意為之，部分專利局可能要求證明已盡注意責任，而這波疫情雖不可歸咎於個人，個別專利局也多表示會酌情作最有利申請人、權利人的處分，但若真受波及而逾期送件繳費，實際需要出具的證明材料、官方把關門檻，目前仍充滿未知數。

其實現今許多專利局都受理線上送件繳費，盡可能按原本排期作業，才是保險上策。否則，踩著展延後的新期限和眾多申請人、權利人一起送件繳費，即使當地代理人有能力調度在家辦公員工消化處理，但若碰上該國網路壅塞不穩、官方網站臨時癱瘓維修，任何一點意外都可能導致又一次逾期。若是紙本權證、部分簽名文件無法線上提交，尤其涉及國際條約載明期限或各國法定期限者，更需把握時間盡快處理，以防跨國郵務傳送卡關，無端產生額外費用，甚至喪失相關權利，無從挽救。

以下僅列出截至本文撰稿時已知的USPTO、EPO專利案件應變處置，但因疫情持續發展中，各國應變措施不斷更新，若有需要，仍請詢問相關專利局、聯繫當地代理人，以取得最及時的官方資訊及正確的處理方式。

USPTO

USPTO官網有專設的疫情訊息頁面，隨時更新相關公告，方便使用者參考。目前該局已謝絕外賓到訪，各類面詢、口審等程序，基本都改為電訪或視訊會議。USPTO並依2020年3月27日甫頒布的CARES新法授權，公告展延部分發明案送件繳費期限，包括OA回覆、領證費繳費、訴願相關文書提交及規費繳交之類的期限，以及小實體或微實體申請人、專利所有權人回覆初審官函及年費繳納官期，皆有30天的展延寬限。

簡言之，針對3月27日至4月30日到期的前述期限，若申請人、專利所有權人、發明人、代理人、程序請求人、其他作業相關人員因疫情因素，譬如辦公室關閉、現金周轉吃緊、無法取得所需檔案資料、差旅延誤、個人或家人確診、其他類似狀況，以致無法及時送件繳費，可附具說明，在原到期日起30天內送件繳費，USPTO不會計入逾期。

假使逾期，因USPTO認為這波疫情已可視為37 CPR 1.183規範的特殊情況，若因此未及於官期內回覆繳款導致申請案廢案、Reexamination程序終結或限縮，可依37 CFR 1.137(a)請求恢復原狀，並在滿足以下各項要件的情況下，毋須繳納37 CPR l .17(m)規費：在規定期間以規定方式線上補提官期內原應提但未提項目、附具USPTO相關公告複本、聲明延誤係因相關人員本人受疫情影響未及處理。

EPO

EPO官網亦設有疫情即時資訊網頁，原排定在2020年4月17日或該日前展開的實審或異議口審程序，除非改採視訊方式進行，否則在後續通知發布前一律暫緩執行，且自4月2日起，除非另提請求，EPO實審部門的口審程序預設採視訊方式進行。

根據該局3月15日公告，因EPO所在地目前對人員移動等事務有諸多管制，應已符合EPC細則第134(2)條條文所提特殊狀況，因此在3月15日或該日後到期的期限，統一先展延到2020年4月17日，而此一措施也適用PCT案。屆時事態若未好轉，EPO可能再研議進一步展延措施。

而後EPO 3月30日再追加公告，按其解釋，4月17日及該日前這段期間，其締約國郵務遞送困難，已構成EPC細則第134(2)條條文所提特殊狀況，結合EPC細則第134(1)條條文規定，因4月18、19日恰為週末，故相關期限應自動展延至其下一工作日，即4月20日。而獲得展延的期限包括規費繳納期限，但像EPC第76條分割案申請這類限特定情況、EPC細則第116條口審文書提交這種限特定日期的期限，不在適用之列。

另方面，4月1日起EPO新規費開始生效，而多項規費其新舊規費金額之適用基本是以繳費日區分，繳費時應留意應繳金額。不過EPO在這裡為年費應繳費人提供了一項福利：2020年3月31日到期年費，現可延至2020年4月20日繳交，而只要年費到期日落在2020年3月31日或該日前，或年費繳費期間在該日截止，即使在2020年4月1日或該日後才繳年費，仍可按未調整前的舊規費金額繳納。

假設申請人或其代理人居所、營業處所因不可抗力因素，未能於展延後的新期限日完成送件繳費，EPO建議依EPC細則第134(5)條條文尋求救濟。而PCT細則第82quater.1條條文有類似規範，因此PCT國際階段申請案，亦可比照辦理。


【詳細內容請見《北美智權報》258期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局

要將研發能量轉化成市場地位，專利無疑是最重要的工具。然而，儘管這幾10年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源，每每在專利訴訟戰場還是輸多勝少。競爭對手的急速成長是原因之一，但我們自己能否有更扎實、更系統性的國際專利布局，才是真正影響成敗的關鍵。

選對法院選對律所 輕鬆取得訴訟優勢─淺析摩托羅拉 vs. 海能達智財權訴訟戰

2020年2月17日，海能達通信股份有限公司（Hytera，以下簡稱「海能達」）發出公告，表示摩托羅拉解決方案公司（Motorola，以下簡稱「摩托羅拉」）起訴其侵犯多項營業秘密及著作權的訴訟（1:17-cv-01973），已於2月14日由美國北伊利諾法院陪審團作出裁決。陪審團支持摩托羅拉的侵權指控，裁決海能達及其美國子公司支付損害賠償 34,576.12 萬美元及懲罰性賠償 41,880 萬美元，合計 76,456.12 萬美元（約合人民幣 52.71 億元）。

歐美疫情吃緊 USPTO、EPO推應變措施

疫情衝擊日廣，世界主要專利局陸續推出應變措施，不過即使有期限展延機會，多國智權事務從業人員仍建議申請人、權利人盡可能按原官期限送件繳費，除可省卻額外規費、服務費開支，也可避免衍生不必要的變因風險。

2020美國專利訴訟調查搶先看

每年2月都是LexisNexis旗下的Lex Machina發表前一年度美國專利訴訟報告的重要時刻，今年也不例外，2020年版的英文版本報告已於2月分面市。本年度的 Lex Machina 專利訴訟報告己經是第十年採用Legal Analytics 作為分析工具。在過去十年間，專利法的實施和業務都發生了巨大變化，這份分析報告介紹了其中一些重大事件。報告所呈現的是聯邦地方法院的資料，重點圍繞 2010 年至 2019 年的整體資料，並對 2019 年進行了回顧。此外，還包含了 PTAB 自 2012 年成立以來的資料，以及對 2019 年資料的探討。

2019美國發明專利獲證量解讀：各國均有斬獲，未來成長可期

在歷經多年的委靡不振後，2019年的美國發明專利可說是一吐怨氣，出現了久違的雙位數獲證量成長。其中，雖然中國企業的獲證量成長態勢仍然相當兇猛，但美國、日本、加拿大、德國企業的收穫也十分豐碩，而且就公開案量也穩定緩升的現象看來，美國發明專利獲證量的成長期，可能才剛開始而已。

EPO公布2019專利指數：數位科技類申請劇增、AI、5G領域多方角力

早前，歐洲專利局EPO (European Patent Office) 公布了2019專利指數。當中，最值得注意的是，數位科技領域的專利申請數大幅提升，與上一年度相比成長了近20%，大部分相關申請來自美國、中國及韓國；顯示歐洲在下一波全球經濟的數位化轉型過程中，是一個相當重要的關鍵市場。此外，華為、愛立信及高通在數位通訊網路及無線通訊類的歐洲專利申請競爭踴躍，一定程度上反映了各通訊大廠角逐5G市場的決心。

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

近期整個大陸都忙於對抗疫情的救治行動中；但另一方面，「李文亮」、「火神山」、「雷神山」等和新冠肺炎相關的熱門詞彙，卻在大陸出現商標搶註的情形，就連中國工程院院士、著名呼吸病學專家鐘南山的名字，都成為搶註商標的對象。

意匠行不行-2020年施行之意匠法修正重點介紹

在日本迎接新天皇、新年號的同時，許多法規如特許法等也迎來了新的修正條文（「特許法等の一部を改正する法律案」）。而本文要討論的就是日本國會於令和元年（2019年） 5月10日通過《意匠法》（用以規範設計專利的法律）的修正案，該修正後的新法於2019年公布，並將於今（2020）年4月1日正式施行。

資金行情推升 美國房地產市場可望受惠

維持了11年多頭榮景的美國股市，在肺炎疫情的打擊下急速反轉，即使聯準會祭出強勢貨幣政策，仍然難以扭轉當前的頹勢。不過，這些成本極其低廉的資金仍然得尋找出路，如果出口不是股票市場的話，相對穩健的房地產市場，很有可能是資金行情的第一波受惠標的。

直接抓取微博用戶發佈內容 會涉及不正當競爭嗎？

同樣一句話或一段話，用戶先登陸微博發佈了，自己還能不能在微信群討論裡再說呢？估計大多數人的回答應該是肯定的。畢竟，雖然呈現相關內容的平台發生了變化，但是，用戶並沒有變，用戶與其表達的觀點或內容之間的署名或來源關係並無變化。

半導體行業薪酬逐年提升 是泡沫還是真浪潮？

當華為、中興等突然面臨晶片斷供的問題，半導體產業便出現在大眾的聚光燈下。自2014年《國家集成電路產業發展推進綱要》出台以來，中國政府政策的支持使得半導體產業飛速發展。自2015年開始，產業規模增幅均維持在20%以上。這一優異的成績，無疑給中國民眾打了強心針。

至荷比盧區域經商在商標保護上的競爭策略

荷比盧聯盟(Benelux Union)由歐洲大陸西北部的三個相鄰的君主立憲國家所組成，包括荷蘭、比利時兩個緊臨北海與英國遙遙相望的臨海國家，以及毗鄰比利時東南方的內陸國盧森堡。其中荷蘭自大航海時代起即是西方傳統上重視貿易的國家，與四面環海且位處歐亞大陸及太平洋間樞紐位置的台灣，就其地理位置及歷史淵源來看，自十七世紀起因航海技術提升而興起經濟、城鎮建設、軍事發展及貿易活動，雙方即有著密不可分的往來關係。

熱門新聞

細節、人才、策略缺一不可 臺灣科技業須重視國際專利布局

歐美疫情吃緊 USPTO、EPO推應變措施

2020美國專利訴訟調查搶先看

選對法院選對律所 輕鬆取得訴訟優勢─淺析摩托羅拉 vs. 海能達智財權訴訟戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。