2020美國專利訴訟調查搶先看

【資料提供／Lex Machina；編輯整理／李淑蓮 北美智權報 編輯部】

每年2月都是LexisNexis旗下的Lex Machina發表前一年度美國專利訴訟報告的重要時刻，今年也不例外，2020年版的英文版本報告已於2月分面市。本年度的 Lex Machina 專利訴訟報告己經是第十年採用Legal Analytics 作為分析工具。在過去十年間，專利法的實施和業務都發生了巨大變化，這份分析報告介紹了其中一些重大事件。報告所呈現的是聯邦地方法院的資料，重點圍繞 2010 年至 2019 年的整體資料，並對 2019 年進行了回顧。此外，還包含了 PTAB 自 2012 年成立以來的資料，以及對 2019 年資料的探討。

其中值得一提的是，Lex Machina 今年度的報告添加「外觀設計專利」案例的部分，允許用戶查看外觀設計專利存在爭議的訴訟案件。雖然這類案件僅占整體專利案件僅一小部分。自 2016 年以來，聯邦地方法院受理的數量持續減少，2019 年外觀設計專利案件僅 217 例，但影響力仍不容忽視。

由於報告就不同的資料對法院、法官、當事人和律師事務所的行為進行了分析，因此可用於規劃、預測以及確定訴訟策略。報告中的指標也對讀者作出開示，像是針對那些客戶、在起訴書中提出那些訴求，或者何時和解。這項研究對傳統的法律研究和傳統資料進行了補充，有助於在訴訟中獲得競爭優勢。

2019 年美國專利訴訟重點趨勢

以下是2019 年美國專利訴訟趨勢的重點介紹，讀者如有需要可以下載完整報告以進一步了解。

地方法院的重要資訊

訴訟案件在 2013 年和 2015 年達到頂峰後，專利案件量在 2019 年略有下降。高頻原告在 2013 和 2015 年提交的案件量占所有專利案件量過半，而在 2019 年，他們提交的案件占所有專利案件的 32% 以上。

案件達到里程碑階段的速度比十年前快許多。從 2010 年到 2019 年，案件到達庭審和審結的中位數時間縮減了約 100 天。2019 年，專利案件到達庭審階段的用時比十年間的整體用時更短。2010 年審結的案件到達庭審階段的中位數時間（879 天）與 2019 年審結的案件用時（780 天）相比多出了約 100 天。同樣，2010 年審結的案件審結的中位數時間（292 天）與 2019 年審結的案件用時（199 天）相比多出接近 100 天。總體來說，案件達到這些里程碑階段的速度要快於十年前。

2019 年，專利訴訟最頻繁的地區是德拉瓦聯邦地方法院 (District of Delaware)，約占所有案件的 28%。這與之前形成了鮮明的對比，2010 年的訴訟分佈得比較平均，2015 年的訴訟則主要集中在德克薩斯東區聯邦地方法院。

在過去十年間，與 Uniloc USA, Inc. 相關的多個實體提起的訴訟最多，2019 年提交的專利案件數量也始終居於首位。同樣的，Apple Inc. 在過去十年以及 2019 年是涉案最多的被告。

十年以來，Stamoulis & Weinblatt提起的專利訴訟最多，涉案高達 2,074 例；

十年以來， Fish & Richardson代理被告抗辯的專利訴訟最多，涉案高達 1,824 例。

這十年間，根據訴狀作出的判決顯著增多，無效原因的重點也發生了變化。

PTAB 的重要資訊

PTAB無效請求案件量在 2018 年第四季度顯著增長，隨後在 2019 年有所下降，這可能是由於新的司法判例和USPTO 的政策修改所致。

修改權利要求或將是未來幾年值得關注的領域 。2012 至 2018 年六年終結的庭審中，僅有九件最終修改了所有被質疑的權利要求。但是，光2019 年一年結束的庭審中就有八件最終修改了所有被質疑的權利要求。

。2012 至 2018 年六年終結的庭審中，僅有九件最終修改了所有被質疑的權利要求。但是，光2019 年一年結束的庭審中就有八件最終修改了所有被質疑的權利要求。 自 2012 年成立以來，Fish & Richardson 便活躍在大多數 PTAB 審判之中（涉案 1,048 例）。該律所在 2019 年代理請求人出席庭審的案例最多，高達 80 例。

2019 年，Etheridge Law Group 代理專利權人出席 PTAB 庭審的案例最多（涉案 69 例）。

最活躍的地方法院

2019年，挑選法院和高頻原告的時代繼續呈衰落態勢。2019年，德拉瓦聯邦地方法院專利訴訟案件量排名第一，占比接近 28%。德克薩斯西區聯邦地方法院排名上升至第四，這得益於曾任專利訴訟律師的法官 Alan D. Albright，他致力於使該法院為受理專利案件提供更多便利。此外，由於 STEM 企業在 Austin 蓬勃發展，該地方法院的案件量可能因此得以增加。





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