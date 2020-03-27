EPO公布2019專利指數：數位科技類申請劇增、AI、5G領域多方角力

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

早前，歐洲專利局EPO (European Patent Office) 公布了2019專利指數。當中，最值得注意的是，數位科技領域的專利申請數大幅提升，與上一年度相比成長了近20%，大部分相關申請來自美國、中國及韓國；顯示歐洲在下一波全球經濟的數位化轉型過程中，是一個相當重要的關鍵市場。此外，華為、愛立信及高通在數位通訊網路及無線通訊類的歐洲專利申請競爭踴躍，一定程度上反映了各通訊大廠角逐5G市場的決心。

自2012年以來，歐洲專利一直呈穩定的成長態勢，去年 (2019) EPO共收到181,000件專利申請案，與2018年的174,481件相比，成長了4%。

數據顯示，在18萬件專利申請案中，有接近一半是由歐洲國家企業申請的，其中德國占最大宗達15%。在歐洲企業以外，美國企業占了四分之一，其餘按申請案量排行分別為日本、中國及韓國。（如圖1所示）

至於台灣的部分，2019年EPO專利申請案達1576件，與2018年的1756件相比，衰退超過10%。

圖1. 2019年EPO專利申請來源地分布 （資料來源：EPO，2019）

雖然歐美企業目前在EPO的專利申請量占最大宗，但值得注意的是，歐洲企業申請數量之增長率相對較低，像申請案數量占最大宗的德國，與2018年的申請量相比才成長了0.5%，這也許可以解釋為因為申請量大，所以成長率不易提升；然而，占比分別為6%及4%的法國及荷蘭，竟分別呈-2.9％及-2.6%的負成長。在歐洲國家中表現最好的是已經脫歐的英國，成長6.9%，為歐洲國家之冠。

另一方面，亞洲國家中，中國及韓國是撐起2019年歐洲專利申請量成長率的要角，其中中國申請了12,247件，與2018年相比提升了29.2%，韓國共申請了8,287件，升幅為14.1%。筆者認為這跟最近幾年來5G及AI的市場爭奪戰有很大關係。

AI及5G ─ 數位科技的明日之星

隨著第四次工業革命（4IR）的實現，「智慧」已變得不可或缺，除了手機、手錶這些個人消費性電子產品外，現在連工廠、醫院、居家、電器、汽車、以及一切穿戴性設備，也都需要有智慧。數位通訊在2019年成為EPO專利申請的領先領域，而電腦技術則是增長第二快的領域。這兩個技術領域通過提供將其他領域的技術應用轉化為智慧型設備的工具，使4IR成為可能。此外，這兩個技術領域還推動了人工智慧（AI）和5G等領域的進一步發展。

數位通訊是跨越電信和電腦的技術領域，當中涵蓋無數的技術應用，像是移動網路、互聯網或是物聯網等等。EPO於2019年在該領域的專利申請量激增近20%。

中、韓、美申請量激增，歐洲國家持平 5G為成長動力

EPO指出，來自中國，美國和韓國等擁有大量專利申請的國家的增長推動了數位通訊領域的專利申請，而EPO成員國的申請量則是相對平穩，但發展水平較高，本身擁有的專利數量不低。

但值得注意的是，日本雖然也是專利申請大國，但在2019年於歐洲專利的申請量卻是呈-2.3%的負成長，這也許是由於日本並沒有積極搶攻5G市場，因此專利申請數並沒有大幅度的成長。

圖2. 在2019年於EPO申請專利數量前十大國家之申請數量增減率 （資料來源：EPO，2019）

數位科技中的快速成長領域：數位訊息傳輸和無線通訊網路

在數位科技領域，兩個高增長領域最為突出：分別是數位訊息傳輸和無線通訊網路。在此兩個領域中，美國申請人提交的數位訊息傳輸申請幾乎占所有申請的三分之一，其次是EPO成員國（27％）和中國（24％）。

另外，在無線通信網路中，來自中國企業的申請量占30％ ，領先EPO成員國的23％和美國的21％。

圖3. 高成長領域：數位訊息傳輸和無線通訊網路 （資料來源：EPO，2019）

EPO相信無線通訊網路是5G及更快的數據速度、減少延遲的時間和智慧型設備密度提高的重要推動力。在無線通訊網路中，與無線資源管理，資源分配和調度有關的專利申請顯著增加。資源分配指的是一種在消費者（例如移動用戶）之間的智慧式管理和分配無線電網路資源的機制。





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