快訊

每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

EPO公布2019專利指數：數位科技類申請劇增、AI、5G領域多方角力

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：pxfuel）
（圖片來源：pxfuel）

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

早前，歐洲專利局EPO (European Patent Office) 公布了2019專利指數。當中，最值得注意的是，數位科技領域的專利申請數大幅提升，與上一年度相比成長了近20%，大部分相關申請來自美國、中國及韓國；顯示歐洲在下一波全球經濟的數位化轉型過程中，是一個相當重要的關鍵市場。此外，華為、愛立信及高通在數位通訊網路及無線通訊類的歐洲專利申請競爭踴躍，一定程度上反映了各通訊大廠角逐5G市場的決心。

自2012年以來，歐洲專利一直呈穩定的成長態勢，去年 (2019) EPO共收到181,000件專利申請案，與2018年的174,481件相比，成長了4%。

數據顯示，在18萬件專利申請案中，有接近一半是由歐洲國家企業申請的，其中德國占最大宗達15%。在歐洲企業以外，美國企業占了四分之一，其餘按申請案量排行分別為日本、中國及韓國。（如圖1所示）

至於台灣的部分，2019年EPO專利申請案達1576件，與2018年的1756件相比，衰退超過10%。

圖1. 2019年EPO專利申請來源地分布 （資料來源：EPO，2019）
圖1. 2019年EPO專利申請來源地分布 （資料來源：EPO，2019）

雖然歐美企業目前在EPO的專利申請量占最大宗，但值得注意的是，歐洲企業申請數量之增長率相對較低，像申請案數量占最大宗的德國，與2018年的申請量相比才成長了0.5%，這也許可以解釋為因為申請量大，所以成長率不易提升；然而，占比分別為6%及4%的法國及荷蘭，竟分別呈-2.9％及-2.6%的負成長。在歐洲國家中表現最好的是已經脫歐的英國，成長6.9%，為歐洲國家之冠。

另一方面，亞洲國家中，中國及韓國是撐起2019年歐洲專利申請量成長率的要角，其中中國申請了12,247件，與2018年相比提升了29.2%，韓國共申請了8,287件，升幅為14.1%。筆者認為這跟最近幾年來5G及AI的市場爭奪戰有很大關係。

AI及5G ─ 數位科技的明日之星

隨著第四次工業革命（4IR）的實現，「智慧」已變得不可或缺，除了手機、手錶這些個人消費性電子產品外，現在連工廠、醫院、居家、電器、汽車、以及一切穿戴性設備，也都需要有智慧。數位通訊在2019年成為EPO專利申請的領先領域，而電腦技術則是增長第二快的領域。這兩個技術領域通過提供將其他領域的技術應用轉化為智慧型設備的工具，使4IR成為可能。此外，這兩個技術領域還推動了人工智慧（AI）和5G等領域的進一步發展。

數位通訊是跨越電信和電腦的技術領域，當中涵蓋無數的技術應用，像是移動網路、互聯網或是物聯網等等。EPO於2019年在該領域的專利申請量激增近20%。

中、韓、美申請量激增，歐洲國家持平　5G為成長動力

EPO指出，來自中國，美國和韓國等擁有大量專利申請的國家的增長推動了數位通訊領域的專利申請，而EPO成員國的申請量則是相對平穩，但發展水平較高，本身擁有的專利數量不低。

但值得注意的是，日本雖然也是專利申請大國，但在2019年於歐洲專利的申請量卻是呈-2.3%的負成長，這也許是由於日本並沒有積極搶攻5G市場，因此專利申請數並沒有大幅度的成長。

圖2. 在2019年於EPO申請專利數量前十大國家之申請數量增減率 （資料來源：EPO，2019）
圖2. 在2019年於EPO申請專利數量前十大國家之申請數量增減率 （資料來源：EPO，2019）

數位科技中的快速成長領域：數位訊息傳輸和無線通訊網路

在數位科技領域，兩個高增長領域最為突出：分別是數位訊息傳輸和無線通訊網路。在此兩個領域中，美國申請人提交的數位訊息傳輸申請幾乎占所有申請的三分之一，其次是EPO成員國（27％）和中國（24％）。

另外，在無線通信網路中，來自中國企業的申請量占30％ ，領先EPO成員國的23％和美國的21％。

圖3. 高成長領域：數位訊息傳輸和無線通訊網路 （資料來源：EPO，2019）
圖3. 高成長領域：數位訊息傳輸和無線通訊網路 （資料來源：EPO，2019）

EPO相信無線通訊網路是5G及更快的數據速度、減少延遲的時間和智慧型設備密度提高的重要推動力。在無線通訊網路中，與無線資源管理，資源分配和調度有關的專利申請顯著增加。資源分配指的是一種在消費者（例如移動用戶）之間的智慧式管理和分配無線電網路資源的機制。


【詳細內容請見《北美智權報》257期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

近期整個大陸都忙於對抗疫情的救治行動中；但另一方面，「李文亮」、「火神山」、「雷神山」等和新冠肺炎相關的熱門詞彙，卻在大陸出現商標搶註的情形，就連中國工程院院士、著名呼吸病學專家鐘南山的名字，都成為搶註商標的對象。

意匠行不行-2020年施行之意匠法修正重點介紹

在日本迎接新天皇、新年號的同時，許多法規如特許法等也迎來了新的修正條文（「特許法等の一部を改正する法律案」）。而本文要討論的就是日本國會於令和元年（2019年） 5月10日通過《意匠法》（用以規範設計專利的法律）的修正案，該修正後的新法於2019年公布，並將於今（2020）年4月1日正式施行。

資金行情推升 美國房地產市場可望受惠

維持了11年多頭榮景的美國股市，在肺炎疫情的打擊下急速反轉，即使聯準會祭出強勢貨幣政策，仍然難以扭轉當前的頹勢。不過，這些成本極其低廉的資金仍然得尋找出路，如果出口不是股票市場的話，相對穩健的房地產市場，很有可能是資金行情的第一波受惠標的。

遠距辦公興起：在家也能成為智慧辦公室！

全球疫情不斷升溫，許多企業與組織開始思考改變工作模式，以遠距或線上方式進行團體溝通的需求日益上升，雖然遠距工作還不能完全取代現場辦公，但隨著協作工具與技術的進步，不但讓辦公室更加智慧化，甚至足不出戶也能完成大部分的工作需求。

2019美國發明專利獲證量解讀：各國均有斬獲，未來成長可期

在歷經多年的委靡不振後，2019年的美國發明專利可說是一吐怨氣，出現了久違的雙位數獲證量成長。其中，雖然中國企業的獲證量成長態勢仍然相當兇猛，但美國、日本、加拿大、德國企業的收穫也十分豐碩，而且就公開案量也穩定緩升的現象看來，美國發明專利獲證量的成長期，可能才剛開始而已。

EPO公布2019專利指數：數位科技類申請劇增、AI、5G領域多方角力

早前，歐洲專利局EPO (European Patent Office) 公布了2019專利指數。當中，最值得注意的是，數位科技領域的專利申請數大幅提升，與上一年度相比成長了近20%，大部分相關申請來自美國、中國及韓國；顯示歐洲在下一波全球經濟的數位化轉型過程中，是一個相當重要的關鍵市場。此外，華為、愛立信及高通在數位通訊網路及無線通訊類的歐洲專利申請競爭踴躍，一定程度上反映了各通訊大廠角逐5G市場的決心。

直接抓取微博用戶發佈內容 會涉及不正當競爭嗎？

同樣一句話或一段話，用戶先登陸微博發佈了，自己還能不能在微信群討論裡再說呢？估計大多數人的回答應該是肯定的。畢竟，雖然呈現相關內容的平台發生了變化，但是，用戶並沒有變，用戶與其表達的觀點或內容之間的署名或來源關係並無變化。

半導體行業薪酬逐年提升 是泡沫還是真浪潮？

當華為、中興等突然面臨晶片斷供的問題，半導體產業便出現在大眾的聚光燈下。自2014年《國家集成電路產業發展推進綱要》出台以來，中國政府政策的支持使得半導體產業飛速發展。自2015年開始，產業規模增幅均維持在20%以上。這一優異的成績，無疑給中國民眾打了強心針。

至荷比盧區域經商在商標保護上的競爭策略

荷比盧聯盟(Benelux Union)由歐洲大陸西北部的三個相鄰的君主立憲國家所組成，包括荷蘭、比利時兩個緊臨北海與英國遙遙相望的臨海國家，以及毗鄰比利時東南方的內陸國盧森堡。其中荷蘭自大航海時代起即是西方傳統上重視貿易的國家，與四面環海且位處歐亞大陸及太平洋間樞紐位置的台灣，就其地理位置及歷史淵源來看，自十七世紀起因航海技術提升而興起經濟、城鎮建設、軍事發展及貿易活動，雙方即有著密不可分的往來關係。

從伴娘禮服設計探討設計專利權範圍解讀與申請歷史禁反言

時尚產業或流行產業少有利用專利來保護其創新設計，不過，美國著名的伴娘禮服設計師Jenny Yoo（JY）選擇以設計專利和商標來保護她的創新設計。2012年，她推出被稱為「Aiden」和「Annabelle」經由連接到禮服腰部的前、後各兩條可轉換薄紗飾條的重新配置及組合，可為一件衣服提供多種不同的外觀樣式（如圖1）。

除了降息 央行還能怎麼因應疫情的經濟衝擊？

為了因應新冠肺炎的衝擊，世界各國中央銀行掀起一股降息潮，台灣當然也不例外，也連帶調整了央行定存單的發行策略，企圖能在預設期間內嚴控市場資金的供需狀況，確保企業融資不至於陷入困境。然而，如果這場肺炎疫情的影響持續擴大，央行的口袋裡又還有哪些應對工具呢？

談專利法如何保護醫藥組成物之新用途：新穎性修法之建議

瑞德西韋（Remdesivir，又稱GS-5734）號稱是COVID-19病毒的解藥，最初是為了治療伊波拉病毒（Ebolavirus）而由吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）所開發。關於瑞德西韋，吉利德有發明專利申請案第104135247號「絲狀病毒屬病毒感染之治療」（申請日：2015年10月27日，公開日為2016年8月16日），已於2019年12月20日初審核准審定，並於2020年2月7日申請領證，而等待公告中。該申請案主要請求項為化合物請求項，而第2項即為瑞德西韋的化學結構式。不過，該申請案僅屬於有效成分之新藥品，而未涉及具體的、一定劑型及劑量的製劑。特別是該申請案並未指稱可以治療COVID-19病毒。

熱門新聞

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

資金行情推升 美國房地產市場可望受惠

意匠行不行-2020年施行之意匠法修正重點介紹

2019美國發明專利獲證量解讀：各國均有斬獲，未來成長可期

僕人式領導者的五大特質

EPO公布2019專利指數：數位科技類申請劇增、AI、5G領域多方角力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。