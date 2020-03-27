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2019美國發明專利獲證量解讀：各國均有斬獲，未來成長可期

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在歷經多年的委靡不振後，2019年的美國發明專利可說是一吐怨氣，出現了久違的雙位數獲證量成長。其中，雖然中國企業的獲證量成長態勢仍然相當兇猛，但美國、日本、加拿大、德國企業的收穫也十分豐碩，而且就公開案量也穩定緩升的現象看來，美國發明專利獲證量的成長期，可能才剛開始而已。

2019年，美國的發明專利獲證量出現大反彈，美國專利商標局（USPTO）總共核准了超過33萬件的發明專利，比起前一年（2018）的28萬件成長了15%，重新回到2009年至2017年間的成長軌道，與中國的差距也不至於持續拉大（圖1）。

值得注意的是，美國專利申請的動能也有回溫的現象。美國發明專利的公開案量，也在連續三年的衰退之後，於2019年出現正成長。在2018年，美國發明專利的公開案件數為374,763件，比起前一年的372,084件幾乎沒有變化。不過，2019年的公開案件，就一舉超越了39萬件，突破2015年的38萬件高點。在未來幾年，這些公開案件也會陸續進入獲證階段，很有可能再把獲證量往上推升。

2019年美國發明專利公告、獲證量雙雙成長

圖1：2010~2019美國發明專利公開案與獲證案變化 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）
圖1：2010~2019美國發明專利公開案與獲證案變化 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）

既然獲證量大躍進，受益的當然不會只有美國自己，幾個主要科技大國也是雨露均霑。根據IFI CALIMS的統計，2019年獲證量前9名的國家，在數量上都有明顯成長，甚至有超過7個國家的獲證量成長率在雙位數以上。其中，中國仍然維持一貫的強勁成長態勢，繼2018年擠下台灣，成為獲證量第五名後，在2019年又擠下德國，成為獲證量第四名的國家，離第三名的韓國也是越來越近（表1）。

表1：2019年美國發明專利獲證量前9大國 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）
表1：2019年美國發明專利獲證量前9大國 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）

觀察前一百大專利權人的國籍分佈，就更能看出這些國家的實力消長。美國和日本這兩大科技強權，分別有43家與29家企業進入前百大名單中，而且產業分布多元，例如日本除了傳統的汽車、重工大廠之外，工業機器人製造商發那科（FANUC），在2018年時的獲證量僅有643件，但2019年時就暴增至688件，實力不容小覷（圖2）。

圖2：2019年美國發明專利前百大獲證權人國籍分布 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）
圖2：2019年美國發明專利前百大獲證權人國籍分布 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services）

美、日分布廣，韓、中仰賴大企業

不過，其他國家的企業實力就沒有這麼雄厚了。包括韓國、中國在內，都是靠數個超大型企業集團在衝刺專利獲證量，例如韓國進入前百大的11家企業，幾乎都是三星（Samsung）、LG、現代（Hyundai）三大集團中的成員（表2）。

此外，中國的5家入榜企業中，也都是國家重點發展的科技巨頭，如華為、京東方、華星光電…..等。值得注意的是，華為在2019年度已經成為獲證量第十大的專利權人，但若加計其位於美國的關係企業：排名第96的FutureWei Technologies Inc的獲證數據，則整個泛華為集團的總獲證量將高達2,827件，直逼第5名的Intel。

表2：2019年美國發明專利前百大獲證明單中的韓國、中國企業 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services　註：96名FutureWei Technologies Inc為華為在美國之關係企業）
表2：2019年美國發明專利前百大獲證明單中的韓國、中國企業 （資料來源：2019 Trends and Insights, IFI CLAIMS Patent Services　註：96名FutureWei Technologies Inc為華為在美國之關係企業）

那麼，台灣的表現呢？

從表2中可以發現，台灣還維持在前9名的中段班位置，而且獲證量也有約7%的成長。但尷尬的是，這也是所有9個國家中成長率最低的，連排在後面的法國、英國、加拿大都更顯積極。因此，即使還是「中段班」，但離領先群的距離也愈來愈大，例如與第五名德國的差距就超過了6,000件，要趕上也愈來愈難。而且，台灣也僅有一家企業（台積電，排名12）進入前百大榜單，顯示其他企業對國際專利佈局的投入，都得再加把勁。

很明顯地，全世界都在追求進步──當然台灣也不例外。問題是，如果進步的幅度比不上競爭對手，長久下去將與退步無異。該怎麼迎頭趕上，台灣的企業家們想好了嗎？


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