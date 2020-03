可以用地方名產的部分名稱註冊商標嗎？歐洲法院2020年賽普勒斯哈羅米起司案

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

歐洲法院2020年的賽普勒斯哈羅米起司案,是賽普勒斯將其特有的哈羅米,註冊為歐盟的團體商標。但有另一家公司用「BBQ羅米」申請註冊商標,賽普勒斯傳統起司哈羅米保護基金會提出異議,認為二商標有混淆誤認。問題是,哈羅米作為賽普勒斯的地方名產,以地理標示註冊為團體商標,本身的識別性較弱,而在混淆誤認判斷時,是否就比較不利?

賽普勒斯哈羅米起司

賽普勒斯由於希臘人和土耳其人的紛爭,目前被一分為二,南部為賽普勒斯共和國(希臘賽普勒斯),北部為北賽普勒斯土耳其共和國(土耳其賽普勒斯)。雖然在人種上的歧見導致國家紛爭,但是南北兩邊對於其共同擁有的特殊口味的起司,卻都很驕傲。

哈羅米起司(halloumi cheese)源自賽普勒斯,由山羊奶和綿羊奶混合製成,有的也會添加牛奶。這種起司因為熔點高,可以用來烘烤或煎炸。賽普勒斯島上的希臘人與土耳其人,為了讓這種最近越來越受歡迎、富有嚼勁的起司獲得歐盟認證,雙方有志一同的成立基金會,共同申請團體商標保護這種起司的名稱。

賽普勒斯傳統起司哈羅米保護基金會(Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi,以下簡稱哈羅米基金會),在2000年7月14日向歐盟申請團體商標(collective mark)「HALLOUMI」,並指定使用於第29類的起司。

私人公司申請註冊BBQLOUMI指定使用於起司

2014年7月9日,保加利亞的一家公司M. J. Dairies EOOD,向歐盟智財局申請註冊以下的歐盟圖形商標,商標中的名稱為BBQLOUMI(「BBQ羅米」)。該申請案所指定使用的產品類別為尼斯公約第29類、30類和43類。

圖一、本案所申請的圖形商標 (圖片來源: C-766/18 P - Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO (ECLI:EU:C:2020:170))

表一、本申請案指定使用之產品與服務類別 (資料來源:C-766/18 P - Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO (ECLI:EU:C:2020:170))

2014年8月12日,該申請案公開,但11月12日,哈羅米基金會提出異議。認為該申請商標與基金會擁有的團體商標「HALLOUMI」,構成近似,且都指定使用於起司,會構成消費者混淆誤認之虞。

「哈羅米」與「BBQ羅米」是否構成近似?

哈羅米基金會提出異議,主要是根據歐盟商標規章(Regulation No 207/2009)第8條(1)(b)之規定。

歐盟商標規章第8條乃規定商標相對不得註冊事由,第8條(1)(b)規定:「1. 在下列情形,當較早商標權利人提出異議時,所申請的商標不得註冊:(b)與較早之商標相同或近似及該商標所表彰之商品或服務與較早之商標所表彰者相同或近似而足以在該較早之商標所受保護之地區內對公眾產生混淆之虞者;所謂混淆之虞包括對該較早之商標產生聯想之虞之情形。」

2016年1月,歐洲商標局駁回哈羅米基金會的異議。進而,智財局的第四救濟委員會再次駁回哈羅米基金會的救濟。

第四救濟委員會認為,本案的較早商標的識別性較弱,因為「哈羅米」(halloumi)只是指某種類的起司。因此只是某種產品的通用名稱。即便在賽普勒斯和希臘,哈羅米基金會都沒有提出證據證明,兩地的一般公眾會認為「HALLOUMI」這個團體商標除了描述起司的類別之外還有其他意涵。

其次,第四救濟委員會認為,系爭商標BBQLOUMI與HALLOUMI標章之間,並沒有混淆誤認之虞。就商標圖形上,兩者間視覺近似性的程度很低,至於讀音和觀念都沒有近似。

上訴到歐洲普通法院後,普通法院也支持救濟委員會的認定。但哈羅米基金會繼續上訴到歐洲法院,歐洲法院第五庭於2020年3月5日做出判決,推翻了之前的判決。





