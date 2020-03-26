除了降息，央行還能怎麼因應疫情的經濟衝擊？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

為了因應新冠肺炎的衝擊，世界各國中央銀行掀起一股降息潮，台灣當然也不例外，也連帶調整了央行定存單的發行策略，企圖能在預設期間內嚴控市場資金的供需狀況，確保企業融資不至於陷入困境。然而，如果這場肺炎疫情的影響持續擴大，央行的口袋裡又還有哪些應對工具呢？

隨著新冠肺炎疫情蔓延全球，經濟面的衝擊也愈來愈大。繼行政院推出金額高達1000億元的振興紓困方案後，中央銀行也在3月20日的理監事會後，將新台幣的重貼現率（Rediscount Rate），從原本的1.375%調降一碼至1.125%，也對受到疫情影響的中小企業，專案推出2000億元的融通方案。這一降，也將台灣的政策利率水準調整至比金融海嘯時期的最低點（1.25%）更低。

央行降息一碼，政策利率比金融海嘯更低

圖1：2008年至今新台幣政策利率（重貼現率）變化 （資料來源：中央銀行）

比較其他國家中央銀行的降息步伐，台灣中央銀行這次只降一碼算是相當謹慎。包括美國、韓國、英國在內，在今年年初的政策利率均維持在1.5%至0.75%之間，但當肺炎疫情全面蔓延後，都進行了至少二碼的激烈降息，其中美國甚至降了六碼，把政策利率壓制0%~0.25%的極低水準；反觀台灣還能維持在1%以上，多少也預留了日後再調整的空間。

在這波肺炎疫情的衝擊下，幾乎全球各主要經濟體的年度經濟預測都得大幅下修。回顧農曆年前後，疫情範圍尚止於中國大陸以及東亞地區，對經濟的影響主要為生產停滯、產能衰退，還可以靠著轉移訂單來支應；但進入三月、尤其是三月中以後，肺炎疫情開始在歐洲、北美大肆傳播，使得這些終端消費市場的日常經濟活動迅速降溫。至此，不論供應鏈再怎麼控管成本、轉移產能，都無法提振被肺炎疫情打趴的消費力道，全球經濟情勢當然岌岌可危。

在這一場沒有人是受益者的經濟危機中，貨幣政策的拿捏也異常重要。相較於聯準會的短期、高強度降息和QE（量化寬鬆）手段，台灣央行在第一步仍堅持採取傳統政策工具，央行總裁楊金龍更在理監事會後記者會上數度強調：採行負利率政策從來不在考量範圍內；若考量到央行對2020年CPI年增率的最新預測值為0.59%，楊金龍等於暗示未來即使繼續降息，也僅剩兩碼（0.5%）左右的空間而已，幅度相當有限。

負利率政策不在央行考量範圍內

另一方面，雖然央行目前不考慮QE這種直接參與金融市場的激烈手段，卻計畫透過可轉讓定存單（NCD）的操作來調節市場資金的供需。自今年4月開始，四種不同天期的央行定存單將會對發行頻率進行調整，其中對短期資金供需影響最大的七天期定存單，將由每周發行一次改為每日發行一次，而影響銀行存放款利率訂價甚鉅的91天、182天期定存單，則將由每日發行一次改為每兩周發行一次（表1）。此外，央行也宣布從4月開始進行債券和定存單的附買回操作（RP）測試，提升對貨幣市場的掌握度。

表1：央行發行各天期定存單頻率調整 （資料來源：中央銀行）

經過這波調整後，央行將更聚焦在短天期的貨幣市場供需變化上。由於七天期定存單改為每天發放一次，央行與銀行之間的交易頻率增加，央行更可以掌控市場即時的資金需求情形，也可以透過設定定存單利率的方式，適度調節銀行對企業的資金融通；至於較長天期的部分，雖然發行頻率拉長，但央行還是可以用附買回操作的方式，在定存單到期前解約，也就是提早對銀行釋出資金。

即使這些調整還未正式上路，但從市場上已經看得見影響。最能代表市場短期資金供需狀況的金融業隔夜拆款利率，在三月中以前原本都還維持在0.175%左右的水準；但在央行宣布降息以及新的定存單發行策略後，立刻就降到0.1%的低點（圖2）。

圖2：今年至今金融業隔夜拆款利率變化（單位：%） （資料來源：中央銀行）

總體來說，央行因應肺炎疫情的第一步態度，也是且戰且走。2000億元的專案融資方案是以6個月為預定期限，而在定存單的調控上，最長期間（182天）也是6個月左右。所以，如果肺炎疫情能夠在這段時間內結束，央行這些舉措都還算能支應資金需求，但如果疫情持續超過六個月，或者對經濟的打擊太大，恐怕央行還是得回過頭來，重新思考QE這類非傳統工具的必要性了。





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